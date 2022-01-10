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العراق.. تدمير أوكار لداعش في 8 ضربات جوية
العراق.. تدمير أوكار لداعش في 8 ضربات جوية
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، تدمير عدة أوكار لعصابات "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بين منطقتي صلاح الدين وغرب نينوى. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T09:48+0000
2022-01-10T09:48+0000
أخبار العراق اليوم
داعش
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وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، أن عمليات التدمير جاءت خلال 8 ضربات جوية، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وقال البيان إن القوة الجوية العراقية نفذت بواسطة طائرات F16 ثماني ضربات، أدت إلى تدمير عدة أوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية قرب الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات صلاح الدين وغرب نينوى.وأوضح البيان أن الضربات جاءت بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة، وبحسب معلومات استخبارية دقيقة لجهاز الأمن الوطني.يأتي هذا في الوقت الذي استدعت فيه السلطات العراقية مسؤولين سابقين بمحافظة نينوى شمالي البلاد، على خلفية التحقيق في اختفاء مركبات كانت بعهدتهم لدى اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي المنطقة صيف عام 2014.وكان العراق أعلن، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي ، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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أخبار العراق اليوم, داعش

العراق.. تدمير أوكار لداعش في 8 ضربات جوية

09:48 GMT 10.01.2022
© Photo / Iraqi Joint Operations Commandالجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـ"داعش" في قرية كنعوص، محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 19 أكتوبر 2020
الجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـداعش في قرية كنعوص، محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 19 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© Photo / Iraqi Joint Operations Command
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، تدمير عدة أوكار لعصابات "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بين منطقتي صلاح الدين وغرب نينوى.
وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، أن عمليات التدمير جاءت خلال 8 ضربات جوية، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وقال البيان إن القوة الجوية العراقية نفذت بواسطة طائرات F16 ثماني ضربات، أدت إلى تدمير عدة أوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية قرب الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات صلاح الدين وغرب نينوى.
وأوضح البيان أن الضربات جاءت بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة، وبحسب معلومات استخبارية دقيقة لجهاز الأمن الوطني.
يأتي هذا في الوقت الذي استدعت فيه السلطات العراقية مسؤولين سابقين بمحافظة نينوى شمالي البلاد، على خلفية التحقيق في اختفاء مركبات كانت بعهدتهم لدى اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي المنطقة صيف عام 2014.
وكان العراق أعلن، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي ، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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