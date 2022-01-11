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إسرائيل تعلن "تحصين" 30 روضة أطفال في مستوطنات "غلاف غزة"
إسرائيل تعلن "تحصين" 30 روضة أطفال في مستوطنات "غلاف غزة"
أعلنت وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه في الأسابيع المقبلة، ستبدأ عملية بناء ملاجئ وغرف محصنة في حوالي 30 روضة أطفال في سديروت وقطاع غزة. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T08:55+0000
2022-01-11T08:55+0000
إسرائيل
الجيش الإسرائيلي
أخبار إسرائيل اليوم
مستوطنات
قطاع غزة
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وقال بيان رسمي، إنه في إطار الخطة التي أقرها وزير الدفاع بني غانتس قامت قيادة الجبهة الداخلية بالجيش وقسم الهندسة والبناء بأعمال رسم خرائط لرياض الأطفال في سديروت و"غلاف غزة" التي تتطلب تحصين جديد، أو صيانة الغرف المحصنة والملاجئ القديمة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.ويطلق "غلاف غزة" على تلك المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع ويصل عددها إلى أكثر من 50 مستوطنة.وتتعرض تلك المستوطنات خلال عمليات التصعيد بين إسرائيل والقطاع، إلى وابل من الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية، ما جعلها تشكل صداعا مزمنا في رأس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
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إسرائيل, الجيش الإسرائيلي, أخبار إسرائيل اليوم, مستوطنات, قطاع غزة

إسرائيل تعلن "تحصين" 30 روضة أطفال في مستوطنات "غلاف غزة"

08:55 GMT 11.01.2022
© AP Photo / Khalil Hamraإطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 12 مايو2021
إطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 12 مايو2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
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أعلنت وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه في الأسابيع المقبلة، ستبدأ عملية بناء ملاجئ وغرف محصنة في حوالي 30 روضة أطفال في سديروت وقطاع غزة.
وقال بيان رسمي، إنه في إطار الخطة التي أقرها وزير الدفاع بني غانتس قامت قيادة الجبهة الداخلية بالجيش وقسم الهندسة والبناء بأعمال رسم خرائط لرياض الأطفال في سديروت و"غلاف غزة" التي تتطلب تحصين جديد، أو صيانة الغرف المحصنة والملاجئ القديمة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ويطلق "غلاف غزة" على تلك المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع ويصل عددها إلى أكثر من 50 مستوطنة.
وتتعرض تلك المستوطنات خلال عمليات التصعيد بين إسرائيل والقطاع، إلى وابل من الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية، ما جعلها تشكل صداعا مزمنا في رأس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
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