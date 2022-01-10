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البرلمان العراقي يعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس البلاد ويحدد موعد الانتخابات
البرلمان العراقي يعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس البلاد ويحدد موعد الانتخابات
أعلن مجلس النواب العراقي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الانتخابات ستجرى في موعد أقصاه الثامن من فبراير/شباط المقبل. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T13:48+0000
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بغداد - سبوتنيك. وقال مجلس النواب العراقي، في بيان اليوم الاثنين، إنه تقرر "فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية استناداً للمواد (2 و 3) من القانون رقم (8) لسنة 2012 وإن انتخاب الرئيس سيجري خلال موعد أقصاه نهاية يوم 8 فبراير 2022 تطبيقاً للمادة (72/ثانياً/ب) من الدستور".وكان محمد الحلبوسي قد حسم رئاسة البرلمان العراقي لصالحه، أمس الأحد، بعد منافشة مع محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا في البرلمان.وحصل الحلبوسي على 200 صوت، والمشهداني على 14 صوتا، ووصل عدد الأوراق الباطلة إلى 14 صوتا، حسب مراسل "سبوتنيك".يشار إلى أن هناك مهلة 30 يوما أمام البرلمان من تاريخ جلسته الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد سيطلب عندئذ من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة.
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العالم العربي, العراق

البرلمان العراقي يعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس البلاد ويحدد موعد الانتخابات

13:48 GMT 10.01.2022
© REUTERS / STRINGERالبرلمان العراقي
البرلمان العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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أعلن مجلس النواب العراقي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الانتخابات ستجرى في موعد أقصاه الثامن من فبراير/شباط المقبل.
بغداد - سبوتنيك. وقال مجلس النواب العراقي، في بيان اليوم الاثنين، إنه تقرر "فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية استناداً للمواد (2 و 3) من القانون رقم (8) لسنة 2012 وإن انتخاب الرئيس سيجري خلال موعد أقصاه نهاية يوم 8 فبراير 2022 تطبيقاً للمادة (72/ثانياً/ب) من الدستور".
وأضاف البيان أن على "الراغبين بالترشح ممن تتوافر فيهم الشروط تقديم طلباتهم التحريرية مرفقة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة المجلس وتسليمها إلى الدائرة القانونية في مجلس النواب – قصر المؤتمرات من التاسعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر من أيام الثلاثاء 11 يناير/كانون الثاني والأربعاء 12 يناير والخميس 13 يناير مع تسلم إيصال يثبت فيه تقديمه الطلب وتاريخ التقديم ومرافقاته من وثائق".
وكان محمد الحلبوسي قد حسم رئاسة البرلمان العراقي لصالحه، أمس الأحد، بعد منافشة مع محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا في البرلمان.
وحصل الحلبوسي على 200 صوت، والمشهداني على 14 صوتا، ووصل عدد الأوراق الباطلة إلى 14 صوتا، حسب مراسل "سبوتنيك".
يشار إلى أن هناك مهلة 30 يوما أمام البرلمان من تاريخ جلسته الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد سيطلب عندئذ من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة.
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