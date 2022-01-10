ناشطون: فيديو التحالف العربي بشأن صواريخ ميناء الحديدة مأخوذ من فيلم أمريكي

وقال مغردون على منصة "تويتر" أنه تم اكتشاف نفس المشاهد في فيلم أمريكي وثائقي يعود إلى عام 2010 إبان غزو العراق.وبحسب الناشطين وبعد تدقيق المشاهد تبين أن المقتطفات تعود إلى فيلم "Severe Clear"، حيث استعان التحالف العربي بمشاهد الصواريخ الظاهرة تحديدا من الفيلم الأمريكي والتي ظهرت فيه أيضا بعد ساعة و9 دقائق و54 ثانية.وكان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، عرض في مؤتمر صحفي أمس السبت، مقاطع مصورة قال إنها تثبت تحويل "أنصار الله" موانئ الحديدة لمخازن وورش لتجميع الصواريخ الباليستية.
وبحسب الناشطين وبعد تدقيق المشاهد تبين أن المقتطفات تعود إلى فيلم "Severe Clear"، حيث استعان التحالف العربي بمشاهد الصواريخ الظاهرة تحديدا من الفيلم الأمريكي والتي ظهرت فيه أيضا بعد ساعة و9 دقائق و54 ثانية.
وكان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، عرض في مؤتمر صحفي أمس السبت، مقاطع مصورة قال إنها تثبت تحويل "أنصار الله" موانئ الحديدة لمخازن وورش لتجميع الصواريخ الباليستية.