تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
مباراة الجزائر وسيراليون في بطولة أمم أفريقيا... بث مباشر (الشوط الثاني)
https://arabic.sputniknews.com/20220111/هل-يطيل-النور-أعمارنا؟-دراسة-تهدم-أبيات-الخيام-1055245298.html
هل يطيل النوم أعمارنا؟... دراسة تهدم أبيات "الخيام"
هل يطيل النوم أعمارنا؟... دراسة تهدم أبيات "الخيام"
صدحت "كوكب الشرق" في عام 1950 بقصيدة يحوي أحد أبياتها نفيا صريحا لتأثير النوم على طول العمر. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T13:51+0000
2022-01-11T13:52+0000
النوم
السمنة
أمراض القلب
أم كلثوم
السكري
الأرق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103782/89/1037828915_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ca774fb50b6ffd4b7250f8bc8da8c308.jpg
جاء في الرباعيات التي كتبها الشاعر الفارسي عمر الخيام وتحمل اسمه "فما أطال النوم عمرا ولا قصَّر في الأعمار طول السهر"، لكن دراسة جديدة تهدم صراحة أبياته.وعلى الرغم من أن بعض عوامل طول العمر قد تكون خارجة عن إرادتك، إلا أن العديد من العادات الصحية قد تقودك إلى الشيخوخة المبكرة.يمكن أن يمثل النوم تحديا لبعض الأشخاص، الذين قد يتشتت انتباههم بسبب ضغوط حياتهم اليومية، أو غير القادرين على النوم حتى عندما يشعرون بالتعب.وجدت الدراسة التي نُشرت في المكتبة الوطنية للطب أن النوم ضروري للصحة الجسدية والعقلية، وبالتالي يمكن أن يؤثر على طول عمر الإنسان.وأكدت الدراسة على أن "طول عمر الإنسان يرتبط بنمط نوم منتظم"، بحسب موقع express.وخلصت إلى أن "وجود أنماط نوم منتظمة بشكل صارم بين كبار السن" كان مفتاح الوصول إلى عمر طويل.ويشير موقع "Healthline" المتخصص في الشؤون الصحية إلى أن تطوير روتين للنوم يتضمن سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة قد يساعدك على العيش لفترة أطول.ويوضح أن "النوم أقل من خمس إلى سبع ساعات في الليلة مرتبط بزيادة خطر الموت المبكر بنسبة 12 بالمائة".مع ذلك أكد الموقع وفق أبحاث ودراسات متعددة أن النوم عندما يزيد عن الحد ينقلب إلى الضد أيضا.وأشار إلى النوم أكثر من ثماني إلى تسع ساعات كل ليلة يمكن أن يقلل أيضا من العمر الافتراضي بنسبة تصل إلى 38 في المائة.عمليا، قد تؤدي قلة النوم إلى زيادة الالتهاب وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسمنة، في حين أن النوم المفرط يمكن أن يكون مرتبطا بالاكتئاب وانخفاض النشاط البدني والحالات الصحية غير المشخصة.
https://arabic.sputniknews.com/20211003/-7-عوامل-تسبب-الشيخوخة-المبكرة--1050329238.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103782/89/1037828915_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_8af201b8ef66ffa9bbb0f87fcd112bfa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
النوم, السمنة, أمراض القلب, أم كلثوم, السكري, الأرق

هل يطيل النوم أعمارنا؟... دراسة تهدم أبيات "الخيام"

13:51 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 13:52 GMT 11.01.2022)
© Depositphotos / 9nong اضطرابات النوم
اضطرابات النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Depositphotos / 9nong
تابعنا عبر
صدحت "كوكب الشرق" في عام 1950 بقصيدة يحوي أحد أبياتها نفيا صريحا لتأثير النوم على طول العمر.
جاء في الرباعيات التي كتبها الشاعر الفارسي عمر الخيام وتحمل اسمه "فما أطال النوم عمرا ولا قصَّر في الأعمار طول السهر"، لكن دراسة جديدة تهدم صراحة أبياته.
وعلى الرغم من أن بعض عوامل طول العمر قد تكون خارجة عن إرادتك، إلا أن العديد من العادات الصحية قد تقودك إلى الشيخوخة المبكرة.
يمكن أن يمثل النوم تحديا لبعض الأشخاص، الذين قد يتشتت انتباههم بسبب ضغوط حياتهم اليومية، أو غير القادرين على النوم حتى عندما يشعرون بالتعب.
