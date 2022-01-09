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https://arabic.sputniknews.com/20220109/طبيبة-تكشف-عن-منتجات-تحتوي-على-سكريات-مفاجئة-1055117840.html
طبيبة تكشف عن منتجات تحتوي على سكريات "مفاجئة"
طبيبة تكشف عن منتجات تحتوي على سكريات "مفاجئة"
كشفت اختصاصية تغذية روسية عن منتجات تحتوي على كميات ونسب عالية من السكر، خلافا لما يكتب على دليل مكونات هذه المنتجات. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T06:44+0000
2022-01-09T06:44+0000
2022-01-09T06:44+0000
مجتمع
منوعات
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وقالت الطبيبة، ناتاليا كروغلوفا، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن الكثير من الشركات الرائدة تضيف كميات كبيرة من السكر إلى الحلويات ومنتجات الخبز.وبحسب كروغلوفا، تحتوي المنتجات المخصصة بالفطور على نسبة كبيرة من السكر، بالإضافة إلى حبوب "الكورن فليكس" والزبادي المليء بالفواكه، وكذلك بعض الصلصات ويحتوي المايونيز أيضًا على الكثير من السكر.وأشارت الطبيبة إلى أنه يمكن العثور على السكر حتى في النقانق المسلوقة، والفطائر، والكاتشب، حيث يتم إضافته لتحسين المذاق.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
طبيبة تكشف عن منتجات تحتوي على سكريات "مفاجئة"
كشفت اختصاصية تغذية روسية عن منتجات تحتوي على كميات ونسب عالية من السكر، خلافا لما يكتب على دليل مكونات هذه المنتجات.
وقالت الطبيبة، ناتاليا كروغلوفا، خلال
مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"
إن الكثير من الشركات الرائدة تضيف كميات كبيرة من السكر إلى الحلويات ومنتجات الخبز.
وبحسب كروغلوفا، تحتوي المنتجات المخصصة بالفطور على نسبة كبيرة من السكر، بالإضافة إلى حبوب "الكورن فليكس" والزبادي المليء بالفواكه، وكذلك بعض الصلصات ويحتوي المايونيز أيضًا على الكثير من السكر.
وأشارت الطبيبة إلى أنه يمكن العثور على السكر حتى في النقانق المسلوقة، والفطائر، والكاتشب، حيث يتم إضافته لتحسين المذاق.