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إيطاليا: مقاومة البشر لـ"أوميكرون" تتطلب 40 ضعف حجم الأجسام المضادة المعتاد
إيطاليا: مقاومة البشر لـ"أوميكرون" تتطلب 40 ضعف حجم الأجسام المضادة المعتاد
قال رئيس وكالة الأدوية الإيطالية، جورجيو بالو، إنه قد يتطلب الأمر ما يصل إلى 40 ضعفا من الأجسام المضادة لسلالة فيروس كورونا الأصلية لمواجهة متحور "أوميكرون". 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T15:40+0000
2021-12-20T15:40+0000
منوعات
فيروس كورونا
أوميكرون
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روما - سبوتنيك. وأوضح بالو في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا": "بعض الدراسات غير المنشورة تخبرنا أنه لوقف الفيروس (المتحور) الجديد، يتطلب الأمر أجساما مضادة تزيد بما يتراوح بين 10 و40 ضعفا عما كان كافيا لتحييد السلالة الأصلية".وشدد المسؤول على أن "أوميكرون" قد يتهرب من الأجسام المضادة في الأشخاص المطعمين والمتعافين، مشيرا أيضا إلى أنه يمكن اعتبار التطعيم ضد فيروس كورونا "سارس كوف 2" كاملا بعد الجرعة الثالثة.وأضاف بالو: "هذا جزء من تاريخ علم اللقاحات، لكن لا ينبغي أن نعتقد أن الحاجة إلى تلقي جرعة أخرى تظهر فشل هذه الوسائل ضد المرض".قال إن تجربة جنوب أفريقيا، التي اكتشفت المتحور، قد لا تكون مفيدة في تحديد حدة المتحور الجديد، حيث أن سكانها أصغر سنا من سكان أوروبا، وطعم نحو 25% منهم فقط، وحاليا هم في فصل الصيف.
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منوعات, فيروس كورونا, أوميكرون

إيطاليا: مقاومة البشر لـ"أوميكرون" تتطلب 40 ضعف حجم الأجسام المضادة المعتاد

15:40 GMT 20.12.2021
© Fotolia / Giovanni Cancemiجراثيم
جراثيم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© Fotolia / Giovanni Cancemi
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قال رئيس وكالة الأدوية الإيطالية، جورجيو بالو، إنه قد يتطلب الأمر ما يصل إلى 40 ضعفا من الأجسام المضادة لسلالة فيروس كورونا الأصلية لمواجهة متحور "أوميكرون".
روما - سبوتنيك. وأوضح بالو في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا": "بعض الدراسات غير المنشورة تخبرنا أنه لوقف الفيروس (المتحور) الجديد، يتطلب الأمر أجساما مضادة تزيد بما يتراوح بين 10 و40 ضعفا عما كان كافيا لتحييد السلالة الأصلية".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلوح بيده للصحفيين أثناء وصوله مركز والتر ريد الطبي العسكري في بيثيسدا، ماريلاند، الولايات المتحدة، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
مستشار البيت الأبيض: إصابات "أوميكرون" مستعرة حول العالم
11:29 GMT
وشدد المسؤول على أن "أوميكرون" قد يتهرب من الأجسام المضادة في الأشخاص المطعمين والمتعافين، مشيرا أيضا إلى أنه يمكن اعتبار التطعيم ضد فيروس كورونا "سارس كوف 2" كاملا بعد الجرعة الثالثة.
وأضاف بالو: "هذا جزء من تاريخ علم اللقاحات، لكن لا ينبغي أن نعتقد أن الحاجة إلى تلقي جرعة أخرى تظهر فشل هذه الوسائل ضد المرض".
قال إن تجربة جنوب أفريقيا، التي اكتشفت المتحور، قد لا تكون مفيدة في تحديد حدة المتحور الجديد، حيث أن سكانها أصغر سنا من سكان أوروبا، وطعم نحو 25% منهم فقط، وحاليا هم في فصل الصيف.
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