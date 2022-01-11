إسرائيل تعلن "تحصين" 30 روضة أطفال في مستوطنات "غلاف غزة"

وقال بيان رسمي، إنه في إطار الخطة التي أقرها وزير الدفاع بني غانتس قامت قيادة الجبهة الداخلية بالجيش وقسم الهندسة والبناء بأعمال رسم خرائط لرياض الأطفال في سديروت و"غلاف غزة" التي تتطلب تحصين جديد، أو صيانة الغرف المحصنة والملاجئ القديمة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.ويطلق "غلاف غزة" على تلك المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع ويصل عددها إلى أكثر من 50 مستوطنة.وتتعرض تلك المستوطنات خلال عمليات التصعيد بين إسرائيل والقطاع، إلى وابل من الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية، ما جعلها تشكل صداعا مزمنا في رأس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
أعلنت وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه في الأسابيع المقبلة، ستبدأ عملية بناء ملاجئ وغرف محصنة في حوالي 30 روضة أطفال في سديروت وقطاع غزة.
وقال بيان رسمي، إنه في إطار الخطة التي أقرها وزير الدفاع بني غانتس قامت قيادة الجبهة الداخلية بالجيش وقسم الهندسة والبناء بأعمال رسم خرائط لرياض الأطفال في سديروت و"غلاف غزة" التي تتطلب تحصين جديد، أو صيانة الغرف المحصنة والملاجئ القديمة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.