قوى عراقية ترفض الاعتراف بمخرجات جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد

بغداد - سبوتنيك. وقال "الإطار التنسيقي" في بيان له: "نؤكد عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي لا زال ملتزما بتأدية مهامه".ويضم "الإطار التنسيقي" كل من تحالف الفتح، وتحالف قوى الدولة، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة، بجانب ائتلاف دولة القانون، وجميعها كتل شيعية.يذكر أن محمد الحلبوسي، كان قد حسم منصب رئاسة البرلمان العراقي لصالحه، اليوم الأحد، بعد مناقشة مع محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا في البرلمان.جاء ذلك بعدما حصل الحلبوسي على 200 صوت، والمشهداني على 14 صوتا، ووصل عدد الأوراق الباطلة إلى 14 صوتا، حسب مراسل "سبوتنيك"، كما بدأت في نفس الجلسة، عملية بدء الترشيح لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.وأمام البرلمان 30 يوما إضافية من تاريخ جلسته الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد سيطلب عندئذ من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة.
أعلنت قوى سياسية عراقية تحمل اسم "الإطار التنسيقي"، رفضها لمخرجات جلسة البرلمان العراقي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي أثمرت عن انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس لدورة جديدة.
بغداد - سبوتنيك. وقال "الإطار التنسيقي" في بيان له: "نؤكد عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي لا زال ملتزما بتأدية مهامه".
ويضم "الإطار التنسيقي" كل من تحالف الفتح، وتحالف قوى الدولة، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة، بجانب ائتلاف دولة القانون، وجميعها كتل شيعية.
يذكر أن محمد الحلبوسي، كان قد حسم منصب رئاسة البرلمان العراقي لصالحه، اليوم الأحد، بعد مناقشة مع محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا في البرلمان.
جاء ذلك بعدما حصل الحلبوسي على 200 صوت، والمشهداني على 14 صوتا، ووصل عدد الأوراق الباطلة إلى 14 صوتا، حسب مراسل "سبوتنيك"، كما بدأت في نفس الجلسة، عملية بدء الترشيح لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.
وأمام البرلمان 30 يوما إضافية من تاريخ جلسته الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد سيطلب عندئذ من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة.