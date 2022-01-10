اليابانيات يحتفلن ببلوغ سن الرشد

© AFP 2021 / Behrouz Mehriفتيات في العشرين من العمر يرتدين الكيمونو يلتقطن صورة سيلفي خارج ملعب تودوروكي خلال الاحتفال بمناسبة "يوم بلوغ سن الرشد" في كاواساكي، محافظة كاناغاوا، اليابان 10 يناير 2022.
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© AFP 2021 / Behrouz Mehri
فتيات في العشرين من العمر يرتدين الكيمونو يلتقطن صورة سيلفي خارج ملعب تودوروكي خلال الاحتفال بمناسبة "يوم بلوغ سن الرشد" في كاواساكي، محافظة كاناغاوا، اليابان 10 يناير 2022.
© AP Photo / Eugene Hoshikoنساء يرتدين كيمونو يحتفلن ببلوغ سن العشرين، يمشون معًا بعد احتفال لتكريم البالغين سن الرشد بالقرب من معبد سينسوجي في منطقة أساكوسا، في طوكيو، اليابان 10 يناير 2022.
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© AP Photo / Eugene Hoshiko
نساء يرتدين كيمونو يحتفلن ببلوغ سن العشرين، يمشون معًا بعد احتفال لتكريم البالغين سن الرشد بالقرب من معبد سينسوجي في منطقة أساكوسا، في طوكيو، اليابان 10 يناير 2022.
© AFP 2021 / Behrouz Mehriفتيات في العشرين من العمر يرتدين الكيمونو يلتقطن صورة سيلفي خارج ملعب تودوروكي خلال الاحتفال بمناسبة "يوم بلوغ سن الرشد" في كاواساكي، محافظة كاناغاوا، اليابان 10 يناير 2022.
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© AFP 2021 / Behrouz Mehri
فتيات في العشرين من العمر يرتدين الكيمونو يلتقطن صورة سيلفي خارج ملعب تودوروكي خلال الاحتفال بمناسبة "يوم بلوغ سن الرشد" في كاواساكي، محافظة كاناغاوا، اليابان 10 يناير 2022.
© AP Photo / Eugene Hoshikoنساء يرتدين كيمونو يحتفلن ببلوغ سن العشرين، يركبن عربة ريكاشة بعد حفل بلوغ سن الرشد في طوكيو، اليابان، 10 يناير 2022 .
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© AP Photo / Eugene Hoshiko
نساء يرتدين كيمونو يحتفلن ببلوغ سن العشرين، يركبن عربة ريكاشة بعد حفل بلوغ سن الرشد في طوكيو، اليابان، 10 يناير 2022 .
© AP Photo / Koji Sasaharaترتدي النساء أزياء الكيمونو التقليدية في اليابان، اللواتي سيبلغن من العمر 20 عامًا هذا العام، كمامات لحضور احتفال بمناسبة بيوم بلوغ سن الرشد في يوكوهاما، 10 يناير 2022.
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© AP Photo / Koji Sasahara
ترتدي النساء أزياء الكيمونو التقليدية في اليابان، اللواتي سيبلغن من العمر 20 عامًا هذا العام، كمامات لحضور احتفال بمناسبة بيوم بلوغ سن الرشد في يوكوهاما، 10 يناير 2022.
© AFP 2021 / Behrouz Mehriفتاة تبلغ من العمر 20 عامًا ترتدي كيمونو تتفحص هاتفها خارج ملعب تودوروكي خلال حفل احتفال بمناسبة "يوم بلوغ سن الرشد" في كاواساكي، محافظة كاناغاوا في اليابان، 10 يناير 2022.
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© AFP 2021 / Behrouz Mehri
فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا ترتدي كيمونو تتفحص هاتفها خارج ملعب تودوروكي خلال حفل احتفال بمناسبة "يوم بلوغ سن الرشد" في كاواساكي، محافظة كاناغاوا في اليابان، 10 يناير 2022.
