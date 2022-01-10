السيسي يكشف عن السبيل الوحيد لإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف في العالم

ودعا في كلمة إعلانه انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، دول للعمل معا على تجاوز تحديات البقاء، وإنهاء الأزمات الراهنة، من أجل الإنسانية وإحلال السلام.كما اعتبر الرئيس المصري أن منتدى شباب العالم - والذي تحمل نسخته الرابعة شعار "العودة معا" - أصبح منصة لتبادل الحوار والتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم.وشدد السيسي حتمية الحوار وأهمية إدارة الاختلاف، وتشكيل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق وسره في هذا الكون هي الاختلاف، دون تمييز.وفي ختام كلمته، أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم قائلا: "على الخير اجتماعنا وباسم الله نبدأ، ومن أجل المستشقبل نعمل".وحضر افتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، اليوم الاثنين، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي.وتستمر فعاليات منتدى شباب العالم حتى يوم الخميس، الموافق 13 يناير/ كانون الثاني الجاري.