أقوى كاسحة جليد في العالم تنفذ أول رحلة في القطب الشمالي خلفها قافلة من السفن... صور وفيديو

وأكملت كاسحة الجليد الروسية "Arktika" الأقوى في العالم والعاملة في الوقت الحالي، أول رحل إرشادية لها، اليوم الاثنين، حيث وصلت إلى أقصى شمال شرق روسيا.ووصلت كاسحة الجليد إلى مدينة بيفيك الروسية (Pevek)، الواقعة في أقصى شمال شرق روسيا في منطقة (Chukotka)، حيث جلبت خلفها قافلة من السفن محملة بـ14 ألف طن من البضائع وأدخلتها إلى المدينة.وكان مصنع البلطيق، وهو أهم مصنع روسي لإنتاج السفن ويقع في مدينة سان بطرسبورغ، قد أعلن في نهاية الشهر الماضي عن إنجاز برنامج الاختبارات لكاسحة جليد جديدة ستكون الأقوى في العالم بعد انتهاء اختباراتها.وأجرى مصنع البلطيق الاختبار النهائي لسفينة "سيبيريا"، وهي سفينة مخصصة لشق الطريق أمام السفن العابرة لبحار الشمال وسط كتل الجليد وتعمل بالطاقة النووية، في خليج فنلندا. وعادت السفينة من الرحلة الاختبارية إلى المصنع لمعاودة العمل على تحضيرها للانضمام إلى أسطول كاسحات الجليد الروسية قبل نهاية عام 2021.وتنتمي سفينة "سيبيريا" إلى فئة كاسحات الجليد "22220" التي تعد أقوى كاسحات الجليد في العالم حاليًا، وتقدر على شق كتلة جليدية سمكها 3 أمتار. ويبلغ طولها 173.3 متر. العرض: 34 مترا. الإزاحة المائية: 33.5 ألف طنّ.
وأجرى مصنع البلطيق الاختبار النهائي لسفينة "سيبيريا"، وهي سفينة مخصصة لشق الطريق أمام السفن العابرة لبحار الشمال وسط كتل الجليد وتعمل بالطاقة النووية، في خليج فنلندا. وعادت السفينة من الرحلة الاختبارية إلى المصنع لمعاودة العمل على تحضيرها للانضمام إلى أسطول كاسحات الجليد الروسية قبل نهاية عام 2021.
وتنتمي سفينة "سيبيريا" إلى فئة كاسحات الجليد "22220" التي تعد أقوى كاسحات الجليد في العالم حاليًا، وتقدر على شق كتلة جليدية سمكها 3 أمتار. ويبلغ طولها 173.3 متر. العرض: 34 مترا. الإزاحة المائية: 33.5 ألف طنّ.