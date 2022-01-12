تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220112/الخرف-عرض-منسي-ومؤثر-يمكن-ملاحظته-في-45-من-الحالات-1055877655.html
الخرف... عرض "منسي ومؤثر" يمكن ملاحظته في 45% من الحالات
الخرف... عرض "منسي ومؤثر" يمكن ملاحظته في 45% من الحالات
حذر علماء من أن هناك عرضا منسيا لمرض الخرف له تأثير أكبر من فقدان الذاكرة، الذي عادة ما يربطه معظم الناس بتدهور الدماغ. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T17:22+0000
2022-01-12T17:22+0000
الخرف
الزهايمر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102234/25/1022342510_0:0:5401:3038_1920x0_80_0_0_caaba2c1688f8479e18bad1d4d316b89.jpg
ترتبط أعراض الخرف بالتدهور التدريجي للدماغ، وهناك عدد كبير من الأعراض المرتبطة بالخرف وقد لا يكون لفقدان الذاكرة التأثير الأكبر.وحذر البروفيسور كلايف بالارد من كلية الطب بجامعة إكستر البريطانية من أن اللامبالاة هي "العرض المنسي" للخرف، والتي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة، بحسب موقع "إكسبريس".تتميز اللامبالاة بفقدان الاهتمام والعواطف، وهو أمر محزن للغاية لعائلات المرضى ويرتبط بمزيد من الخرف الشديد وأعراض إكلينيكية أسوأ.قاد البروفيسور بالارد وزملاؤه دراسة حول تأثيرات اللامبالاة على مرضى الخرف، حيث قاموا بتحليل 4320 شخصا يعانون من مرض ألزهايمر من 20 دراسة جماعية، للنظر في انتشار اللامبالاة بمرور الوقت.في بداية الدراسة، كان 45% يعانون من اللامبالاة، و 20% يعانون من اللامبالاة المستمرة بمرور الوقت.وجد الباحثون أن هناك نسبة من المرضى يعانون من اللامبالاة دون اكتئاب، مما يشير إلى أن الأعراض قد يكون لها ملفها السريري والبيولوجي الفريد عند مقارنتها باللامبالاة مع الاكتئاب والاكتئاب فقط.من جانبه، قال الدكتور ميغيل دي سيلفا فاسكونسيلوس، من جامعة إكستر: "اللامبالاة هي أحد أعراض الخرف التي لم يتم البحث عنها بشكل كاف وغالبا ما يتم تجاهلها".ومضى موضحا: "يمكن التغاضي عن ذلك لأن الأشخاص الذين يعانون من اللامبالاة يبدون أقل اضطرابا وأقل انخراطا، ولكن لها تأثير كبير على نوعية حياة الأشخاص المصابين بالخرف وعائلاتهم".وتابع: "عندما ينسحب الناس من الأنشطة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسريع التدهور المعرفي ونعلم أن هناك معدلات وفيات أعلى لدى الأشخاص الذين يعانون من اللامبالاة. لقد حان الوقت الآن للتعرف على هذه الأعراض وإعطاؤها الأولوية في البحث والفهم".قال البروفيسور كليف بالارد: "يُظهر بحثنا مدى انتشار اللامبالاة لدى الأشخاص المصابين بالخرف، ونحن الآن بحاجة إلى فهم ذلك بشكل أفضل حتى نتمكن من إيجاد علاجات جديدة فعالة".ويعد مرض ألزهايمر أكثر أعراض الخرف شيوعا، وهناك العديد من الأعراض الأخرى للخرف وتشمل بما في ذلك مشاكل في اللغة، مثل استخدام الكلمات بشكل غير صحيح، أو صعوبة التحدث، إضافة إلى صعوبة إصدار الأحكام (تحديد الصواب والخطأ)، وصعوبة القيام بالأنشطة اليومية.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/علامات-مبكرة-للخرف-عليك-الحذر-منها-1053832616.html
https://arabic.sputniknews.com/20201007/متى--تكون-اللامبالاة-من-أعراض-المرض؟-1046757008.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102234/25/1022342510_0:0:4803:3602_1920x0_80_0_0_4fe9e40f10033a26acb07353b1964491.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الخرف, الزهايمر

الخرف... عرض "منسي ومؤثر" يمكن ملاحظته في 45% من الحالات

17:22 GMT 12.01.2022
© AP Photo / Mark Lennihanالاكتئاب
الاكتئاب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
تابعنا عبر
حذر علماء من أن هناك عرضا منسيا لمرض الخرف له تأثير أكبر من فقدان الذاكرة، الذي عادة ما يربطه معظم الناس بتدهور الدماغ.
ترتبط أعراض الخرف بالتدهور التدريجي للدماغ، وهناك عدد كبير من الأعراض المرتبطة بالخرف وقد لا يكون لفقدان الذاكرة التأثير الأكبر.
وحذر البروفيسور كلايف بالارد من كلية الطب بجامعة إكستر البريطانية من أن اللامبالاة هي "العرض المنسي" للخرف، والتي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة، بحسب موقع "إكسبريس".
تتميز اللامبالاة بفقدان الاهتمام والعواطف، وهو أمر محزن للغاية لعائلات المرضى ويرتبط بمزيد من الخرف الشديد وأعراض إكلينيكية أسوأ.
