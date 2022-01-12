تأجيل مباراة سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر.. و"موسم الرياض" يكشف السبب

وأصدر "موسم الرياض" بيانا رسميا، مساء اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية على "تويتر"، أكد من خلاله تأجيل المباراة عن الموعد المعلن مسبقا بدعوى تأثر الوضع الصحي في فرنسا بجائحة كورونا.وأفاد "موسم الرياض" بأنه سيتم الإعلان عن موعد المباراة التي سيتم إقامتها في العاصمة السعودية، الرياض، في وقت لاحق.ويشار إلى أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قد أكد بدوره تأجيل المباراة الودية، والتي كان مقررا إقامتها، يوم الأربعاء المقبل، 19 يناير/كانون الثاني الجاري، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن فعاليات "موسم الرياض".
وأفاد "موسم الرياض" بأنه سيتم الإعلان عن موعد المباراة التي سيتم إقامتها في العاصمة السعودية، الرياض، في وقت لاحق.
ويشار إلى أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قد أكد بدوره تأجيل المباراة الودية، والتي كان مقررا إقامتها، يوم الأربعاء المقبل، 19 يناير/كانون الثاني الجاري، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن فعاليات "موسم الرياض".