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https://arabic.sputniknews.com/20220110/علماء-يشرحون-العلاقة-بين-السمنة-وفيروس-كورونا-1055156816.html
علماء يشرحون العلاقة بين السمنة وفيروس كورونا
علماء يشرحون العلاقة بين السمنة وفيروس كورونا
قال فريق دولي من العلماء إن الفيروس التاجي يمكن أن يتكاثر في الأنسجة الدهنية للبشر ويسبب الالتهاب في مختلف أعضاء الجسم. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T05:54+0000
2022-01-10T05:54+0000
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مجتمع
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درس متخصصون من الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا الأنسجة الدهنية للأشخاص الذين ليس لديهم فيروس كورونا وقارنوها بعينات الأنسجة من المرضى الذين ماتوا بسبب COVID-19، بحسب ما ذكر موقع "bioRxiv".وتقول الدراسة: "تُظهر نتائجنا بوضوح وجود "SARS-CoV-2" في خلايا الجهاز المناعي بالإضافة إلى الخلايا التي تشكل الأنسجة الدهنية والعديد من مستودعات الدهون، مع زيادة مصاحبة في الالتهاب مختلف أعضاء الجسم".في وقت سابق، قالت أخصائية الغدد الصماء "إنفيترو فورونيج" إيلينا كيسيليفا إن فيروس كورونا يؤثر على حالة الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض الغدد الصماء.وحذرت أخصائية الغدد الصماء من أن فيروس كورونا سيكون صعبا على خلفية مرض السكري والسمنة.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/دراسة-متحور-أوميكرون-قد-يعني-نهاية-المرحلة-الوبائية-لفيروس-كورونا-بعد-عامين-على-ظهوره-1055080069.html
https://arabic.sputniknews.com/20211228/دراسة-تحدد-أكثر-10-أماكن-في-مكتبك-تنقل-كورونا-بسهولة-1054693747.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
علماء يشرحون العلاقة بين السمنة وفيروس كورونا
قال فريق دولي من العلماء إن الفيروس التاجي يمكن أن يتكاثر في الأنسجة الدهنية للبشر ويسبب الالتهاب في مختلف أعضاء الجسم.
درس متخصصون من الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا الأنسجة الدهنية للأشخاص الذين ليس لديهم فيروس كورونا وقارنوها بعينات الأنسجة من المرضى الذين ماتوا بسبب COVID-19، بحسب ما
ذكر موقع "bioRxiv"
.
وتقول الدراسة: "تُظهر نتائجنا بوضوح وجود "SARS-CoV-2" في خلايا الجهاز المناعي بالإضافة إلى الخلايا التي تشكل الأنسجة الدهنية والعديد من مستودعات الدهون، مع زيادة مصاحبة في الالتهاب مختلف أعضاء الجسم".
في وقت سابق، قالت أخصائية الغدد الصماء "إنفيترو فورونيج" إيلينا كيسيليفا إن فيروس كورونا يؤثر على حالة الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض الغدد الصماء.
وحذرت أخصائية الغدد الصماء من أن فيروس كورونا سيكون صعبا على خلفية مرض السكري والسمنة.
28 ديسمبر 2021, 10:24 GMT