© REUTERS / Kim Kyung-Hoonنساء يرتدين الكيمونو يحضرن احتفال بمناسبة يوم بلوغ سن الرشد في طوكيو، اليابان، 10 يناير 2022.
نساء يرتدين الكيمونو يحضرن احتفال بمناسبة يوم بلوغ سن الرشد في طوكيو، اليابان، 10 يناير 2022.
© AFP 2021 / Behrouz Mehriفتيات في العشرين من العمر يرتدين الكيمونو يلتقطن صورة سيلفي خارج ملعب تودوروكي خلال الاحتفال بمناسبة "يوم بلوغ سن الرشد" في كاواساكي، محافظة كاناغاوا، اليابان 10 يناير 2022.
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© AFP 2021 / Behrouz Mehri
فتيات في العشرين من العمر يرتدين الكيمونو يلتقطن صورة سيلفي خارج ملعب تودوروكي خلال الاحتفال بمناسبة "يوم بلوغ سن الرشد" في كاواساكي، محافظة كاناغاوا، اليابان 10 يناير 2022.
© REUTERS / Kim Kyung-Hoonنساء يرتدين الكيمونو يركبن سلمًا متحركًا في مكان الاحتفال بيوم بلوغ سن الرشد في طوكيو، اليابان، 10 يناير 2022.
نساء يرتدين الكيمونو يركبن سلمًا متحركًا في مكان الاحتفال بيوم بلوغ سن الرشد في طوكيو، اليابان، 10 يناير 2022.
© AP Photo / Eugene Hoshikoنساء يرتدين كيمونو يحتفلن ببلوغ سن العشرين قبل المشاركة في احتفال أقيم على شرفهن بمناسبة "بلوغ سن الرشد" في منطقة شيبويا في طوكيو، اليابان 10 يناير 2022.
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© AP Photo / Eugene Hoshiko
نساء يرتدين كيمونو يحتفلن ببلوغ سن العشرين قبل المشاركة في احتفال أقيم على شرفهن بمناسبة "بلوغ سن الرشد" في منطقة شيبويا في طوكيو، اليابان 10 يناير 2022.
© AP Photo / Koji Sasaharaترتدي النساء أزياء الكيمونو التقليدية في اليابان اللواتي سيبلغن من العمر 20 عامًا هذا العام، للمشاركة في حفل أقيم بمناسبة يوم بلوغ سن الرشد في يوكوهاما،10 يناير 2022.
11/13
© AP Photo / Koji Sasahara
ترتدي النساء أزياء الكيمونو التقليدية في اليابان اللواتي سيبلغن من العمر 20 عامًا هذا العام، للمشاركة في حفل أقيم بمناسبة يوم بلوغ سن الرشد في يوكوهاما،10 يناير 2022.
© AP Photo / Eugene Hoshikoنساء يرتدين كيمونو يحتفلن ببلوغ سن العشرين، يشاركن في احتفال بلوغ سن الرشد في منطقة شيبويا بطوكيو، اليابان 10 يمناير 2021
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© AP Photo / Eugene Hoshiko
نساء يرتدين كيمونو يحتفلن ببلوغ سن العشرين، يشاركن في احتفال بلوغ سن الرشد في منطقة شيبويا بطوكيو، اليابان 10 يمناير 2021
© AP Photo / Eugene Hoshikoنساء يرتدين كيمونو يحتفلن ببلوغ سن العشرين، يلتقطن صورة سيلفي قبل المشاركة في احتفال أقيم على شرفهن بمناسبة "بلوغ سن الرشد" في منطقة شيبويا في طوكيو، اليابان 10 يناير 2022.
13/13
© AP Photo / Eugene Hoshiko
نساء يرتدين كيمونو يحتفلن ببلوغ سن العشرين، يلتقطن صورة سيلفي قبل المشاركة في احتفال أقيم على شرفهن بمناسبة "بلوغ سن الرشد" في منطقة شيبويا في طوكيو، اليابان 10 يناير 2022.