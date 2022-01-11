وزارة العدل الأمريكية تشكل وحدة لـ "مكافحة الإرهاب المحلي"

وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، أكد ماثيو أولسن، المدعي العام المساعد لقسم الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية، تشكيل لجنة لمكافحة الإرهاب المحلي.وقال أولسن: "إدارة الرئيس جو بايدن تنشئ وحدة جديدة في وزارة العدل للتصدي للإرهاب المحلي في أعقاب هجوم الكابيتول العام الماضي، الذي شنه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب".ولفت المدعي العام إلى أن بلاده تواجه تهديدات متزايدة، من المتطرفين، حسب تعبيره.وقال: "إننا نواجه تهديدًا متزايدًا من المتطرفين العنيفين المحليين، أي الأفراد في الولايات المتحدة الذين يسعون إلى ارتكاب أعمال إجرامية عنيفة لتعزيز أهداف اجتماعية أو سياسية محلية".تصريحات ماثيو أولسن، جاءت خلال كلمته في جلسة استماع أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ.وقال أولسن، إن "الوحدة الجديدة ستتمركز في قسم الأمن القومي وستعمل على ضمان التعامل مع هذه القضايا بشكل صحيح وتنسيقها بشكل فعال، في جميع أنحاء الوزارة وفي جميع أنحاء البلاد".