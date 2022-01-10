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https://arabic.sputniknews.com/20220110/الدفاع-الجوي-مدفع-روسي-جديد-قادر-على-إصابة-طائرات-درون-الصغيرة--1055160989.html
الدفاع الجوي: مدفع روسي جديد قادر على إصابة طائرات "درون" الصغيرة
الدفاع الجوي: مدفع روسي جديد قادر على إصابة طائرات "درون" الصغيرة
يُتوقع أن تُكمل الصناعة العسكرية الروسية بناء 3 وسائل دفاع جوي جديدة للقوات البرية خلال عام 2022. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T08:35+0000
2022-01-10T08:36+0000
روسيا
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وقال جهاز الإعلام التابع لوزارة الدفاع الروسية إن من المقرر أن يتم في عام 2022 إنجاز صناعة 3 أسلحة جديدة لقوات الدفاع الجوي المسؤولة عن حماية وحدات الجيش من الهجوم الجوي: "ديريفاتسيا بي في أو" و"بانتسير-س إم-إس في" و"تايفون بي في أو".وأشار إلى أن ما يحمل اسم "ديريفاتسيا بي في أو" يعد بديلا لمدفع "شيلكا" ذاتي الحركة المضاد للطائرات وهو مدفع أوتوماتيكي من عيار 57 ملم يستطيع تدمير أهداف شتى منها الطائرات المسيرة الصغيرة الحجم، بقذائف يمكن تفجيرها عن بعد عندما تقترب من الهدف.وما أطلق عليه "بانتسير-س إم-إس في" هو نوع جديد من منظومة "بانتسير" المدفعية الصاروخية المضادة للطائرات يوضع على الآلية المجنزرة، ويستخدم نوعين من الصواريخ الموجهة البعيدة المدى المضادة للطائرات.وما يحمل اسم "تايفون بي في أو" سيارة جديدة لجنود الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للطائرات يمكنها أن تحتوي على الصواريخ المتوفرة حاليًا "إيغلا" و"إيغلا إس" و"فيربا" وصواريخ "ميتكا" الجديدة.ويتواصل العمل على إنشاء منظومة صواريخ "بتيتسيلوف" المضادة للطائرات التي تستخدم نوعين من الصواريخ الموجهة حراريًا وليزريًا.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/سلاح-روسي-فريد-يوسع-إمكانيات-صد-الهجوم-الصاروخي-المكثف-1053955990.html
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روسيا

الدفاع الجوي: مدفع روسي جديد قادر على إصابة طائرات "درون" الصغيرة

08:35 GMT 10.01.2022 (تم التحديث: 08:36 GMT 10.01.2022)
© AP Photo / Mikhail Metzelمدفع روسي ذاتي الحركة
مدفع روسي ذاتي الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© AP Photo / Mikhail Metzel
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يُتوقع أن تُكمل الصناعة العسكرية الروسية بناء 3 وسائل دفاع جوي جديدة للقوات البرية خلال عام 2022.
وقال جهاز الإعلام التابع لوزارة الدفاع الروسية إن من المقرر أن يتم في عام 2022 إنجاز صناعة 3 أسلحة جديدة لقوات الدفاع الجوي المسؤولة عن حماية وحدات الجيش من الهجوم الجوي: "ديريفاتسيا بي في أو" و"بانتسير-س إم-إس في" و"تايفون بي في أو".
وأشار إلى أن ما يحمل اسم "ديريفاتسيا بي في أو" يعد بديلا لمدفع "شيلكا" ذاتي الحركة المضاد للطائرات وهو مدفع أوتوماتيكي من عيار 57 ملم يستطيع تدمير أهداف شتى منها الطائرات المسيرة الصغيرة الحجم، بقذائف يمكن تفجيرها عن بعد عندما تقترب من الهدف.
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وما أطلق عليه "بانتسير-س إم-إس في" هو نوع جديد من منظومة "بانتسير" المدفعية الصاروخية المضادة للطائرات يوضع على الآلية المجنزرة، ويستخدم نوعين من الصواريخ الموجهة البعيدة المدى المضادة للطائرات.
وما يحمل اسم "تايفون بي في أو" سيارة جديدة لجنود الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للطائرات يمكنها أن تحتوي على الصواريخ المتوفرة حاليًا "إيغلا" و"إيغلا إس" و"فيربا" وصواريخ "ميتكا" الجديدة.
ويتواصل العمل على إنشاء منظومة صواريخ "بتيتسيلوف" المضادة للطائرات التي تستخدم نوعين من الصواريخ الموجهة حراريًا وليزريًا.
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