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لقطة الموسم في NBA.. انزلاق مذيعة على "الباركيه" بشكل فاق التصور... فيديو
لقطة الموسم في NBA.. انزلاق مذيعة على "الباركيه" بشكل فاق التصور... فيديو
يمكن أن يكون ملعب كرة السلة مكانا خطيرا للاعبين في بعض الأحيان، حيث يكون الخشب الصلب سببا في الانزلاق بفضل العرق والسوائل الأخرى التي يمكن أن تسقط على الملعب... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T10:17+0000
2022-01-11T10:17+0000
رياضة
كرة السلة
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لكن الأسوأ بالطبع يمكن أن يحدث لامرأة ترتدي الكعب العالي، وهي التجربة التي خاضتها كريستينا بينك مراسلة لوس أنجلوس كليبرز ‏خلال مباراة جمعت الفريق بأتلانتا هوكس في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA).انتهت المباراة بحسب "نيويورك بوست"، بفوز لوس أنجلوس على أرضه بنتيجة 106-93.أمير كوفي، الذي سجل 21 نقطة وفاز بأمطار من الماء البارد من زملائه في الفريق في احتفالات الانتصار على الباركيه، ظهر مبتسما في مقابلة نهاية المباراة مع المراسلة كريستينا فينك.وبعد ذلك، وبينما أنهى كوفي حديثه مع فينك، اتخذ خطوته الأولى باتجاه غرفة تبديل الملابس، عندما انزلقت المراسلة الحسناء لسبب غير مفهوم على الباركيه.بدا السقوط غريبا للغاية، حيث طارت المراسلة في الهواء بعد أن انزلقت كلتا قدميها لتسقط على وجهها قبل أن تنقلب على ظهرها.وبدا السقوط قاسيا مع سماع صوته على ميكروفونات البث، فيما هرع كوفي وعدد من المتواجدين في المكان لمساعدة المذيعة التي قالت لاحقا إنها بخير.
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رياضة, كرة السلة

لقطة الموسم في NBA.. انزلاق مذيعة على "الباركيه" بشكل فاق التصور... فيديو

10:17 GMT 11.01.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصوريانيس أنتيتوكومبو دوري كرة السلة الأمريكي
يانيس أنتيتوكومبو دوري كرة السلة الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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يمكن أن يكون ملعب كرة السلة مكانا خطيرا للاعبين في بعض الأحيان، حيث يكون الخشب الصلب سببا في الانزلاق بفضل العرق والسوائل الأخرى التي يمكن أن تسقط على الملعب على مدار المباراة.
لكن الأسوأ بالطبع يمكن أن يحدث لامرأة ترتدي الكعب العالي، وهي التجربة التي خاضتها كريستينا بينك مراسلة لوس أنجلوس كليبرز ‏خلال مباراة جمعت الفريق بأتلانتا هوكس في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA).
انتهت المباراة بحسب "نيويورك بوست"، بفوز لوس أنجلوس على أرضه بنتيجة 106-93.
أمير كوفي، الذي سجل 21 نقطة وفاز بأمطار من الماء البارد من زملائه في الفريق في احتفالات الانتصار على الباركيه، ظهر مبتسما في مقابلة نهاية المباراة مع المراسلة كريستينا فينك.
وبعد ذلك، وبينما أنهى كوفي حديثه مع فينك، اتخذ خطوته الأولى باتجاه غرفة تبديل الملابس، عندما انزلقت المراسلة الحسناء لسبب غير مفهوم على الباركيه.
بدا السقوط غريبا للغاية، حيث طارت المراسلة في الهواء بعد أن انزلقت كلتا قدميها لتسقط على وجهها قبل أن تنقلب على ظهرها.
وبدا السقوط قاسيا مع سماع صوته على ميكروفونات البث، فيما هرع كوفي وعدد من المتواجدين في المكان لمساعدة المذيعة التي قالت لاحقا إنها بخير.
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