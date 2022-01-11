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https://arabic.sputniknews.com/20220111/80-نعامة-تركض-بهستيرية-في-شوارع-الصين-بعد-هروبها-من-مزرعة-فيديو-1055204813.html
80 نعامة تركض بهستيرية في شوارع الصين بعد هروبها من مزرعة... فيديو
80 نعامة تركض بهستيرية في شوارع الصين بعد هروبها من مزرعة... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لركض أكثر من 80 نعامة بهستيرية في شوارع بلدة صينية، بعد أن فشل المزارع في إغلاق البوابة الحظيرة عليها بشكل... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T09:48+0000
2022-01-11T09:48+0000
2022-01-11T09:51+0000
مجتمع
نادي فيديو
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ولم تقع أي إصابات بعد هروب الطيور في شوارع مدينة شونغزو، الواقعة في جنوب الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لإفادة شبكة تلفزيون الصين العالمية.وكانت المزرعة التي هرب منها النعام تقوم بتربية أكثر من 300 طائر.وتمكن المزارع في النهاية من استعادة معظم طيور النعام الهاربة، بمساعدة الشرطة المحلية.ويعد النعام هو أكبر طائر في العالم، ويمكن أن يصل ارتفاعه إلى 9 أقدام، من الممكن أن يغطي ما يصل إلى 16 قدما في خطوة واحدة فقط، ويمكن أن يصل بسرعة 45 ميلا في الساعة.يشار إلى أن هروب النعام ليس المرة الأولى التي تنطلق فيها الحيوانات في المدن، ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2020 هرب قطيع من الأبقار من مزرعة ألبان في فيكتوريا بأستراليا.وفي شهر سبتمبر/ أيلول 2021، تجولت 5 من الحمير الوحشية حول بلدة في ماريلاند لعدة أيام، بعد هروبها من مزرعة خاصة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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مجتمع, نادي فيديو
80 نعامة تركض بهستيرية في شوارع الصين بعد هروبها من مزرعة... فيديو 09:48 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 09:51 GMT 11.01.2022)
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لركض أكثر من 80 نعامة بهستيرية في شوارع بلدة صينية، بعد أن فشل المزارع في إغلاق البوابة الحظيرة عليها بشكل صحيح.
ولم تقع أي إصابات بعد هروب الطيور في شوارع مدينة شونغزو، الواقعة في جنوب الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لإف
ادة شبكة تلفزيون الصين العالمية
.
وكانت المزرعة التي هرب منها النعام تقوم بتربية أكثر من 300 طائر.
وتمكن المزارع في النهاية من استعادة معظم طيور النعام الهاربة، بمساعدة الشرطة المحلية.
ويعد النعام هو أكبر طائر في العالم، ويمكن أن يصل ارتفاعه إلى 9 أقدام، من الممكن أن يغطي ما يصل إلى 16 قدما في خطوة واحدة فقط، ويمكن أن يصل بسرعة 45 ميلا في الساعة.
يشار إلى أن هروب النعام ليس المرة الأولى التي تنطلق فيها الحيوانات في المدن، ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2020 هرب قطيع من الأبقار من مزرعة ألبان في فيكتوريا بأستراليا.
وفي شهر سبتمبر/ أيلول 2021، تجولت 5 من الحمير الوحشية حول بلدة في ماريلاند لعدة أيام، بعد هروبها من مزرعة خاصة.