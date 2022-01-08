https://arabic.sputniknews.com/20220108/التحالف-العربي-تعاملنا-مع-248-لغما-بحريا-في-ميناء-الحديدة-لتأمين-الملاحة-في-البحر-الأحمر-1055101103.html

التحالف العربي: تعاملنا مع 248 لغما بحريا في ميناء الحديدة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر

التحالف العربي: تعاملنا مع 248 لغما بحريا في ميناء الحديدة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر

قال مدير العمليات العسكرية المدنية في قيادة القوات المشتركة، اللواء عبد الله الحبابي، في إفادة صحفية، اليوم السبت، إنه "تم بث 248 لغمًا بحريًا انطلاقًا من... 08.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-08T14:29+0000

2022-01-08T14:29+0000

2022-01-08T14:29+0000

العالم العربي

اليمن

ميناء الحديدة

التحالف العربي

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كما أوضح أن "100 زورق مفخخ انطلقوا من ميناء الحديدة، وتم التعامل معهم وأُحبطت عملياتهم".وحول السفينة "روابي"، قال الحبابي إن "السفينة روابي كانت تساعد في جهود الإنقاذ والمساعدة الإنسانية والطبية في جزيرة سقطرى وكان على متنها معدات طبية ومعدات إنقاذ وأسلحة خفيفة لحماية المستشفى الميداني العسكري".ولفت الحبابي إلى "ثبوت تخطيط ومتابعة للسفينة روابي بغرض مهاجمتها في المياه الدولية".وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، عن استهداف "أنصار الله" اليمنية، للبنية التحتية للاتصالات المدنية جنوبي المملكة.وأكد التحالف أن "الميليشيات الحوثية حاولت للمرة الثالثة استهداف الاتصالات المدنية بطائرات مسيرة مفخخة"، مؤكدا تنفيذ ضربات عدة دمرت 6 مواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة فجر اليوم في حجة استجابة لهذه التهديدات.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ أ"نصار الله" هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

https://arabic.sputniknews.com/20220108/رئيس-دولة-يأمر-بردم-بوابة-الجحيمحفرة-تستعر-باللهبفيديو-1055093143.html

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العالم العربي, اليمن, ميناء الحديدة, التحالف العربي