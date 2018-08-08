أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن الطالبات الروسيات سيخضعن لتدريب عسكري في مراكز تدريبية خاصة أثناء الدراسة الجامعية في المستقبل القريب.
السعودية رنا الميموني، البالغة من العمر 30 عاما، هاوية سباقات السيارات. تقف أمام الكاميرات مع خوذتها في ساحة ديراب للاستعراض الحر لسباق السيارات، في جنوب ضواحي العاصمة الرياض.
استمر المنتدى التقني العسكري الدولي الرابع "آرميا-2018" (الجيش-2018) في الفترة من 21 حتى 26 آب/ أغسطس، في مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، والذي أصبح أكبر منصة روسية لعرض نماذج الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى عقد صفقات بين المؤسسات الروسية والشركاء الأجانب.
من قبلة ثعبان لساحره الهندي، والمهرجانات الصيفية الأخيرة في أنحاء البلاد إلى رقصة بوتين في النمسا - إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك".
أدرجت مجلة "التايم" الأمريكية حديقة "زارياديه"، التي تقع وسط العاصمة موسكو، على قائمة الأماكن الأكثر جمالا لعام 2018.
أقيم في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، يوم أمس الأربعاء، نهائي بطولة العالم لرقص التانغو.
في هذه الأيام، يحتفل مسلمو العالم بأحد أكبر أعياد الدين الإسلامي - عيد الأضحى. وتعج المساجد في مختلف مدن العالم بالمصلين، من الصغير إلى الكبير.
افتتح اليوم الثلاثاء منتدى "آرميا-2018"، وعرض في مساحة 120 ألف متر مربع أكثر من 100 وحدة من المعدات العسكرية الجديدة.
أقيم يوم أمس الأحد، مسابقة "ملكة جمال روسيا للسيدات - 2018" في بيت الشباب "Planet KVN" في العاصمة موسكو.
من أطول "هوت دوعغ" في العالم وعواصف رياح وأمطار غزيرة في موسكو إلى مهرجانات "حارة" في تونس - يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة مصورة لأحداث الأسبوع.
للسنة الرابع عشرة على التوالي، تقام مسابقة التصوير تحت الماء، التي يشارك فيها مصورون ماهرون من مختلف دول العالم.
نشرت المجلة البريطانية "ذا اكونوميست" التصنيف السنوي لأكثر المدن الملائمة للعيش في العالم "Global Liveability Ranking 2018".
المصورة كريستينا ماكييفا، المعروفة بصورها الرائعة من بايكال، أطلقت سلسلة جديدة من الصور سمتها "فتاة في ثوب".
أفضل التواريخ لمشاهدة مطر النيازك التي تدخل الغلاف الجوي للأرض كانت ما بين السبت 11 - 13 أغسطس/ آب، ولكن لا يزال لديك فرصة لمشاهدته.
أفاد المكتب الإعلامي للألعاب العسكرية الدولية يوم السبت الماضي، أنه تم تسجيل أكثر من عشرة أرقام قياسية خلال مسابقة الألعاب العسكرية الدولية "الجيش - 2018".
من هروب الأوروبيين من حر الصيف إلى الاحتفال بيوم الأسد في أغسطس/آب - يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة مصورة لأحداث الأسبوع.
شارك في مسابقة "نيكون" (Nikon) للتصوير أكثر من ألفي محترف وهواة من جميع أنحاء روسيا، من كالينينغراد إلى إقليم بتروبافلوفسك كامتشاتكا.
بعد 30 عاما من الآن، سيتحول كوكبنا إلى دفيئة مميتة، وستصبح معظم الأراضي غير صالحة للحياة، وبالتالي - غير مأهولة بالسكان.
مناطيد الهواء الساخن، التي تنقل السياح، ترتفع في السماء فوق الأماكن الحجرية، التي تتسم بالنعومة في كابادوكيا، وسط تركيا، يوم أمس الثلاثاء 7 أغسطس/ آب 2018.
تبلغ ذروة موسم زيارة المنتزهات والحدائق ومدن الملاهي في شهر أغسطس/ آب!
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك