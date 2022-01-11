https://arabic.sputniknews.com/20220111/كيف-يتم-نقل-مدافع-هاوتزر-الثقيلة-بالمروحيات؟-صور-1055265436.html

كيف يتم نقل مدافع هاوتزر الثقيلة بالمروحيات؟... صور

كيف يتم نقل مدافع هاوتزر الثقيلة بالمروحيات؟... صور

تقوم مدفعية الميدان بدور مهم في الحروب الحديثة يتضمن توفير الحماية للقوات البرية أثناء تقدمها وفتح ثغرات في حقول الألغام أو حتى تدمير تحصينات العدو والمدفعية... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T21:47+0000

2022-01-11T21:47+0000

2022-01-11T21:47+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

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ورغم امتلاك غالبية الجيوش لوحدات المدفعية ذاتية الحركة، إلا أنه في بعض الحالات يكون وصولها إلى المواقع المطلوبة برا غير ممكن وهو ما يجعل عملية نقل قطع المدافع الميدانية عن طريق الجو هو الحل الوحيد لامتلاك قوة مدفعية قريبة من ميدان المعركة.ونشرت صفحة "فورس كوم"، التابعة للجيش الأمريكي، على "تويتر" صورا ترصد جانبا من تدريب الجنود على نقل وحدة مدفع ميداني طراز "إم - 777 هاوتزر" 155 ملم بواسطة مروحية عسكرية.وبحسب الصور، فإن المروحية المستخدمة في نقل المدفع هي مروحية طراز "سي إتش - 47 شينوك".وتقوم تلك المروحيات بدور مهم في نقل الجنود والعتاد العسكري أثناء العمليات العسكرية في العديد من المناطق حول العالم خاصة عندما تصبح عملية نقلها برا في غاية الصعوبة.ما هو مدفع "إم - 777 هاوتزر"؟هو مدفع ميداني عيار 155 ملم يتكون طاقمه من 7 أفراد ويمكنه إطلاق 5 طلقات في الدقيقة ويصل مداه إلى 30 كيلومترا.يصنف المدفع ضمن مدافع الميدان الثقيلة ويصل وزنه إلى نحو 3.7 طن وهو مصمم للنقل عن طريق البر أو البحر أو عن طريق التعليق في المروحيات العسكرية أو داخل طائرات النقل العسكري.ما هي قدرات مروحيات "سي إتش - 47 شينوك"؟يرجع تاريخ إنتاج أول نسخة من مروحيات "شينوك" إلى عام 1961، وكانت طائرة نقل عسكري متوسطة الحمولة، تلاها عدة نسخ حتى عام 1967 عندما تم إنتاج النسخة "سي إتش 47 سي" التي تصل حمولتها إلى نحو 7 أطنان تحلق بها مسافة 56 كيلومتر، ثم "سي إتش 47 دي" التي كان لها دور كبير في حروب الولايات المتحدة في الخليج.

https://arabic.sputniknews.com/20210831/ما-هي-المروحيات-الأمريكية-التي-استولت-عليها-طالبان-في-مطار-كابول؟-1050002293.html

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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية