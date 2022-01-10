السيسي يصدر توجيهات بإيصال الغاز المصري إلى لبنان

جاء ذلك خلال استقبال السيسي لرئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في مقر إقامته بشرم الشيخ، وذلك بعد الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم.وأبدى الرئيس المصري استعداد بلاده للإسهام في إيصال الغاز المصري للبنان وفق المعاهدات الموقعة، بحسب بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء اللبناني.من ناحيته، شدد رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، للسيسي على "دور مصر في دعم لبنان، وشكرها، وكذلك أهمية رعايتها لعملية إعادة النهوض العربي العام".كما أكد وزير الشباب والرياضة اللبناني، جورج كلاس، على حوار السلاك ولغته ومنطقه الذي أطلقه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمته الافتتاحية بالمنتدى.ونقل كلاس للسيسي تحيات ومحبة شباب وشابات لبنان.وحضر رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، وولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم، المقام في شرم الشيخ، في الفترة من 10 إلى 13 يناير/ كانون الثاني الجاري.ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، إذ تسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي، إذ وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها "الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن"، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
كما أكد وزير الشباب والرياضة اللبناني، جورج كلاس، على حوار السلاك ولغته ومنطقه الذي أطلقه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمته الافتتاحية بالمنتدى.
ونقل كلاس للسيسي تحيات ومحبة شباب وشابات لبنان.
وحضر رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، وولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم، المقام في شرم الشيخ، في الفترة من 10 إلى 13 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، إذ تسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي، إذ وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها "الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن"، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.