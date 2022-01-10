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https://arabic.sputniknews.com/20220110/خبير-العراق-أمام-متغير-سياسي-جديد-بعد-ظهور-التحالفات-العابرة-للانتماءات-العرقية-والمذهبية-1055171518.html
خبير: العراق أمام متغير سياسي جديد بعد ظهور التحالفات العابرة للانتماءات العرقية والمذهبية
خبير: العراق أمام متغير سياسي جديد بعد ظهور التحالفات العابرة للانتماءات العرقية والمذهبية
قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية ببغداد، د. عصام الفيلي، اليوم الاثنين، إن" العراق أمام متغير سياسي جديد وهو... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T12:22+0000
2022-01-10T12:22+0000
2022-01-10T12:22+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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وأوضح في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "الكتل الثلاث الشيعية الكردية والسنية ملتحمة، ما تمخض عن انتخاب رئيس مجلس النواب بأغلبية واضحة دون الحاجة للجوء إلى الجلسة المفتوحة".و أعرب الفيلي عن اعتقاده أن "بعض الكتل لا تقبل بحقيقة أنها أصبحت غير موجودة في جسد المشهد التنفيذي أو مشهد الحكومة"، مشيرا إلى أنها "قد تلجأ إلى تعطيل جلسات النواب بحيث لا تصل إلى أغلبية الثلثين".وفاز مرشح تحالفي تقدم والعزم محمد الحلبوسي برئاسة مجلس النواب العراقي للمرة الثانية بأغلبية الأصوات، وذلك خلال الجلسة الأولى للبرلمان بنوابه الجدد.كما اختار المجلس القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي نائبا أول له، والكردي شاخوان عبد الله نائبا ثاني، وذلك وسط الكثير من المشادات والخلافات داخل الجلسة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العراق اليوم
خبير: العراق أمام متغير سياسي جديد بعد ظهور التحالفات العابرة للانتماءات العرقية والمذهبية
قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية ببغداد، د. عصام الفيلي، اليوم الاثنين، إن" العراق أمام متغير سياسي جديد وهو ظهور كتلة التحالفات الطولية العابرة للانتمائات العرقية والمذهبية والطائفية."
وأوضح في تصريحات لـ"
راديو سبوتنيك
" أن "الكتل الثلاث الشيعية الكردية والسنية ملتحمة، ما تمخض عن انتخاب رئيس مجلس النواب بأغلبية واضحة دون الحاجة للجوء إلى الجلسة المفتوحة".
و أعرب الفيلي عن اعتقاده أن "بعض الكتل لا تقبل بحقيقة أنها أصبحت غير موجودة في جسد المشهد التنفيذي أو مشهد الحكومة"، مشيرا إلى أنها "قد تلجأ إلى تعطيل جلسات النواب بحيث لا تصل إلى أغلبية الثلثين".
وأشار إلى أن هذه "الكتل تمارس الضغوط لتصبح جزءا من حكومة توافقية، فيما يرى الصدر أن تكون حكومة أغلبية مسؤولة مسؤولية كاملة أمام الشعب".
و
فاز مرشح تحالفي تقدم والعزم محمد الحلبوسي
برئاسة مجلس النواب العراقي للمرة الثانية بأغلبية الأصوات، وذلك خلال الجلسة الأولى للبرلمان بنوابه الجدد.
كما اختار المجلس القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي نائبا أول له، والكردي شاخوان عبد الله نائبا ثاني، وذلك وسط الكثير من المشادات والخلافات داخل الجلسة.