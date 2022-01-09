طبيب يكشف عن 5 فوائد لشرب الماء في الشتاء

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن طبيب الجلدية هيثم محمود شاولي، أن تناول الماء بشكل صحيح يساعد في ترطيب الجسم، خلافا للسوائل الأخرى التي تعد أكثرها مدرة للبول.وأشار شاولي إلى أن هناك خمس فوائد تترتب على تناول الماء بانتظام في فصل الشتاء وهي:الحفاظ على صحة البشرة: يمنع شرب الماء الهواء البارد ودرجات الحرارة المنخفضة في الشتاء، من امتصاص المزيد من ماء الجلد وإصابته بالجفاف والطفح الجلدي الشتوي وتقشره.دعم الشعور بالدفء: تناول الماء بكثرة خلال فصل الشتاء يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم وزيادة الشعور بالدفء.التخلص من الشعور بالكسل: كثيرا ما يعاني الفرد من الكسل وقلة النشاط بسبب البرد في الشتاء، لكن تناول الماء يعزز نشاط وطاقة الجسم بتعويض فقدان السوائل والشوارد.تخليص الجسم من السموم: يعد الماء أفضل مشروب لتخليص الجسم من السموم، حيث يساعد الكلى والكبد على تصفية السموم.الوقاية من الإمساك: يساعد شرب الماء بكثرة خلال فصل الشتاء على الوقاية من الإمساك المزمن وعلاجه بتسهيل عملية الهضم وعمل الأمعاء والإخراج.