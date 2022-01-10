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https://arabic.sputniknews.com/20220110/إيني-الإيطالية-تحصل-على-5-تراخيص-للتنقيب-في-مصر-1055186347.html
"إيني" الإيطالية تحصل على 5 تراخيص للتنقيب في مصر
"إيني" الإيطالية تحصل على 5 تراخيص للتنقيب في مصر
وافقت وزارة البترول المصرية على الترخيص لشركة "إيني" الإيطالية لاستكشافات جديدة في البلاد. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T16:29+0000
2022-01-10T16:29+0000
الاقتصاد
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وبحسب "ديكود 39" الإيطالي حصلت "إيني" على خمسة تراخيص استكشاف جديدة من الوزارة المصرية أربعة منها كمشغل.وأوضح بأن التراخيص تقع في شرق البحر الأبيض المتوسط لمنطقة امتياز "Egy-Med-E5m" بالشراكة مع شركة بي بي البريطانية (50% -50%)، و"Egy-Med-E6"، إيوك للنفط (IEOC)، وفي خليج السويس ("Egy-Gos-13" ايوك بنسبة 100%) وفي الصحراء الغربية "Egy-Wd-7" بالشراكة مع أبيكس 50% -50% وأيوك بـ 100% بمساحة نحو 8410 كيلومترات مربعة.وأشار إلى أن التراخيص "تقع ضمن أحواض غزيرة الإنتاج ذات سياق جيولوجي بترولي بمقدوره توليد الهيدروكربونات السائلة والغازية".ولفتت إلى أنه يمكن الاعتماد على مصانع الإنتاج والمعالجة القريبة، من هذه المواقع، فضلا عن سوق متطلب يسمح بالاستغلال السريع للاكتشافات المحتملة.وأكد الموقع الإيطالي أن هذه النتائج تأتي مع "استراتيجية شركة إيني لمواصلة استكشاف وإنتاج الغاز لدعم السوق المحلي المصري والمساهمة في تصدير الغاز الطبيعي المسال بفضل إعادة التشغيل الأخيرة لمحطة دمياط للغاز الطبيعي المسال".وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" المصرية، وقع المهندس طارق الملا وزير البترول وأليساندرو بوليتي الرئيس التنفيذي لأنشطة الموارد الطبيعية بشركة "إيني" الإيطالية، اتفاقية للبحث عن البترول بمناطق خليج السويس ودلتا النيل.وأكد بيان لوزارة البترول المصرية على أن الاتفاقية تتضمن التزام "إيني" بإنفاق استثمارات لا تقل عن مليار دولار بالإضافة إلى التزامها بإنفاق ما لا يقل عن 20 مليون دولار إضافية لحفر 4 آبار.وأشارت الوزارة إلى أن "الاتفاقية تأتى فى إطار المنهجية الجديدة لزيادة معدلات الإنتاج، ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار باستخدام أحدث التكنولوجيات فى بعض المناطق المنتجة حالياً".وتعمل شركة إيني في مصر منذ عام 1954، وتعد حاليا المنتج الرئيسي في البلاد.
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الاقتصاد, أخبار مصر الآن, مصر

"إيني" الإيطالية تحصل على 5 تراخيص للتنقيب في مصر

16:29 GMT 10.01.2022
© REUTERS / Alessandro Bianchiمقر شركة إيني الإيطالية للطاقة في روما
مقر شركة إيني الإيطالية للطاقة في روما - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / Alessandro Bianchi
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وافقت وزارة البترول المصرية على الترخيص لشركة "إيني" الإيطالية لاستكشافات جديدة في البلاد.
وبحسب "ديكود 39" الإيطالي حصلت "إيني" على خمسة تراخيص استكشاف جديدة من الوزارة المصرية أربعة منها كمشغل.
وأوضح بأن التراخيص تقع في شرق البحر الأبيض المتوسط لمنطقة امتياز "Egy-Med-E5m" بالشراكة مع شركة بي بي البريطانية (50% -50%)، و"Egy-Med-E6"، إيوك للنفط (IEOC)، وفي خليج السويس ("Egy-Gos-13" ايوك بنسبة 100%) وفي الصحراء الغربية "Egy-Wd-7" بالشراكة مع أبيكس 50% -50% وأيوك بـ 100% بمساحة نحو 8410 كيلومترات مربعة.
وأشار إلى أن التراخيص "تقع ضمن أحواض غزيرة الإنتاج ذات سياق جيولوجي بترولي بمقدوره توليد الهيدروكربونات السائلة والغازية".
ولفتت إلى أنه يمكن الاعتماد على مصانع الإنتاج والمعالجة القريبة، من هذه المواقع، فضلا عن سوق متطلب يسمح بالاستغلال السريع للاكتشافات المحتملة.
وأكد الموقع الإيطالي أن هذه النتائج تأتي مع "استراتيجية شركة إيني لمواصلة استكشاف وإنتاج الغاز لدعم السوق المحلي المصري والمساهمة في تصدير الغاز الطبيعي المسال بفضل إعادة التشغيل الأخيرة لمحطة دمياط للغاز الطبيعي المسال".
وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" المصرية، وقع المهندس طارق الملا وزير البترول وأليساندرو بوليتي الرئيس التنفيذي لأنشطة الموارد الطبيعية بشركة "إيني" الإيطالية، اتفاقية للبحث عن البترول بمناطق خليج السويس ودلتا النيل.
وأكد بيان لوزارة البترول المصرية على أن الاتفاقية تتضمن التزام "إيني" بإنفاق استثمارات لا تقل عن مليار دولار بالإضافة إلى التزامها بإنفاق ما لا يقل عن 20 مليون دولار إضافية لحفر 4 آبار.
وأشارت الوزارة إلى أن "الاتفاقية تأتى فى إطار المنهجية الجديدة لزيادة معدلات الإنتاج، ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار باستخدام أحدث التكنولوجيات فى بعض المناطق المنتجة حالياً".
وتعمل شركة إيني في مصر منذ عام 1954، وتعد حاليا المنتج الرئيسي في البلاد.
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