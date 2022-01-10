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https://arabic.sputniknews.com/20220110/طلاب-جامعات-مصرية-يقدمون-تجربة-فن-الشارع-بـالأكابيلا-في-شرم-الشيخ-1055173341.html
طلاب جامعات مصرية يقدمون تجربة فن الشارع بـ"الأكابيلا" في شرم الشيخ
طلاب جامعات مصرية يقدمون تجربة فن الشارع بـ"الأكابيلا" في شرم الشيخ
عروض استعراضية، وأغنيات وطنية، وأخرى تراثية، محاولة شبابية لإعادة "فن الشارع" يقدمها فريق "كورال روح الشرق" الذي يضم مجموعة من طلاب جامعة عين شمس بمصر. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T12:47+0000
2022-01-10T12:47+0000
شرم الشيخ
الرئيس عبدالفتاح السيسي
منتدى شباب العالم
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ويضم الفريق نحو 250 من طلاب جامعة عين شمس وجامعات أخرى والذي يشارك في منتدى شباب العالم بدورته الرابعة في شرم الشيخ.وقدم الفريق العديد من الأغنيات في شوارع المدينة، دون فرقة موسيقية، بل يعتمد الشباب على اللحن الصوتي الجماعي الذي يقدمه شباب وفتيات الفريق في تبادل للأدور أثار دهشة جميع الحضور.يشارك الفريق في منتدى شباب العالم، حيث يقدم مجموعة من الإغاني الوطنية، والتراثية المصرية.في حديثه لـ"سبوتنيك"، يؤكد محمود محسن الذي يشرف على تدريب كورال كلية الألسن بجامعة عين شمس أن عدد الفريق تضاعف في الوقت الراهن، حيث يبدي العديد من الشباب رغبته في المشاركة بشكل مستمر.ويضيف أن الفريق يقدم العديد من الأغنيات في الشارع دون الحاجة لتدخل موسيقي، حيث أنه يعتمد على الأصوات المتداخلة، وما يعرف بـ "الأكابيلا"، وهو الغناء دون مصاحبة الموسيقى وتقديم اللحن بالأصوات.ويضم الفريق مجموعة من طلاب كلية الألسن بجامعة عين شمس، ومجموعة من الخريجين الذين أبدوا رغبتهم في الانضمام للكورال بعد انتشاره على السوشال ميديا بشكل كبير.خلال تقديمهم العديد من الأغنيات بشوارع شرم الشيخ، خاصة في منطقة النافورة بـ"سوهو" شاركهم العديد من السائحين الأجانب العروض الاستعراضية.وأكد أعضاء الفريق أنهم يسعون لتقديم الأغاني الحماسية والتراثية في شوارع المدينة ترحيبا بضيوف المنتدى من مختلف دول العالم وكذلك زوار شرم الشيخ.وفي وقت سابق اليوم، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم (يمتد من 10 إلى 13 يناير/كانون الثاني الجاري)، بمشاركة عدد كبير من الشباب من 196 دولة.
شرم الشيخ
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شرم الشيخ, الرئيس عبدالفتاح السيسي, منتدى شباب العالم

طلاب جامعات مصرية يقدمون تجربة فن الشارع بـ"الأكابيلا" في شرم الشيخ

12:47 GMT 10.01.2022
© Photo / akabilaateamطلاب مصريون يقدمون تجربة فن الشارع بـ الأكابيلا" في شرم الشيخ
طلاب مصريون يقدمون تجربة فن الشارع بـ الأكابيلا في شرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© Photo / akabilaateam
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عروض استعراضية، وأغنيات وطنية، وأخرى تراثية، محاولة شبابية لإعادة "فن الشارع" يقدمها فريق "كورال روح الشرق" الذي يضم مجموعة من طلاب جامعة عين شمس بمصر.
ويضم الفريق نحو 250 من طلاب جامعة عين شمس وجامعات أخرى والذي يشارك في منتدى شباب العالم بدورته الرابعة في شرم الشيخ.
وقدم الفريق العديد من الأغنيات في شوارع المدينة، دون فرقة موسيقية، بل يعتمد الشباب على اللحن الصوتي الجماعي الذي يقدمه شباب وفتيات الفريق في تبادل للأدور أثار دهشة جميع الحضور.
يشارك الفريق في منتدى شباب العالم، حيث يقدم مجموعة من الإغاني الوطنية، والتراثية المصرية.
في حديثه لـ"سبوتنيك"، يؤكد محمود محسن الذي يشرف على تدريب كورال كلية الألسن بجامعة عين شمس أن عدد الفريق تضاعف في الوقت الراهن، حيث يبدي العديد من الشباب رغبته في المشاركة بشكل مستمر.
ويضيف أن الفريق يقدم العديد من الأغنيات في الشارع دون الحاجة لتدخل موسيقي، حيث أنه يعتمد على الأصوات المتداخلة، وما يعرف بـ "الأكابيلا"، وهو الغناء دون مصاحبة الموسيقى وتقديم اللحن بالأصوات.
ويضم الفريق مجموعة من طلاب كلية الألسن بجامعة عين شمس، ومجموعة من الخريجين الذين أبدوا رغبتهم في الانضمام للكورال بعد انتشاره على السوشال ميديا بشكل كبير.
خلال تقديمهم العديد من الأغنيات بشوارع شرم الشيخ، خاصة في منطقة النافورة بـ"سوهو" شاركهم العديد من السائحين الأجانب العروض الاستعراضية.
وأكد أعضاء الفريق أنهم يسعون لتقديم الأغاني الحماسية والتراثية في شوارع المدينة ترحيبا بضيوف المنتدى من مختلف دول العالم وكذلك زوار شرم الشيخ.
وفي وقت سابق اليوم، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم (يمتد من 10 إلى 13 يناير/كانون الثاني الجاري)، بمشاركة عدد كبير من الشباب من 196 دولة.
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