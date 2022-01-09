قائد العمليات المشتركة الإماراتي: تمرين "درع الإمارات" يستهدف رفع جاهزية قواتنا
© AFP 2021أفراد القوات الخاصة الأمريكية السيل على متن قارب ريب أثناء تدريبات عسكرية
© AFP 2021
أكد اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة الإماراتي أن تمرين "درع الإمارات المشترك/50" يستهدف رفع جاهزية القوات المسلحة الإماراتية.
وحسب تصريحات نشرتها وزارة الدفاع، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال صالح: "هذا التمرين هو ترجمة حقيقية لما وصلت إليه القوات المسلحة الإماراتية من مستوى متطور لجميع القدرات البرية والبحرية والجوية لحماية مقدرات ومكتسبات الوطن في مختلف البيئات العملياتية".
اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة:"تمرين #درع_الامارات_50 هو ترجمة حقيقة لما وصلت إليه القوات المسلحة الإماراتية من مستوى متطور لجميع القدرات البرية والبحرية والجوية لحماية مقدرات ومكتسبات الوطن في مختلف البيئات العملياتية" pic.twitter.com/XARB0EDLyn— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) January 8, 2022
وعبر قائد العمليات المشتركة الإماراتي عن "فخره" بما أنجزته دولة الإمارات العربية المتحدة "في المجال العسكري على مدى خمسين عاماً في أوقات السلم والحرب".
وأكد القائد الإماراتي أنهم يراهنون على قدراتهم العسكرية، واصفا إياها بأنها "أصبحت محط أنظار وتقدير العالم وذلك بفضل التوجيهات والمتابعة الحثيثة من قبل القيادة الرشيدة".
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت، أمس السبت، انطلاق تمرين "درع الإمارات المشترك / 50" في الاتجاه الغربي من المسرح البحري لدولة الإمارات.
وزارة الدفاع تعلن عن انطلاق تمرين درع الإمارات المشترك / 50— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) January 8, 2022
أعلنت وزارة الدفاع اليوم عن انطلاق تمرين درع الإمارات المشترك / 50 في الاتجاه الغربي من المسرح البحري لدولة الإمارات، وسيستمر حتى تاريخ 14 يناير من هذا الشهر، ويأتي هذا التمرين ضمن سلسلة تمارين عملياتية للعام 2022 pic.twitter.com/79PeCuVBtF
وأوضحت الوزارة أن هذا التمرين الذي سيستمر حتى 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، يأتي "ضمن سلسلة تمارين عملياتية مجدولة للعام 2022 بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة بجميع وحداتها الرئيسية".
ولفتت الوزارة إلى أن "درع الإمارات المشترك / 50" يأتي ضمن إطار خطة التدريب والتأهيل لرفع مستوى الجاهزية لوحدات القوات المسلحة للدفاع عن حدود دولة الإمارات براً وبحراً وجواً من أي اخطار أو تحديات مستقبلية في كل الظروف والأوقات، حسب تعبير بيان وزارة الدفاع.