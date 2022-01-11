https://arabic.sputniknews.com/20220111/إصابة-3-آلاف-عامل-في-شركة-طيران-أمريكية-بفيروس-كورونا-1055257631.html

إصابة 3 آلاف عامل في شركة طيران أمريكية بفيروس كورونا

إصابة 3 آلاف عامل في شركة طيران أمريكية بفيروس كورونا

خفضت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية رحلاتها الجوية بضغط من الزيادة الكبيرة في الإصابات بمرض "كوفيد 19" بين موظفيها، والتي بلغت آلاف الحالات. 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T17:36+0000

2022-01-11T17:36+0000

2022-01-11T17:36+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

فيروس كورونا

أوميكرون

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ألغت شركات الطيران الأمريكية آلاف الرحلات الجوية خلال عطلة نهاية العام حتى أوائل هذا العام بسبب عدوى كوفيد بين أطقمها وسلسلة من العواصف الشتوية، بحسب شبكة "سي إن بي سي".كانت "جيت بلو إيروايز" أول شركة طيران تخفض جدولها لشهر يناير/ كانون الثاني بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بين الطواقم، وتبعتها شركة "ألاسكا إيرلاينز".قالت شركة "أمريكان إيرلاينز" إنها ستفعل الشيء نفسه هذا الأسبوع مع ارتفاع إصابات كورونا بين الموظفين في شركات الطيران الإقليمية. هذه التغييرات هي أحدث خطوة من قبل الشركات للتعامل مع الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون".من جانبه قال كيربي في مذكرة نُشرت على موقع الشركة يوم الاثنين إن "يونايتد" ستقلل جدول رحلاتها على المدى القريب، للتأكد من أن لديها الموظفين والموارد اللازمة لرعاية العملاء.رفضت متحدثة يوم الثلاثاء الكشف عن عدد الرحلات التي ستلغيها الشركة. وقال كيربي في مذكرة للموظفين إن لدى "يونايتد" نحو 3000 عامل مصاب بفيروس كورونا، ما يمثل نحو 4% من القوة العاملة للشركة في الولايات المتحدة.وأضاف كيربي: "على سبيل المثال، في يوم واحد فقط في نيوارك (نيو جيرسي)، أصيب ما يقرب من ثلث القوى العاملة لدينا بالمرض".وأوضح أن أي من موظفي الشركة الملقحين، والذين يشكلون أكثر من 96% من طاقمها، لم يدخل إلى المستشفى وأنه لم تحدث حالة وفاة مرتبطة بالمرض بين الموظفين الملقحين خلال ثمانية أسابيع.

https://arabic.sputniknews.com/20220111/وثائق-مسؤول-أمريكي-كبير-ربما-أخفى-معلومات-حول-تسرب-فيروس-كورونا-من-المعمل-1055256207.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, أوميكرون