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https://arabic.sputniknews.com/20220111/محمد-صلاح-يكشف-لأول-مرة-سر-بكائه-في-المرحاض-لا-أطلب-أشياء-مجنونة-1055210619.html
محمد صلاح يكشف لأول مرة سر بكائه في المرحاض... لا أطلب أشياء مجنونة
محمد صلاح يكشف لأول مرة سر بكائه في المرحاض... لا أطلب أشياء مجنونة
كشف اللاعب المصري محمد صلاح، عن بعض الأمور لأول مرة، خلال حديثه مع مجلة "جي كيو" بنسختها البريطانية. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T11:40+0000
2022-01-11T11:40+0000
محمد صلاح
أخبار الدوري الإنجليزي
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وأشار صلاح، خلال تصريحات مع المجلة البريطانية، أثناء خضوعه لجلسة تصوير جديدة، إلى إصابته مع بداية كأس العالم 2018 في روسيا، مؤكدا أن "عدم مشاركته بالمباراة الأولى بالمونديال مع منتخب بلاده مصر أمام الأوروغواي، أثر به نفسيا".وبشأن تجديد عقده مع ناديه ليفربول الإنجليزي، أكد صلاح أن "الأمر ليس بيده"، مؤكدا أنه يريد أن يبقى في ليفربول.وأضاف: "يعرفون ما أريد. أنا لا أطلب أشياء مجنونة"، مشير إلى أنه "الآن في السنة الخامسة في ليفربول، ويعرف النادي جيدا، ويحب الجماهير وهم يحبونه، لكن الأمر بيد الإدارة الآن".وكانت وسائل إعلام إنجليزية، كشفت مؤخرا عن عوامل أخرى تهم اللاعب المصري محمد صلاح، بخلاف قيمة عقده الجديد، من أجل ضمان استمراره مع ليفربول الإنجليزي.وقالت شبكة سكاي سبورتس، إن من أهم العوامل التي تهم محمد صلاح هي تعزيز صفوف الفريق للفوز بالمزيد من البطولات، وطموح الإدارة في الاستمرار بحصد الألقاب والمنافسة في البطولات، مع الاهتمام بتقديم عرض جيد من الناحية المالية يناسب قيمته السوقية الحالية.وعلق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على مفاوضات التجديد مع مهاجم النادي الدولي المصري محمد صلاح.وقال، في تصريحات مع شبكة "سكاي سبورتس": "لا أشعر بالقلق بشأن وتيرة المحادثات مع محمد صلاح، إننا نجري مفاوضات جيدة حقا معه". وأضاف: "أريد أن يجدد محمد صلاح مع ليفربول، لكن متى؟ لا أهتم كثيرا، المفاوضات تسير بشكل جيد.. هذه هي الإجابة".هذا وكشفت العديد من التقارير السابقة أن النجم المصري، الذي يقضي موسمه الخامس مع ليفربول قادما من روما في صيف 2017، يطلب راتبا ضخما من أجل الاستمرار مع ليفربول وتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.ويتصدر صلاح حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن زميله في ليفربول البرتغالي ديوغو جوتا والإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.
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محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يكشف لأول مرة سر بكائه في المرحاض... لا أطلب أشياء مجنونة

11:40 GMT 11.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمحمد صلاح
محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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كشف اللاعب المصري محمد صلاح، عن بعض الأمور لأول مرة، خلال حديثه مع مجلة "جي كيو" بنسختها البريطانية.
وأشار صلاح، خلال تصريحات مع المجلة البريطانية، أثناء خضوعه لجلسة تصوير جديدة، إلى إصابته مع بداية كأس العالم 2018 في روسيا، مؤكدا أن "عدم مشاركته بالمباراة الأولى بالمونديال مع منتخب بلاده مصر أمام الأوروغواي، أثر به نفسيا".
وقال: "بكيت في حافلة المنتخب، ثم ذهبت إلى المرحاض وبكيت قبل المباراة أمام الأوروغواي، لأنني لم أستطع اللعب".
وبشأن تجديد عقده مع ناديه ليفربول الإنجليزي، أكد صلاح أن "الأمر ليس بيده"، مؤكدا أنه يريد أن يبقى في ليفربول.
وأضاف: "يعرفون ما أريد. أنا لا أطلب أشياء مجنونة"، مشير إلى أنه "الآن في السنة الخامسة في ليفربول، ويعرف النادي جيدا، ويحب الجماهير وهم يحبونه، لكن الأمر بيد الإدارة الآن".
وكانت وسائل إعلام إنجليزية، كشفت مؤخرا عن عوامل أخرى تهم اللاعب المصري محمد صلاح، بخلاف قيمة عقده الجديد، من أجل ضمان استمراره مع ليفربول الإنجليزي.
وقالت شبكة سكاي سبورتس، إن من أهم العوامل التي تهم محمد صلاح هي تعزيز صفوف الفريق للفوز بالمزيد من البطولات، وطموح الإدارة في الاستمرار بحصد الألقاب والمنافسة في البطولات، مع الاهتمام بتقديم عرض جيد من الناحية المالية يناسب قيمته السوقية الحالية.
وعلق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على مفاوضات التجديد مع مهاجم النادي الدولي المصري محمد صلاح.
وقال، في تصريحات مع شبكة "سكاي سبورتس": "لا أشعر بالقلق بشأن وتيرة المحادثات مع محمد صلاح، إننا نجري مفاوضات جيدة حقا معه". وأضاف: "أريد أن يجدد محمد صلاح مع ليفربول، لكن متى؟ لا أهتم كثيرا، المفاوضات تسير بشكل جيد.. هذه هي الإجابة".
هذا وكشفت العديد من التقارير السابقة أن النجم المصري، الذي يقضي موسمه الخامس مع ليفربول قادما من روما في صيف 2017، يطلب راتبا ضخما من أجل الاستمرار مع ليفربول وتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.
ويتصدر صلاح حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن زميله في ليفربول البرتغالي ديوغو جوتا والإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.
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