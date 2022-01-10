https://arabic.sputniknews.com/20220110/الكويت-تتخذ-إجراءات-صارمة-مع-الارتفاع-الكبير-في-إصابات-كورونا-1055185466.html

الكويت تتخذ إجراءات صارمة مع الارتفاع الكبير في إصابات كورونا

الكويت تتخذ إجراءات صارمة مع الارتفاع الكبير في إصابات كورونا

أعلن مجلس الوزراء في الكويت، اليوم الاثنين، إجراءات جديدة لمواجهة انتشار مرض فيروس كورونا الجديد في البلاد. 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T16:12+0000

2022-01-10T16:12+0000

2022-01-10T16:12+0000

الكويت

أخبار الكويت اليوم

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وبحسب تغريدة لمركز التواصل الحكومي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، حدد مجلس الوزراء نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية، بما لا يتجاوز 50 في المائة، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، وحتى إشعار آخر، على أن تتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يتجاوز هذه الحدود.وسجلت الكويت، اليوم الاثنين، أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ اكتشاف أول حالة في البلاد فبراير 2020، إذ سجلت السلطات الصحية في الكويت اليوم 3683 إصابة جديدة.ودعا مجلس الوزراء، في بيانه اليوم، القطاع الخاص إلى تخفيض عدد العاملين في مقار العمل إلى الحد الأدنى الممكن لتسيير الأعمال.وبحسب بيانه، الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أكد مجلس الوزراء على العاملين في الحضانات ونوادي الأطفال بضرورة التحصين بشكل كامل ضد مرض فيروس كورونا والتأكد من التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية.وقرر المجلس إلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب 50% مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية.وكلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للرياضة بالتأكيد على الجماهير الحاضرة للأنشطة الرياضية بضرورة التحصين الكامل باللقاح المضاد لكورونا، وأيضا العاملين ومن يرتادون الصالونات ومحلات الحلاقة والأندية الصحية .وأشار المجلس إلى أنه أصدر تعميما لكافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين والمقيمين لتنفيذ تلك الخدمات عن بعد "أون لاين" وفي حالة الحاجة ينبغي حجز موعد في المنصات الحكومية لإدارة المواعيد الحكومية.

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الكويت, أخبار الكويت اليوم