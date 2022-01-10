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السيسي يصدر توجيهات بإيصال الغاز المصري إلى لبنان
السيسي يصدر توجيهات بإيصال الغاز المصري إلى لبنان
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، توجهات لتسهيل إيصال غاز بلاده إلى لبنان، والإسراع في ‏تنفيذ ذلك.‏ 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T13:33+0000
2022-01-10T13:33+0000
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
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جاء ذلك خلال استقبال السيسي لرئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في مقر إقامته بشرم الشيخ، وذلك بعد الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم.وأبدى الرئيس المصري استعداد بلاده للإسهام في إيصال الغاز المصري للبنان وفق المعاهدات الموقعة، بحسب بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء اللبناني.من ناحيته، شدد رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، للسيسي على "دور مصر في دعم لبنان، وشكرها، وكذلك أهمية رعايتها لعملية إعادة النهوض العربي العام".كما أكد وزير الشباب والرياضة اللبناني، جورج كلاس، على حوار السلاك ولغته ومنطقه الذي أطلقه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمته الافتتاحية بالمنتدى.ونقل كلاس للسيسي تحيات ومحبة شباب وشابات لبنان.وحضر رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، وولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم، المقام في شرم الشيخ، في الفترة من 10 إلى 13 يناير/ كانون الثاني الجاري.ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، إذ تسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي، إذ وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها "الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن"، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/السيسي-يكشف-عن-السبيل-الوحيد-لإنهاء-الصراعات-وإدارة-الاختلاف-في-العالم-1055173498.html
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أخبار لبنان, أخبار العالم العربي, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يصدر توجيهات بإيصال الغاز المصري إلى لبنان

13:33 GMT 10.01.2022
© AFP 2021 / ARIS MESSINISالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© AFP 2021 / ARIS MESSINIS
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أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، توجهات لتسهيل إيصال غاز بلاده إلى لبنان، والإسراع في ‏تنفيذ ذلك.‏
جاء ذلك خلال استقبال السيسي لرئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في مقر إقامته بشرم الشيخ، وذلك بعد الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم.
وأبدى الرئيس المصري استعداد بلاده للإسهام في إيصال الغاز المصري للبنان وفق المعاهدات الموقعة، بحسب بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء اللبناني.

وقال السيسي لميقاتي: "لبنان في قلبي شخصيا وفي ضمير ووجدان مصر".

من ناحيته، شدد رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، للسيسي على "دور مصر في دعم لبنان، وشكرها، وكذلك أهمية رعايتها لعملية إعادة النهوض العربي العام".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة فيتشغراد في بودابست، المجر، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
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كما أكد وزير الشباب والرياضة اللبناني، جورج كلاس، على حوار السلاك ولغته ومنطقه الذي أطلقه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمته الافتتاحية بالمنتدى.
ونقل كلاس للسيسي تحيات ومحبة شباب وشابات لبنان.
وحضر رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، وولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم، المقام في شرم الشيخ، في الفترة من 10 إلى 13 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، إذ تسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي، إذ وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها "الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن"، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
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