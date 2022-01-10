العراق.. تدمير أوكار لداعش في 8 ضربات جوية

وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، أن عمليات التدمير جاءت خلال 8 ضربات جوية، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وقال البيان إن القوة الجوية العراقية نفذت بواسطة طائرات F16 ثماني ضربات، أدت إلى تدمير عدة أوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية قرب الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات صلاح الدين وغرب نينوى.وأوضح البيان أن الضربات جاءت بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة، وبحسب معلومات استخبارية دقيقة لجهاز الأمن الوطني.يأتي هذا في الوقت الذي استدعت فيه السلطات العراقية مسؤولين سابقين بمحافظة نينوى شمالي البلاد، على خلفية التحقيق في اختفاء مركبات كانت بعهدتهم لدى اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي المنطقة صيف عام 2014.وكان العراق أعلن، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي ، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.