قاد البروفيسور بالارد وزملاؤه دراسة حول تأثيرات اللامبالاة على مرضى الخرف، حيث قاموا بتحليل 4320 شخصا يعانون من مرض ألزهايمر من 20 دراسة جماعية، للنظر في انتشار اللامبالاة بمرور الوقت.
أعراض الخرف والزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
علامات مبكرة للخرف عليك الحذر منها
12 ديسمبر 2021, 05:51 GMT
في بداية الدراسة، كان 45% يعانون من اللامبالاة، و 20% يعانون من اللامبالاة المستمرة بمرور الوقت.
وجد الباحثون أن هناك نسبة من المرضى يعانون من اللامبالاة دون اكتئاب، مما يشير إلى أن الأعراض قد يكون لها ملفها السريري والبيولوجي الفريد عند مقارنتها باللامبالاة مع الاكتئاب والاكتئاب فقط.
من جانبه، قال الدكتور ميغيل دي سيلفا فاسكونسيلوس، من جامعة إكستر: "اللامبالاة هي أحد أعراض الخرف التي لم يتم البحث عنها بشكل كاف وغالبا ما يتم تجاهلها".
ومضى موضحا: "يمكن التغاضي عن ذلك لأن الأشخاص الذين يعانون من اللامبالاة يبدون أقل اضطرابا وأقل انخراطا، ولكن لها تأثير كبير على نوعية حياة الأشخاص المصابين بالخرف وعائلاتهم".
وتابع: "عندما ينسحب الناس من الأنشطة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسريع التدهور المعرفي ونعلم أن هناك معدلات وفيات أعلى لدى الأشخاص الذين يعانون من اللامبالاة. لقد حان الوقت الآن للتعرف على هذه الأعراض وإعطاؤها الأولوية في البحث والفهم".
صورة بعنوان الشهود الصامتون، للمصورة البولندية آنا نيمينتش، الفائزة بالمركز الثاني في فئة عام - أبيض و أسود، من مسابقة جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير بدورتها التاسعة بموسم الماء - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2020
متى تكون اللامبالاة من أعراض المرض؟
7 أكتوبر 2020, 07:46 GMT
قال البروفيسور كليف بالارد: "يُظهر بحثنا مدى انتشار اللامبالاة لدى الأشخاص المصابين بالخرف، ونحن الآن بحاجة إلى فهم ذلك بشكل أفضل حتى نتمكن من إيجاد علاجات جديدة فعالة".
ويعد مرض ألزهايمر أكثر أعراض الخرف شيوعا، وهناك العديد من الأعراض الأخرى للخرف وتشمل بما في ذلك مشاكل في اللغة، مثل استخدام الكلمات بشكل غير صحيح، أو صعوبة التحدث، إضافة إلى صعوبة إصدار الأحكام (تحديد الصواب والخطأ)، وصعوبة القيام بالأنشطة اليومية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:48 GMTمحافظ جنوب سيناء: أخطط لزيارة روسيا عقب انحسار موجة كورونا
17:45 GMTتأجيل مباراة سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر.. و"موسم الرياض" يكشف السبب
17:35 GMTمنظمة الصحة العالمية: متحور أوميكرون لا يزال خطيرا وخاصة لغير المطعمين
17:22 GMTالخرف... عرض "منسي ومؤثر" يمكن ملاحظته في 45% من الحالات
17:15 GMT"الصليب الأحمر" تعلق نشاطها في مخيم شرقي سوريا بسبب العنف
17:13 GMTالتحالف العربي: ميناء الحديدة أصبح محطة لوصول المقاتلين الأجانب والصواريخ الباليستية
17:10 GMTالكويت: توقيف 4 ضباط بتهم تعذيب طالت جهاز أمن الدولة
17:08 GMTمكتب رئيس الحكومة الليبية لـ"سبوتنيك": الدبيبة لم يعقد أي لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين
17:00 GMTسوريا تقطع خطوة كبيرة نحو الفضاء الصيني عبر "الحزام والطريق"
16:55 GMTإعلام: بعد مغادرة "إيسكس"... أمريكا لا تملك "قوة ضاربة" بالشرق الأوسط
16:45 GMTكلوب يرد على صلاح فيما يتعلق بالبقاء في ليفربول
16:42 GMTمسؤول في "حزب الله" اللبناني يصعّد في وجه السعودية
16:39 GMTموسكو: تجاهل الناتو لمبادراتنا لخفض التصعيد يخلق شروطا مسبقة للنزاع ويقوض الأمن
16:34 GMTقائد بالحرس الثوري: سليماني حذر روحاني من أن النظام والمرشد "خط أحمر"
16:33 GMTمسؤول بـ"الجهاد الإسلامي" يكشف أسرارا بشأن دعم سليماني للفلسطينيين.. ما علاقتها بصواريخ المقاومة
16:31 GMTحكومة آبي أحمد تسقط تهم معتقلين بارزين بينهم خصمه اللدود جوهر محمد
16:21 GMTتحديد موعد ومدة انسحاب قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان
16:15 GMTالملك الأردني يتفقد مشروع "جذور" ويدعو لتوسيع المساحة الخضراء... صور
16:14 GMT"روس آتوم" تسلم مصر وثائق ترخيص بناء المرحلة الثانية من محطة الضبعة النووية
16:12 GMTقدرات عائلة صواريخ "باراك" الإسرائيلية