عقب مقتل جنود.. الجيش التركي يحييد 22 شخصا من "بي كا كا/ي ب ك"

ونقلت وكالة الأناضول، مساء اليوم الثلاثاء، عن أكار أن "الاعتداءات الإرهابية أصبحت لا تطاق، والعمليات العسكرية للقوات المسلحة التركية سوف تتصاعد"، مشددا على أن "دماء الشهداء الأتراك لم ولن تذهب سدى، والقوات المسلحة التركية استهدفت أوكار الإرهابيين بكل قوة".وقدم وزير الدفاع التركي تعازيه لقواته المسلحة، ولأسر القتلى الأتراك، متمنيا الرحمة لهم.وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، السبت الماضي، مقتل 3 من جنودها جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها "إرهابيون" على الشريط الحدودي مع سوريا في ولاية "شانلي أورفة" جنوب شرقي البلاد.وأكدت الوزارة في بيان لاحق تحييد 12 "إرهابيا" من تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" ردا على مقتل الجنود الثلاثة.وبين فينة وأخرى تشهد منطقة الحدود التركية السورية مقتل جنود أتراك، جراء انفجار عبوات ناسفة وألغام. وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت الشهر الماضي، مقتل 3 جنود في منطقة عملية "مخلب الصاعقة" شمالي العراق.وذكرت الوزارة، آنذاك أن "الجنود الأتراك قتلوا جراء هجوم نفذه إرهابيو تنظيم بي كا كا"، مشيرة إلى أن القوات التركية نفذت غارة جوية على أهداف محددة في المنطقة.
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد "إرهابيي" تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" الذين تم تحييدهم إلى 22، ردا على مقتل 3 جنود أتراك، يوم السبت الماضي.
ونقلت وكالة الأناضول، مساء اليوم الثلاثاء، عن أكار أن "الاعتداءات الإرهابية أصبحت لا تطاق، والعمليات العسكرية للقوات المسلحة التركية سوف تتصاعد"، مشددا على أن "دماء الشهداء الأتراك لم ولن تذهب سدى، والقوات المسلحة التركية استهدفت أوكار الإرهابيين بكل قوة".
وقدم وزير الدفاع التركي تعازيه لقواته المسلحة، ولأسر القتلى الأتراك، متمنيا الرحمة لهم.
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ارتفاع عدد إرهابيي تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" الذين تم تحييدهم إلى 22، ردا على استشهاد 3 جنود أتراك السبت الماضي
أكد أنّ "دماء الشهداء الأتراك لم ولن تذهب سداً"، وأنّ "القوات المسلحة التركية استهدفت أوكار الإرهابيين بكل قوة"https://t.co/lS2lpdDjtb
وأكدت الوزارة في بيان لاحق تحييد 12 "إرهابيا" من تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" ردا على مقتل الجنود الثلاثة.
وبين فينة وأخرى تشهد منطقة الحدود التركية السورية مقتل جنود أتراك، جراء انفجار عبوات ناسفة وألغام. وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت الشهر الماضي، مقتل 3 جنود في منطقة عملية "مخلب الصاعقة" شمالي العراق.
وذكرت الوزارة، آنذاك أن "الجنود الأتراك قتلوا جراء هجوم نفذه إرهابيو تنظيم بي كا كا"، مشيرة إلى أن القوات التركية نفذت غارة جوية على أهداف محددة في المنطقة.