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علماء يشرحون العلاقة بين السمنة وفيروس كورونا
علماء يشرحون العلاقة بين السمنة وفيروس كورونا
قال فريق دولي من العلماء إن الفيروس التاجي يمكن أن يتكاثر في الأنسجة الدهنية للبشر ويسبب الالتهاب في مختلف أعضاء الجسم. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T05:54+0000
2022-01-10T05:54+0000
مجتمع
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درس متخصصون من الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا الأنسجة الدهنية للأشخاص الذين ليس لديهم فيروس كورونا وقارنوها بعينات الأنسجة من المرضى الذين ماتوا بسبب COVID-19، بحسب ما ذكر موقع "bioRxiv".وتقول الدراسة: "تُظهر نتائجنا بوضوح وجود "SARS-CoV-2" في خلايا الجهاز المناعي بالإضافة إلى الخلايا التي تشكل الأنسجة الدهنية والعديد من مستودعات الدهون، مع زيادة مصاحبة في الالتهاب مختلف أعضاء الجسم".في وقت سابق، قالت أخصائية الغدد الصماء "إنفيترو فورونيج" إيلينا كيسيليفا إن فيروس كورونا يؤثر على حالة الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض الغدد الصماء.وحذرت أخصائية الغدد الصماء من أن فيروس كورونا سيكون صعبا على خلفية مرض السكري والسمنة.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/دراسة-متحور-أوميكرون-قد-يعني-نهاية-المرحلة-الوبائية-لفيروس-كورونا-بعد-عامين-على-ظهوره-1055080069.html
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مجتمع

علماء يشرحون العلاقة بين السمنة وفيروس كورونا

05:54 GMT 10.01.2022
© REUTERS / GAELEN MORSEاختبار فحص فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في كولومبوس، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية
اختبار فحص فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في كولومبوس، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / GAELEN MORSE
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قال فريق دولي من العلماء إن الفيروس التاجي يمكن أن يتكاثر في الأنسجة الدهنية للبشر ويسبب الالتهاب في مختلف أعضاء الجسم.
درس متخصصون من الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا الأنسجة الدهنية للأشخاص الذين ليس لديهم فيروس كورونا وقارنوها بعينات الأنسجة من المرضى الذين ماتوا بسبب COVID-19، بحسب ما ذكر موقع "bioRxiv".
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وتقول الدراسة: "تُظهر نتائجنا بوضوح وجود "SARS-CoV-2" في خلايا الجهاز المناعي بالإضافة إلى الخلايا التي تشكل الأنسجة الدهنية والعديد من مستودعات الدهون، مع زيادة مصاحبة في الالتهاب مختلف أعضاء الجسم".
في وقت سابق، قالت أخصائية الغدد الصماء "إنفيترو فورونيج" إيلينا كيسيليفا إن فيروس كورونا يؤثر على حالة الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض الغدد الصماء.
وحذرت أخصائية الغدد الصماء من أن فيروس كورونا سيكون صعبا على خلفية مرض السكري والسمنة.
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