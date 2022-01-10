https://arabic.sputniknews.com/20220110/علماء-يشرحون-العلاقة-بين-السمنة-وفيروس-كورونا-1055156816.html

علماء يشرحون العلاقة بين السمنة وفيروس كورونا

علماء يشرحون العلاقة بين السمنة وفيروس كورونا

قال فريق دولي من العلماء إن الفيروس التاجي يمكن أن يتكاثر في الأنسجة الدهنية للبشر ويسبب الالتهاب في مختلف أعضاء الجسم. 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T05:54+0000

2022-01-10T05:54+0000

2022-01-10T05:54+0000

مجتمع

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درس متخصصون من الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا الأنسجة الدهنية للأشخاص الذين ليس لديهم فيروس كورونا وقارنوها بعينات الأنسجة من المرضى الذين ماتوا بسبب COVID-19، بحسب ما ذكر موقع "bioRxiv".وتقول الدراسة: "تُظهر نتائجنا بوضوح وجود "SARS-CoV-2" في خلايا الجهاز المناعي بالإضافة إلى الخلايا التي تشكل الأنسجة الدهنية والعديد من مستودعات الدهون، مع زيادة مصاحبة في الالتهاب مختلف أعضاء الجسم".في وقت سابق، قالت أخصائية الغدد الصماء "إنفيترو فورونيج" إيلينا كيسيليفا إن فيروس كورونا يؤثر على حالة الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض الغدد الصماء.وحذرت أخصائية الغدد الصماء من أن فيروس كورونا سيكون صعبا على خلفية مرض السكري والسمنة.

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