https://arabic.sputniknews.com/20220111/هل-يطيل-النور-أعمارنا؟-دراسة-تهدم-أبيات-الخيام-1055245298.html

هل يطيل النوم أعمارنا؟... دراسة تهدم أبيات "الخيام"

هل يطيل النوم أعمارنا؟... دراسة تهدم أبيات "الخيام"

صدحت "كوكب الشرق" في عام 1950 بقصيدة يحوي أحد أبياتها نفيا صريحا لتأثير النوم على طول العمر. 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T13:51+0000

2022-01-11T13:51+0000

2022-01-11T13:52+0000

النوم

السمنة

أمراض القلب

أم كلثوم

السكري

الأرق

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جاء في الرباعيات التي كتبها الشاعر الفارسي عمر الخيام وتحمل اسمه "فما أطال النوم عمرا ولا قصَّر في الأعمار طول السهر"، لكن دراسة جديدة تهدم صراحة أبياته.وعلى الرغم من أن بعض عوامل طول العمر قد تكون خارجة عن إرادتك، إلا أن العديد من العادات الصحية قد تقودك إلى الشيخوخة المبكرة.يمكن أن يمثل النوم تحديا لبعض الأشخاص، الذين قد يتشتت انتباههم بسبب ضغوط حياتهم اليومية، أو غير القادرين على النوم حتى عندما يشعرون بالتعب.وجدت الدراسة التي نُشرت في المكتبة الوطنية للطب أن النوم ضروري للصحة الجسدية والعقلية، وبالتالي يمكن أن يؤثر على طول عمر الإنسان.وأكدت الدراسة على أن "طول عمر الإنسان يرتبط بنمط نوم منتظم"، بحسب موقع express.وخلصت إلى أن "وجود أنماط نوم منتظمة بشكل صارم بين كبار السن" كان مفتاح الوصول إلى عمر طويل.ويشير موقع "Healthline" المتخصص في الشؤون الصحية إلى أن تطوير روتين للنوم يتضمن سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة قد يساعدك على العيش لفترة أطول.ويوضح أن "النوم أقل من خمس إلى سبع ساعات في الليلة مرتبط بزيادة خطر الموت المبكر بنسبة 12 بالمائة".مع ذلك أكد الموقع وفق أبحاث ودراسات متعددة أن النوم عندما يزيد عن الحد ينقلب إلى الضد أيضا.وأشار إلى النوم أكثر من ثماني إلى تسع ساعات كل ليلة يمكن أن يقلل أيضا من العمر الافتراضي بنسبة تصل إلى 38 في المائة.عمليا، قد تؤدي قلة النوم إلى زيادة الالتهاب وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسمنة، في حين أن النوم المفرط يمكن أن يكون مرتبطا بالاكتئاب وانخفاض النشاط البدني والحالات الصحية غير المشخصة.

https://arabic.sputniknews.com/20211003/-7-عوامل-تسبب-الشيخوخة-المبكرة--1050329238.html

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النوم, السمنة, أمراض القلب, أم كلثوم, السكري, الأرق