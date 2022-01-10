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https://arabic.sputniknews.com/20220110/نجمة-لاكاسا-دي-بابل-تلقي-السلام-بالعربية-أمام-السيسي-في-افتتاح-منتدى-شباب-العالم-فيديو-1055167572.html
نجمة "لاكاسا دي بابل" تلقي السلام بالعربية أمام السيسي في افتتاح منتدى شباب العالم... فيديو
نجمة "لاكاسا دي بابل" تلقي السلام بالعربية أمام السيسي في افتتاح منتدى شباب العالم... فيديو
ألقت الممثلة الإسبانية، إيتزيار إيتونو، بطلة المسلسل الشهير "لاكاسا دي بابل" كلمة في حفل افتتاح الدورة ‏الرابعة لمنتدى شباب العالم، اليوم الاثنين، المقام في... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T11:09+0000
2022-01-10T11:09+0000
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وبدأت إيتونو كلمتها بإلقاء تحية السلام بالعربية "السلام عليكم"، في حضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وقرينته، انتصار السيسي.وأكدت أنه "من دواعي شرفها أن تشارك في هذا المنتدى مع كل هؤلاء الشباب الذين أتوا من بلاد كثيرة".ولفتت إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تزور فيها مصر، بعد أن جاءت للمرة الأولى في عام 1998 لزيارة الأهرامات والمعابد الأثرية.وعن مصر قالت إيتزيار إيتونو إن "هذه الارض لا يمكن أن تصدق ما بها من تراث تاريخي".وتابعت: "أنا اليوم أتحدث إليكم كيف يمكننا أن نجعل للثقافة دور، خاصة مع اجتياح فيروس كورونا المستجد العالم، واضطرارنا للجلوس في منازلنا، ولهذا لعبت الثقافة دورا كبيرا في التئام جروحنا، وتغلبنا على أزماتنا".وأضافت: "لقد رأيت من خلال الحجر المنزلي الكثير من الأفلام والمسلسلات من مبدعي دول مختلفة عن طريق المنصات الرقمية، وهذا جعلنا نعرف المختلفين عنا، ولهذا السبب أنا هنا معكم اليوم".وفي ختام كلمتها، وجهت بطلة مسلسل "لاكاسا دي بابل"، المعروض على منصة "نتفليكس" الرقمية، نصيحة للشباب في المنتدى، هي أنهم مستبقل هذا الكوكب، كما نصحتهم بالتدرب والتعلم للمرور إلى سوق العمل، وإتقان ما يقومون به لأن هذا ما يجعلهم سعداء.وافتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وقرينته، انتصار السيسي، اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ، والمقام في الفترة من 10 إلى 13 يناير/ كانون الثاني الجاري.وحضر حفل افتتاح المنتدى، ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، وزوجته.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/نجمة-لاكاسا-دي-بابل-تعلن-حضورها-منتدى-شباب-العالم-في-مصر-فيديو-1054875755.html
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العالم العربي, مجتمع, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي

نجمة "لاكاسا دي بابل" تلقي السلام بالعربية أمام السيسي في افتتاح منتدى شباب العالم... فيديو

11:09 GMT 10.01.2022
© AFP 2021 / GABRIEL BOUYSالممثلة الإسبانية، إيتزيار أيتونو
الممثلة الإسبانية، إيتزيار أيتونو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
الممثلة الإسبانية، إيتزيار أيتونو
© AFP 2021 / GABRIEL BOUYS
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ألقت الممثلة الإسبانية، إيتزيار إيتونو، بطلة المسلسل الشهير "لاكاسا دي بابل" كلمة في حفل افتتاح الدورة ‏الرابعة لمنتدى شباب العالم، اليوم الاثنين، المقام في شرم الشيخ بمصر.‏
وبدأت إيتونو كلمتها بإلقاء تحية السلام بالعربية "السلام عليكم"، في حضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وقرينته، انتصار السيسي.
وأكدت أنه "من دواعي شرفها أن تشارك في هذا المنتدى مع كل هؤلاء الشباب الذين أتوا من بلاد كثيرة".
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ولفتت إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تزور فيها مصر، بعد أن جاءت للمرة الأولى في عام 1998 لزيارة الأهرامات والمعابد الأثرية.
وعن مصر قالت إيتزيار إيتونو إن "هذه الارض لا يمكن أن تصدق ما بها من تراث تاريخي".
وتابعت: "أنا اليوم أتحدث إليكم كيف يمكننا أن نجعل للثقافة دور، خاصة مع اجتياح فيروس كورونا المستجد العالم، واضطرارنا للجلوس في منازلنا، ولهذا لعبت الثقافة دورا كبيرا في التئام جروحنا، وتغلبنا على أزماتنا".
وأضافت: "لقد رأيت من خلال الحجر المنزلي الكثير من الأفلام والمسلسلات من مبدعي دول مختلفة عن طريق المنصات الرقمية، وهذا جعلنا نعرف المختلفين عنا، ولهذا السبب أنا هنا معكم اليوم".
وفي ختام كلمتها، وجهت بطلة مسلسل "لاكاسا دي بابل"، المعروض على منصة "نتفليكس" الرقمية، نصيحة للشباب في المنتدى، هي أنهم مستبقل هذا الكوكب، كما نصحتهم بالتدرب والتعلم للمرور إلى سوق العمل، وإتقان ما يقومون به لأن هذا ما يجعلهم سعداء.
وافتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وقرينته، انتصار السيسي، اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ، والمقام في الفترة من 10 إلى 13 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وحضر حفل افتتاح المنتدى، ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، وزوجته.
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