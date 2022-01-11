السيسي: لدينا 6 ملايين شخص من دول أخرى دمجناهم في المجتمع

وحسب تصريحات نقلها موقع مصراوي، قال السيسي: لدينا في مصر 6 ملايين شخص هاجروا إليها نتيجة الصراعات والفقر في دول قريبة منا".وقال: "لم نمنعهم ولم نقم لهم مخيمات، ولم نطلق عليهم لاجئين، لكن تم دمجهم في المجتمع".تصريحات السيسي جاءت اليوم الثلاثاء، خلال كلمته في نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي ضمن فعاليات اليوم الثاني منتدى شباب العالم.وشدد السيسي على أن مصر هي الدولة الوحيدة التي نجت من هذا "الخراب" على حد وصفه، قائلا: "مفيش دولة نجت من الخراب غير مصر".وقال: "نتاج الاستمرار في معسكر للاجئين لمدة 10 سنوات أمر خطير، بتكلم هنا على ملايين مش عشرات الآلاف"، لافتا إلى أن "من قام بالعمل على هدم هذه الدول، ألم يكن هذا من حقوق الإنسان بألا نتدخل فيها ونخربها ونترك المواطنين في سوريا وليبيا واليمن والصومال والعراق؟، مصر كانت معرضة للخراب والدمار".وعبر الرئيس المصري عن خوفه من أن "يكون التنافس السياسي والمصالح تؤثر على الإجراءات التي تتم وبالتالي تروح دول في الرجلين ودول تتخرب لـ50 و100 سنة جايين".يشار إلى أن منتدى شباب العالم، حدث سنوي يقام في مدينة شرم الشيخ جنوب سيناء، ويارك فيه سنويا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال: "لم نمنعهم ولم نقم لهم مخيمات، ولم نطلق عليهم لاجئين، لكن تم دمجهم في المجتمع".
تصريحات السيسي جاءت اليوم الثلاثاء، خلال كلمته في نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي ضمن فعاليات اليوم الثاني منتدى شباب العالم.
وقال: "اللي بيعمل صراعات في الدول تؤدي إلى خراب، الدول التي تسعى لتخريب دول أخرى من التآمر، ما حدث لدول مجاورة، لم ينجو منها غير مصر".
وشدد السيسي على أن مصر هي الدولة الوحيدة التي نجت من هذا "الخراب" على حد وصفه، قائلا: "مفيش دولة نجت من الخراب غير مصر".
وقال: "نتاج الاستمرار في معسكر للاجئين لمدة 10 سنوات أمر خطير، بتكلم هنا على ملايين مش عشرات الآلاف"، لافتا إلى أن "من قام بالعمل على هدم هذه الدول، ألم يكن هذا من حقوق الإنسان بألا نتدخل فيها ونخربها ونترك المواطنين في سوريا وليبيا واليمن والصومال والعراق؟، مصر كانت معرضة للخراب والدمار".
وأوضح السيسي أن "المفروض حد زيي في وظيفتي ميتكلمش كده، لكن لا، لازم كشباب ننظر وننتبه ويكون عنده عقلية نقدية لما يتم طرحه، اسمع وشوف العالم اللي بتكلم عليه بقى فين؟، حجم الضرر وحقوق الإنسان فيها أد إيه؟ وليه؟"
وعبر الرئيس المصري عن خوفه من أن "يكون التنافس السياسي والمصالح تؤثر على الإجراءات التي تتم وبالتالي تروح دول في الرجلين ودول تتخرب لـ50 و100 سنة جايين".
يشار إلى أن منتدى شباب العالم، حدث سنوي يقام في مدينة شرم الشيخ جنوب سيناء، ويارك فيه سنويا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.