وجدت الدراسة التي نُشرت في المكتبة الوطنية للطب أن النوم ضروري للصحة الجسدية والعقلية، وبالتالي يمكن أن يؤثر على طول عمر الإنسان.
وأكدت الدراسة على أن "طول عمر الإنسان يرتبط بنمط نوم منتظم"، بحسب موقع express.
وخلصت إلى أن "وجود أنماط نوم منتظمة بشكل صارم بين كبار السن" كان مفتاح الوصول إلى عمر طويل.
المشروبات الكحولية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2021
7 عوامل تسبب الشيخوخة المبكرة
3 أكتوبر 2021, 18:53 GMT
ويشير موقع "Healthline" المتخصص في الشؤون الصحية إلى أن تطوير روتين للنوم يتضمن سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة قد يساعدك على العيش لفترة أطول.
ويوضح أن "النوم أقل من خمس إلى سبع ساعات في الليلة مرتبط بزيادة خطر الموت المبكر بنسبة 12 بالمائة".
مع ذلك أكد الموقع وفق أبحاث ودراسات متعددة أن النوم عندما يزيد عن الحد ينقلب إلى الضد أيضا.
وأشار إلى النوم أكثر من ثماني إلى تسع ساعات كل ليلة يمكن أن يقلل أيضا من العمر الافتراضي بنسبة تصل إلى 38 في المائة.
عمليا، قد تؤدي قلة النوم إلى زيادة الالتهاب وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسمنة، في حين أن النوم المفرط يمكن أن يكون مرتبطا بالاكتئاب وانخفاض النشاط البدني والحالات الصحية غير المشخصة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيمباراة الجزائر وسيراليون في بطولة أمم أفريقيا... بث مباشر (الشوط الثاني)12:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:18 GMTهيئة حماية المستهلك الروسية تعلن تسجيل حالات "أوميكرون" قادمة من 25 دولة إحداها الإمارات
14:01 GMTرئيس مولدوفا السابق يناشد بلاده إجراء مفاوضات مع روسيا لإنهاء أزمة الغاز
13:55 GMTرصد أول نسخة لـ"موت شمسنا" على شكل انفجار مستعر أعظم عملاق... صور وفيديو
13:53 GMTلماذا يصعب حل الخلافات بين دول الشرق الأوسط؟
13:51 GMTهل يطيل النوم أعمارنا؟... دراسة تهدم أبيات "الخيام"
13:51 GMTرئيس الوزراء الروسي يعلن عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بسبب متحور "أوميكرون"
13:47 GMTعشية القمة العربية.. هل ستنجح الجزائر في إنجاح عودة سوريا للجامعة العربية؟
13:47 GMTشركاء الصومال الدوليون يحثون الزعماء السياسيين على إجراء انتخابات نزيهة بحلول 25 فبراير
13:46 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 350 مسلحا من "أنصار الله" إثر عمليات بمحافظتي شبوة ومأرب اليمنيتين
13:44 GMTخبير عسكري: مفاوضات جنيف بين موسكو وواشنطن غير ميؤوس منها
13:43 GMTاليوتيوبر هيفاء بسيسو تشارك صورة لها بزي فرعوني
13:42 GMTطالبان ترفض تصريحات رئيس طاجيكستان وتنفي وجود تهديد لبلاده من أراضي أفغانستان
13:37 GMTنقيب الصحفيين التونسيين: قرار سياسي بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون العمومي
13:27 GMTالعلاقة بين التعليم المنزلي ومدة النوم.. دراسة سويسرية تثبت أن المدرسة يجب أن تبدأ في وقت متأخر
13:21 GMTإيران تعلن إلغاء قيود السفر الاحترازية مع دول الجوار
13:19 GMT"الصحة العالمية": هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول فعالية اللقاحات ضد أوميكرون
13:06 GMTالدول الناطقة بالتركية: نؤيد عملية كازاخستان ضد الإرهابيين
13:04 GMTقرار مفاجئ للجيش الإسرائيلي... تقليص إجازات جنوده وإلغاء تدريبات الاحتياط
13:01 GMTكينيا... عودة الكهرباء بعد انقطاعها على مستوى البلاد إثر انهيار أبراج للطاقة
13:00 GMTالكشف عن سبب وفاة رئيس البرلمان الأوروبي