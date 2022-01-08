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https://arabic.sputniknews.com/20220108/التحالف-العربي-تعاملنا-مع-248-لغما-بحريا-في-ميناء-الحديدة-لتأمين-الملاحة-في-البحر-الأحمر-1055101103.html
التحالف العربي: تعاملنا مع 248 لغما بحريا في ميناء الحديدة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر
التحالف العربي: تعاملنا مع 248 لغما بحريا في ميناء الحديدة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر
قال مدير العمليات العسكرية المدنية في قيادة القوات المشتركة، اللواء عبد الله الحبابي، في إفادة صحفية، اليوم السبت، إنه "تم بث 248 لغمًا بحريًا انطلاقًا من... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T14:29+0000
2022-01-08T14:29+0000
العالم العربي
اليمن
ميناء الحديدة
التحالف العربي
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كما أوضح أن "100 زورق مفخخ انطلقوا من ميناء الحديدة، وتم التعامل معهم وأُحبطت عملياتهم".وحول السفينة "روابي"، قال الحبابي إن "السفينة روابي كانت تساعد في جهود الإنقاذ والمساعدة الإنسانية والطبية في جزيرة سقطرى وكان على متنها معدات طبية ومعدات إنقاذ وأسلحة خفيفة لحماية المستشفى الميداني العسكري".ولفت الحبابي إلى "ثبوت تخطيط ومتابعة للسفينة روابي بغرض مهاجمتها في المياه الدولية".وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، عن استهداف "أنصار الله" اليمنية، للبنية التحتية للاتصالات المدنية جنوبي المملكة.وأكد التحالف أن "الميليشيات الحوثية حاولت للمرة الثالثة استهداف الاتصالات المدنية بطائرات مسيرة مفخخة"، مؤكدا تنفيذ ضربات عدة دمرت 6 مواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة فجر اليوم في حجة استجابة لهذه التهديدات.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ أ"نصار الله" هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/رئيس-دولة-يأمر-بردم-بوابة-الجحيمحفرة-تستعر-باللهبفيديو-1055093143.html
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العالم العربي, اليمن, ميناء الحديدة, التحالف العربي

التحالف العربي: تعاملنا مع 248 لغما بحريا في ميناء الحديدة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر

14:29 GMT 08.01.2022
© REUTERS / Faisal Nasserقوات التحالف العربي في اليمن
قوات التحالف العربي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / Faisal Nasser
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قال مدير العمليات العسكرية المدنية في قيادة القوات المشتركة، اللواء عبد الله الحبابي، في إفادة صحفية، اليوم السبت، إنه "تم بث 248 لغمًا بحريًا انطلاقًا من ميناء الحديدة وتعاملت القوات المشتركة للتحالف، معهم لتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر".
كما أوضح أن "100 زورق مفخخ انطلقوا من ميناء الحديدة، وتم التعامل معهم وأُحبطت عملياتهم".
وحول السفينة "روابي"، قال الحبابي إن "السفينة روابي كانت تساعد في جهود الإنقاذ والمساعدة الإنسانية والطبية في جزيرة سقطرى وكان على متنها معدات طبية ومعدات إنقاذ وأسلحة خفيفة لحماية المستشفى الميداني العسكري".
ولفت الحبابي إلى "ثبوت تخطيط ومتابعة للسفينة روابي بغرض مهاجمتها في المياه الدولية".
حفرة أسطوانية ضخمة، قطرها 32 متراً، وعمقها 50 متراً، في حقل للمزارعين في منطقة شاتكوفسكي في منطقة نيجني نوفغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
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11:24 GMT
وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، عن استهداف "أنصار الله" اليمنية، للبنية التحتية للاتصالات المدنية جنوبي المملكة.
وأكد التحالف أن "الميليشيات الحوثية حاولت للمرة الثالثة استهداف الاتصالات المدنية بطائرات مسيرة مفخخة"، مؤكدا تنفيذ ضربات عدة دمرت 6 مواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة فجر اليوم في حجة استجابة لهذه التهديدات.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ أ"نصار الله" هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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