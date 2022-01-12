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تأجيل مباراة سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر.. و"موسم الرياض" يكشف السبب
تأجيل مباراة سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر.. و"موسم الرياض" يكشف السبب
أعلن الحساب الرسمي لفعاليات "موسم الرياض" السعودي، اليوم الأربعاء، تأجيل إقامة مباراة كأس الموسم بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وفريق نجوم الهلال والنصر... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T17:45+0000
2022-01-12T17:45+0000
مجتمع
نادي باريس سان جيرمان
أخبار نادي الهلال السعودي
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وأصدر "موسم الرياض" بيانا رسميا، مساء اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية على "تويتر"، أكد من خلاله تأجيل المباراة عن الموعد المعلن مسبقا بدعوى تأثر الوضع الصحي في فرنسا بجائحة كورونا.وأفاد "موسم الرياض" بأنه سيتم الإعلان عن موعد المباراة التي سيتم إقامتها في العاصمة السعودية، الرياض، في وقت لاحق.ويشار إلى أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قد أكد بدوره تأجيل المباراة الودية، والتي كان مقررا إقامتها، يوم الأربعاء المقبل، 19 يناير/كانون الثاني الجاري، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن فعاليات "موسم الرياض".
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مجتمع, نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي الهلال السعودي

تأجيل مباراة سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر.. و"موسم الرياض" يكشف السبب

17:45 GMT 12.01.2022
© AFP 2021الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي
الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© AFP 2021
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أعلن الحساب الرسمي لفعاليات "موسم الرياض" السعودي، اليوم الأربعاء، تأجيل إقامة مباراة كأس الموسم بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وفريق نجوم الهلال والنصر السعوديين، إلى وقت لاحق.
وأصدر "موسم الرياض" بيانا رسميا، مساء اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية على "تويتر"، أكد من خلاله تأجيل المباراة عن الموعد المعلن مسبقا بدعوى تأثر الوضع الصحي في فرنسا بجائحة كورونا.
وأفاد "موسم الرياض" بأنه سيتم الإعلان عن موعد المباراة التي سيتم إقامتها في العاصمة السعودية، الرياض، في وقت لاحق.
ويشار إلى أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قد أكد بدوره تأجيل المباراة الودية، والتي كان مقررا إقامتها، يوم الأربعاء المقبل، 19 يناير/كانون الثاني الجاري، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن فعاليات "موسم الرياض".
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