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https://arabic.sputniknews.com/20220111/وكالة-تحطم-مقاتلة-أمريكية-في-كوريا-الجنوبية-1055200289.html
وكالة: تحطم مقاتلة أمريكية في كوريا الجنوبية
وكالة: تحطم مقاتلة أمريكية في كوريا الجنوبية
تحطمت مقاتلة أمريكية الصنع من طراز "إف-5 أيه"، اليوم الثلاثاءعقب إقلاعها من قاعدة القوات الجوية الكورية الجنوبية في سوفون. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T07:50+0000
2022-01-11T07:50+0000
2022-01-11T07:50+0000
كوريا الجنوبية
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وأفاد الناطق باسم سلاح الجو الكوري الجنوبي، إن "الحادث وقع الساعة الواحدة و44 دقيقة بعد الظهر، حيث تحطمت مقاتلة من قاعدة سوفون الجوية بالقرب من سيئول عقب إقلاعها".وجاء في بيان الجيش الكوري الجنوبي أيضا: "يجري الآن التحقق فيما إذا كان الطيار قد تمكن من مغادرة الطائرة باستخدام آلية القذف، أم لا ".من جهتهاـ نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، عن مصدر عسكري، قوله إنه "كان على متن المقاتلة المنكوبة طيار ثلاثيني واحد برتبة نقيب فقط، غير أنه لم يتم بعد التأكد من حالة الطيار".
https://arabic.sputniknews.com/20220103/رئيس-كوريا-الجنوبية-يتعهد-بالسعي-لتحقيق-السلام-مع-بيونغ-يانغ-1054878268.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية
وكالة: تحطم مقاتلة أمريكية في كوريا الجنوبية
تحطمت مقاتلة أمريكية الصنع من طراز "إف-5 أيه"، اليوم الثلاثاءعقب إقلاعها من قاعدة القوات الجوية الكورية الجنوبية في سوفون.
وأفاد الناطق باسم سلاح الجو الكوري الجنوبي، إن "الحادث وقع الساعة الواحدة و44 دقيقة بعد الظهر، حيث تحطمت مقاتلة من قاعدة سوفون الجوية بالقرب من سيئول عقب إقلاعها".
وجاء في بيان الجيش الكوري الجنوبي أيضا: "يجري الآن التحقق فيما إذا كان الطيار قد تمكن من مغادرة الطائرة باستخدام آلية القذف، أم لا ".
من جهتهاـ نقلت
وكالة يونهاب
الكورية الجنوبية، عن مصدر عسكري، قوله إنه "كان على متن المقاتلة المنكوبة طيار ثلاثيني واحد برتبة نقيب فقط، غير أنه لم يتم بعد التأكد من حالة الطيار".