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نشأت في القاهرة والإسماعيلية.. وفاة والدة الرئيس الإسرائيلي
نشأت في القاهرة والإسماعيلية.. وفاة والدة الرئيس الإسرائيلي
توفيت، فجر اليوم الإثنين، "أورا" والدة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ عن عمر ناهز 97 عاما. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T06:53+0000
2022-01-10T06:53+0000
إسرائيل
يتسحق هرتسوغ
الرئيس الإسرائيلي
أخبار إسرائيل اليوم
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وأفاد منزل الرئيس في بيان أن "أورا" توفيت في منزلها، وستدفن إلى جانب زوجها "حاييم هرتسوغ" الرئيس الإسرائيلي السادس في قسم "علماء الأمة" على جبل هرتسل بمدينة القدس، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.وكانت هرتسوغ امرأة عامة وناشطة اجتماعية، ومؤسسة "مجلس إسرائيل الجميلة". ولدت في مصر باسم "أورا أمباش"، والكلمة الأخيرة هي بالعبرية اختصار (أؤمن بإيمان كامل)، ولديها أربعة أبناء و11 حفيدا وخمسة أبناء لأحفادها.ونعى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الراحلة قائلا: "تلقيت للأسف مع كل شعب إسرائيل نبأ وفاة أورا هرتسوغ".وأضاف "كانت أورا امرأة عامة وناشطة اجتماعية أحبت شعبها وبلدها. عاشت بتواضع وربت أسرة إلى المجد، بينما كانت تعمل باستمرار من أجل الجمهور والمجتمع في إسرائيل. أعمق التعازي للرئيس ولعائلة هرتسوغ بأكملها".من جانبه، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو على حسابه بتويتر: "نرسل أنا وزوجتي سارة أعمق تعازينا إلى الرئيس يتسحاق هرتسوغ وجميع أفراد أسرته في وفاة والدته الراحلة أورا هرتسوغ. هاجرت أورا إلى إسرائيل من مصر، وعملت ضابطة في حرب الاستقلال (حرب فلسطين عام 48) وكرست حياتها للأنشطة العامة والاجتماعية لمواطني إسرائيل".ونشأت أورا في مصر وتعلمت في الإسماعيلية والقاهرة وتخرجت بدرجة البكالوريوس في الرياضيات والفيزياء من جامعة ويتواترسراند في جنوب إفريقيا.في أكتوبر/ تشرين الأول 1946، بعد تخرجها، هاجرت إلى فلسطين وانضمت إلى منظمة الهاغاناه الصهيونية العسكرية، وشاركت في الدورة الدبلوماسية الأولى للوكالة اليهودية.في عام 1947، تزوجت من حاييم هرتسوغ الذي رافقته في مناصبه العامة، بما في ذلك في الولايات المتحدة، عندما كان ملحقا عسكريا وسفيرا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة.خلال حرب عام 1948، عملت كضابطة في دائرة المخابرات الإسرائيلية ولاحقا في سلاح العلوم، وأصيبت بجروح خطيرة في هجوم على مبنى المؤسسات الوطنية في القدس خلال شهر مارس 1948.نظمت أورا لاحقا مسابقة التوراة الدولية ‏وهي مسابقة يهودية دولية تقام سنويا في مدينة القدس بمشاركة طلاب المدارس الثانوية.
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إسرائيل, يتسحق هرتسوغ, الرئيس الإسرائيلي, أخبار إسرائيل اليوم

نشأت في القاهرة والإسماعيلية.. وفاة والدة الرئيس الإسرائيلي

06:53 GMT 10.01.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUNإسحاق هرتسوغ رئيس إسرائيل
إسحاق هرتسوغ رئيس إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUN
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توفيت، فجر اليوم الإثنين، "أورا" والدة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ عن عمر ناهز 97 عاما.
وأفاد منزل الرئيس في بيان أن "أورا" توفيت في منزلها، وستدفن إلى جانب زوجها "حاييم هرتسوغ" الرئيس الإسرائيلي السادس في قسم "علماء الأمة" على جبل هرتسل بمدينة القدس، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.
وكانت هرتسوغ امرأة عامة وناشطة اجتماعية، ومؤسسة "مجلس إسرائيل الجميلة". ولدت في مصر باسم "أورا أمباش"، والكلمة الأخيرة هي بالعبرية اختصار (أؤمن بإيمان كامل)، ولديها أربعة أبناء و11 حفيدا وخمسة أبناء لأحفادها.
ونعى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الراحلة قائلا: "تلقيت للأسف مع كل شعب إسرائيل نبأ وفاة أورا هرتسوغ".
وأضاف "كانت أورا امرأة عامة وناشطة اجتماعية أحبت شعبها وبلدها. عاشت بتواضع وربت أسرة إلى المجد، بينما كانت تعمل باستمرار من أجل الجمهور والمجتمع في إسرائيل. أعمق التعازي للرئيس ولعائلة هرتسوغ بأكملها".
من جانبه، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو على حسابه بتويتر: "نرسل أنا وزوجتي سارة أعمق تعازينا إلى الرئيس يتسحاق هرتسوغ وجميع أفراد أسرته في وفاة والدته الراحلة أورا هرتسوغ. هاجرت أورا إلى إسرائيل من مصر، وعملت ضابطة في حرب الاستقلال (حرب فلسطين عام 48) وكرست حياتها للأنشطة العامة والاجتماعية لمواطني إسرائيل".
ونشأت أورا في مصر وتعلمت في الإسماعيلية والقاهرة وتخرجت بدرجة البكالوريوس في الرياضيات والفيزياء من جامعة ويتواترسراند في جنوب إفريقيا.
في أكتوبر/ تشرين الأول 1946، بعد تخرجها، هاجرت إلى فلسطين وانضمت إلى منظمة الهاغاناه الصهيونية العسكرية، وشاركت في الدورة الدبلوماسية الأولى للوكالة اليهودية.
في عام 1947، تزوجت من حاييم هرتسوغ الذي رافقته في مناصبه العامة، بما في ذلك في الولايات المتحدة، عندما كان ملحقا عسكريا وسفيرا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة.
خلال حرب عام 1948، عملت كضابطة في دائرة المخابرات الإسرائيلية ولاحقا في سلاح العلوم، وأصيبت بجروح خطيرة في هجوم على مبنى المؤسسات الوطنية في القدس خلال شهر مارس 1948.
نظمت أورا لاحقا مسابقة التوراة الدولية ‏وهي مسابقة يهودية دولية تقام سنويا في مدينة القدس بمشاركة طلاب المدارس الثانوية.
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