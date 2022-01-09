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قائد العمليات المشتركة الإماراتي: تمرين "درع الإمارات" يستهدف رفع جاهزية قواتنا
قائد العمليات المشتركة الإماراتي: تمرين "درع الإمارات" يستهدف رفع جاهزية قواتنا
أكد اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة الإماراتي أن تمرين "درع الإمارات المشترك/50" يستهدف رفع جاهزية القوات المسلحة الإماراتية. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T16:20+0000
2022-01-09T16:20+0000
تدريب
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وحسب تصريحات نشرتها وزارة الدفاع، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال صالح: "هذا التمرين هو ترجمة حقيقية لما وصلت إليه القوات المسلحة الإماراتية من مستوى متطور لجميع القدرات البرية والبحرية والجوية لحماية مقدرات ومكتسبات الوطن في مختلف البيئات العملياتية".وعبر قائد العمليات المشتركة الإماراتي عن "فخره" بما أنجزته دولة الإمارات العربية المتحدة "في المجال العسكري على مدى خمسين عاماً في أوقات السلم والحرب".وأكد القائد الإماراتي أنهم يراهنون على قدراتهم العسكرية، واصفا إياها بأنها "أصبحت محط أنظار وتقدير العالم وذلك بفضل التوجيهات والمتابعة الحثيثة من قبل القيادة الرشيدة".وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت، أمس السبت، انطلاق تمرين "درع الإمارات المشترك / 50" في الاتجاه الغربي من المسرح البحري لدولة الإمارات.وأوضحت الوزارة أن هذا التمرين الذي سيستمر حتى 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، يأتي "ضمن سلسلة تمارين عملياتية مجدولة للعام 2022 بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة بجميع وحداتها الرئيسية".ولفتت الوزارة إلى أن "درع الإمارات المشترك / 50" يأتي ضمن إطار خطة التدريب والتأهيل لرفع مستوى الجاهزية لوحدات القوات المسلحة للدفاع عن حدود دولة الإمارات براً وبحراً وجواً من أي اخطار أو تحديات مستقبلية في كل الظروف والأوقات، حسب تعبير بيان وزارة الدفاع.
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تدريب, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

قائد العمليات المشتركة الإماراتي: تمرين "درع الإمارات" يستهدف رفع جاهزية قواتنا

16:20 GMT 09.01.2022
© AFP 2021أفراد القوات الخاصة الأمريكية السيل على متن قارب ريب أثناء تدريبات عسكرية
أفراد القوات الخاصة الأمريكية السيل على متن قارب ريب أثناء تدريبات عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021
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أكد اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة الإماراتي أن تمرين "درع الإمارات المشترك/50" يستهدف رفع جاهزية القوات المسلحة الإماراتية.
وحسب تصريحات نشرتها وزارة الدفاع، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال صالح: "هذا التمرين هو ترجمة حقيقية لما وصلت إليه القوات المسلحة الإماراتية من مستوى متطور لجميع القدرات البرية والبحرية والجوية لحماية مقدرات ومكتسبات الوطن في مختلف البيئات العملياتية".
وعبر قائد العمليات المشتركة الإماراتي عن "فخره" بما أنجزته دولة الإمارات العربية المتحدة "في المجال العسكري على مدى خمسين عاماً في أوقات السلم والحرب".
وأكد القائد الإماراتي أنهم يراهنون على قدراتهم العسكرية، واصفا إياها بأنها "أصبحت محط أنظار وتقدير العالم وذلك بفضل التوجيهات والمتابعة الحثيثة من قبل القيادة الرشيدة".
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت، أمس السبت، انطلاق تمرين "درع الإمارات المشترك / 50" في الاتجاه الغربي من المسرح البحري لدولة الإمارات.
وأوضحت الوزارة أن هذا التمرين الذي سيستمر حتى 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، يأتي "ضمن سلسلة تمارين عملياتية مجدولة للعام 2022 بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة بجميع وحداتها الرئيسية".
ولفتت الوزارة إلى أن "درع الإمارات المشترك / 50" يأتي ضمن إطار خطة التدريب والتأهيل لرفع مستوى الجاهزية لوحدات القوات المسلحة للدفاع عن حدود دولة الإمارات براً وبحراً وجواً من أي اخطار أو تحديات مستقبلية في كل الظروف والأوقات، حسب تعبير بيان وزارة الدفاع.
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