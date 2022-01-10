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https://arabic.sputniknews.com/20220110/ناشطون-فيديو-التحالف-العربي-بشأن-صواريخ-ميناء-الحديدة-مأخوذ-من-فيلم-أمريكي-1055172195.html
ناشطون: فيديو التحالف العربي بشأن صواريخ ميناء الحديدة مأخوذ من فيلم أمريكي
ناشطون: فيديو التحالف العربي بشأن صواريخ ميناء الحديدة مأخوذ من فيلم أمريكي
انتقد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي التقرير الذي أصدره التحالف العربي بشأن عملية تجميع وتركيب صواريخ في ميناء الحديدة غربي اليمن. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T12:49+0000
2022-01-10T12:49+0000
اليمن
التحالف العربي
السعودية
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وقال مغردون على منصة "تويتر" أنه تم اكتشاف نفس المشاهد في فيلم أمريكي وثائقي يعود إلى عام 2010 إبان غزو العراق.وبحسب الناشطين وبعد تدقيق المشاهد تبين أن المقتطفات تعود إلى فيلم "Severe Clear"، حيث استعان التحالف العربي بمشاهد الصواريخ الظاهرة تحديدا من الفيلم الأمريكي والتي ظهرت فيه أيضا بعد ساعة و9 دقائق و54 ثانية.وكان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، عرض في مؤتمر صحفي أمس السبت، مقاطع مصورة قال إنها تثبت تحويل "أنصار الله" موانئ الحديدة لمخازن وورش لتجميع الصواريخ الباليستية.
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اليمن, التحالف العربي, السعودية

ناشطون: فيديو التحالف العربي بشأن صواريخ ميناء الحديدة مأخوذ من فيلم أمريكي

12:49 GMT 10.01.2022
© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYADميناء الحديدة
ميناء الحديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
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انتقد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي التقرير الذي أصدره التحالف العربي بشأن عملية تجميع وتركيب صواريخ في ميناء الحديدة غربي اليمن.
وقال مغردون على منصة "تويتر" أنه تم اكتشاف نفس المشاهد في فيلم أمريكي وثائقي يعود إلى عام 2010 إبان غزو العراق.
وبحسب الناشطين وبعد تدقيق المشاهد تبين أن المقتطفات تعود إلى فيلم "Severe Clear"، حيث استعان التحالف العربي بمشاهد الصواريخ الظاهرة تحديدا من الفيلم الأمريكي والتي ظهرت فيه أيضا بعد ساعة و9 دقائق و54 ثانية.
وكان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، عرض في مؤتمر صحفي أمس السبت، مقاطع مصورة قال إنها تثبت تحويل "أنصار الله" موانئ الحديدة لمخازن وورش لتجميع الصواريخ الباليستية.
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