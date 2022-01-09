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https://arabic.sputniknews.com/20220109/ناسا-تنتهي-من-نشر-أقوى-تلسكوب-فضائي-في-العالم-1055116293.html
ناسا تنتهي من نشر أقوى تلسكوب فضائي في العالم
ناسا تنتهي من نشر أقوى تلسكوب فضائي في العالم
تمكن تلسكوب ناسا الفضائي الجديد، أمس السبت، من بسط مرآته الضخمة المطلية بالذهب، وهي الخطوة الأخيرة في فتح المرصد بالكامل. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T02:34+0000
2022-01-09T02:34+0000
2022-01-09T02:34+0000
ناسا
تلسكوب فضائي
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وتمكن العلماء في غرفة التحكم في الرحلة من تثبيت الجزء الأخير من المرآة التي يبلغ ارتفاعها 6.5 أمتار في مكانه، لاستكمال عملية نشر تلسكوب جيمس ويب الفضائي.وسيقوم التليسكوب ويب، الأكثر قوة من تلسكوب هابل، والذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار، بمسح الكون بحثا عن الضوء المتدفق من النجوم والمجرات الأولى التي تشكلت قبل 13.7 مليار سنة.ولتحقيق ذلك، كان على ناسا تجهيز ويب بأضخم مرآة وأكثرها حساسية أطلقت إلى الفضاء على الإطلاق .وتليسكوب ويب بالغ الضخامة لدرجة أنه كان يتعين طيه ليناسب الصاروخ الذي انطلق من أمريكا الجنوبية قبل أسبوعين.وجرت العملية الأكثر خطورة في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما نشر درع الشمس الذي يبلغ حجمه حجم ملعب تنس، ليوفر ظلا تنخفض درجة حرارته إلى ما دون الصفر للمرآة وأجهزة الكشف عن الأشعة تحت الحمراء.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/ناسا-تطلق-تلسكوب-جيمس-ويب-الأضخم-في-التاريخ-إلى-الفضاء-لفهم-نشأة-الكون-1054548175.html
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ناسا, تلسكوب فضائي
ناسا تنتهي من نشر أقوى تلسكوب فضائي في العالم
تمكن تلسكوب ناسا الفضائي الجديد، أمس السبت، من بسط مرآته الضخمة المطلية بالذهب، وهي الخطوة الأخيرة في فتح المرصد بالكامل.
وتمكن العلماء في غرفة التحكم في الرحلة من تثبيت الجزء الأخير من المرآة التي
يبلغ ارتفاعها 6.5 أمتار في مكانه
، لاستكمال عملية نشر تلسكوب جيمس ويب الفضائي.
وقال توماس زوربوشن، رئيس البعثات العلمية في ناسا "أنا سعيد للغاية بذلك. يا له من إنجاز مذهل، أن نرى هذا الشكل الجميل في السماء الآن".
وسيقوم التليسكوب ويب، الأكثر قوة من تلسكوب هابل، والذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار
، بمسح الكون بحثا عن الضوء المتدفق من النجوم والمجرات الأولى
التي تشكلت قبل 13.7 مليار سنة.
ولتحقيق ذلك، كان على ناسا تجهيز ويب بأضخم مرآة وأكثرها حساسية أطلقت إلى الفضاء على الإطلاق .
25 ديسمبر 2021, 13:47 GMT
وتليسكوب ويب بالغ الضخامة لدرجة أنه كان يتعين طيه ليناسب الصاروخ الذي انطلق من أمريكا الجنوبية قبل أسبوعين.
وجرت العملية الأكثر خطورة في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما نشر درع الشمس الذي يبلغ حجمه حجم ملعب تنس، ليوفر ظلا تنخفض درجة حرارته إلى ما دون الصفر للمرآة وأجهزة الكشف عن الأشعة تحت الحمراء.