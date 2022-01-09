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https://arabic.sputniknews.com/20220109/هزات-أرضية-قوية-تضرب-مناطق-في-الصين--1055125815.html
هزات أرضية قوية تضرب مناطق في الصين
هزات أرضية قوية تضرب مناطق في الصين
وثقت كاميرات المراقبة مشاهد مختلفة تتضمن تعرض عدة مناطق في الصين لسلسلة من الزلازل القوية. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T10:48+0000
2022-01-09T10:48+0000
2022-01-09T10:48+0000
العالم
الصين
فيديو
زلازل
نادي الفيديو
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تعرضت عدة مناطق مختلفة من الصين لهزات أرضية عنيفة على مدى عدة أيام، 4 و 7 و 8 يناير / كانون الثاني الجاري، فيما كان أقواها يوم أمس السبت والتي قدرت بـ 6.9 درجة على مقياس ريختر.وبحسب وكالة الأنباء الصينية "سي جي تي إن"، تركز الزلزال في محافظة "مينغيوان هوي" ذاتية الحكم في مقاطعة تشينغهاي، فيما شهدت مدينة شينينغ أعنف الهزات.وأشارت الوكالة إلى أن مكتب الزلازل المحلي قد حدد مبدئيا صدع "لينغ لونغلينغ" كمركز زلزال تشينغهاي شمال غرب الصين، حيث تظهر بعض المشاهد وميضا مبهرا للضوء قبل حدوث الزلزال.ولا توجد حتى الآن معلومات رسمية عن الخسائر ومستويات الدمار التي خلفتها تلك الزلازل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين, فيديو, زلازل, نادي الفيديو
هزات أرضية قوية تضرب مناطق في الصين
وثقت كاميرات المراقبة مشاهد مختلفة تتضمن تعرض عدة مناطق في الصين لسلسلة من الزلازل القوية.
تعرضت عدة مناطق مختلفة من الصين لهزات أرضية عنيفة على مدى عدة أيام، 4 و 7 و 8 يناير / كانون الثاني الجاري، فيما كان أقواها يوم أمس السبت والتي قدرت بـ 6.9 درجة على مقياس ريختر.
وبحسب وكالة الأنباء الصينية "سي جي تي إن"، تركز الزلزال في محافظة "مينغيوان هوي" ذاتية الحكم في مقاطعة تشينغهاي، فيما شهدت مدينة شينينغ أعنف الهزات.
وأشارت الوكالة إلى أن مكتب الزلازل المحلي قد حدد مبدئيا صدع "لينغ لونغلينغ" كمركز زلزال تشينغهاي شمال غرب الصين، حيث تظهر بعض المشاهد وميضا مبهرا للضوء قبل حدوث الزلزال.
ولا توجد حتى الآن معلومات رسمية عن الخسائر ومستويات الدمار التي خلفتها تلك الزلازل.