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إيطاليا... تسجيل أعلى معدل يومي للوفيات بسبب كورونا منذ مايو الماضي
إيطاليا... تسجيل أعلى معدل يومي للوفيات بسبب كورونا منذ مايو الماضي
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل أعلى معدل للوفيات بسبب كورونا، منذ مايو/ أيار من العام الماضي، بعدد 313 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T18:44+0000
2022-01-12T18:44+0000
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، اليوم، الأربعاء، عن وزارة الصحة، تسجيل 313 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، هو الأعلى منذ مايو الماضي ومنذ بدء الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 196.224 حالة إصابة جديدة بالفيروس لنفس الفترة.وأمس الثلاثاء، أعلنت إيطاليا تسجيل 294 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.وأوضح مسؤول بالوزارة أنه في الوقت الحالي يوجد ما بين 10% إلى 15% من الإيطاليين يحملون الفيروس في الوقت الحالي، أي حوالي 10 مليون شخص، موضحا أنه بحلول الربيع المقبل سيكون نصف الشعب الإيطالي إيجابيين بالفيروس.وأمس الثلاثاء، أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغي، أن أكثر من 50 بالمئة من سكان القارة الأوروبية، سيصابون بسلالة فيروس كورونا "أوميكرون" في غضون الستة أو الثمانية أسابيع المقبلة.وأضاف أن 50 دولة من أصل 53 في أوروبا وآسيا الوسطى، أبلغت عن حالات إصابة بسلالة " أوميكرون"، موضحا أن هذه السلالة من كوفيد-19 هي التي أصبحت مهيمنة في أوروبا الغربية وتنتشر الآن في البلقان.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، الذي ظهر في جنوب أفريقيا مؤخرًا، انتشر في 63 دولة حول العالم، من بينها بلدان عربية مثل المغرب والأردن ومصر والإمارات، ويحتمل أنه سيكون أكثر انتشاراً من سلالة "دلتا".وتقول منظمة الصحة العالمية إن ثمة أدلة تشير إلى أن سلالة "أوميكرون"، تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأن اللقاحات تصبح أقل فعالية، فيما يتصل بمنع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/إيطاليا-مقاومة-البشر-لـأوميكرون-تتطلب-40-ضعف-حجم-الأجسام-المضادة-المعتاد-1054380708.html
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العالم

إيطاليا... تسجيل أعلى معدل يومي للوفيات بسبب كورونا منذ مايو الماضي

18:44 GMT 12.01.2022
© Sputnik . Tatyana Volobueva / الذهاب إلى بنك الصورتخفيف قيود الحجر الصحي المفروضة بسبب جائحة كورونا في ميلانو، إيطاليا مايو 2020
تخفيف قيود الحجر الصحي المفروضة بسبب جائحة كورونا في ميلانو، إيطاليا مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© Sputnik . Tatyana Volobueva
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل أعلى معدل للوفيات بسبب كورونا، منذ مايو/ أيار من العام الماضي، بعدد 313 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، اليوم، الأربعاء، عن وزارة الصحة، تسجيل 313 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، هو الأعلى منذ مايو الماضي ومنذ بدء الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 196.224 حالة إصابة جديدة بالفيروس لنفس الفترة.
ولفتت الوزارة إلى أن معدل حالات النقل للمشفى وصل إلى 700 حالة خلال اليوم الأخير، وهو الأعلى من نوعه خلال الأيام الأخيرة.
وأمس الثلاثاء، أعلنت إيطاليا تسجيل 294 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وأوضح مسؤول بالوزارة أنه في الوقت الحالي يوجد ما بين 10% إلى 15% من الإيطاليين يحملون الفيروس في الوقت الحالي، أي حوالي 10 مليون شخص، موضحا أنه بحلول الربيع المقبل سيكون نصف الشعب الإيطالي إيجابيين بالفيروس.
وأمس الثلاثاء، أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغي، أن أكثر من 50 بالمئة من سكان القارة الأوروبية، سيصابون بسلالة فيروس كورونا "أوميكرون" في غضون الستة أو الثمانية أسابيع المقبلة.
وقال كلوغي، في مؤتمر صحي نقلا عن توقعات معهد القياسات والتقييم الصحي في جامعة واشنطن: "يتوقع معهد القياسات والتقييم الصحي، أن أكثر من 50 بالمئة من سكان المنطقة [المنطقة الأوروبية] سيصابون بسلالة "أوميكرون" في غضون 6-8 أسابيع المقبلة".
وأضاف أن 50 دولة من أصل 53 في أوروبا وآسيا الوسطى، أبلغت عن حالات إصابة بسلالة " أوميكرون"، موضحا أن هذه السلالة من كوفيد-19 هي التي أصبحت مهيمنة في أوروبا الغربية وتنتشر الآن في البلقان.
جراثيم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
إيطاليا: مقاومة البشر لـ"أوميكرون" تتطلب 40 ضعف حجم الأجسام المضادة المعتاد
20 ديسمبر 2021, 15:40 GMT
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، الذي ظهر في جنوب أفريقيا مؤخرًا، انتشر في 63 دولة حول العالم، من بينها بلدان عربية مثل المغرب والأردن ومصر والإمارات، ويحتمل أنه سيكون أكثر انتشاراً من سلالة "دلتا".
وتقول منظمة الصحة العالمية إن ثمة أدلة تشير إلى أن سلالة "أوميكرون"، تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأن اللقاحات تصبح أقل فعالية، فيما يتصل بمنع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس.
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