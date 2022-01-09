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https://arabic.sputniknews.com/20220109/طبيبة-تكشف-عن-منتجات-تحتوي-على-سكريات-مفاجئة-1055117840.html
طبيبة تكشف عن منتجات تحتوي على سكريات "مفاجئة"
طبيبة تكشف عن منتجات تحتوي على سكريات "مفاجئة"
كشفت اختصاصية تغذية روسية عن منتجات تحتوي على كميات ونسب عالية من السكر، خلافا لما يكتب على دليل مكونات هذه المنتجات. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T06:44+0000
2022-01-09T06:44+0000
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وقالت الطبيبة، ناتاليا كروغلوفا، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن الكثير من الشركات الرائدة تضيف كميات كبيرة من السكر إلى الحلويات ومنتجات الخبز.وبحسب كروغلوفا، تحتوي المنتجات المخصصة بالفطور على نسبة كبيرة من السكر، بالإضافة إلى حبوب "الكورن فليكس" والزبادي المليء بالفواكه، وكذلك بعض الصلصات ويحتوي المايونيز أيضًا على الكثير من السكر.وأشارت الطبيبة إلى أنه يمكن العثور على السكر حتى في النقانق المسلوقة، والفطائر، والكاتشب، حيث يتم إضافته لتحسين المذاق.
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طبيبة تكشف عن منتجات تحتوي على سكريات "مفاجئة"

06:44 GMT 09.01.2022
© flickr.com / Gunilla Gسكر
سكر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© flickr.com / Gunilla G
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كشفت اختصاصية تغذية روسية عن منتجات تحتوي على كميات ونسب عالية من السكر، خلافا لما يكتب على دليل مكونات هذه المنتجات.
وقالت الطبيبة، ناتاليا كروغلوفا، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن الكثير من الشركات الرائدة تضيف كميات كبيرة من السكر إلى الحلويات ومنتجات الخبز.
وبحسب كروغلوفا، تحتوي المنتجات المخصصة بالفطور على نسبة كبيرة من السكر، بالإضافة إلى حبوب "الكورن فليكس" والزبادي المليء بالفواكه، وكذلك بعض الصلصات ويحتوي المايونيز أيضًا على الكثير من السكر.
وأشارت الطبيبة إلى أنه يمكن العثور على السكر حتى في النقانق المسلوقة، والفطائر، والكاتشب، حيث يتم إضافته لتحسين المذاق.
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