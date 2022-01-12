هل التقى رئيس الحكومة الليبية مسؤولين إسرائيليين سرا لبحث التطبيع؟

وكانت القناة نفسها قد نقلت عن مصادر لها أن عبد الحميد الدبيبة قد التقى مسؤولين إسرائيليين، سرا، في العاصمة الأردنية، عمان، دون تحديد الموعد.ويشار إلى أن صحيفة معاريف العبرية قد زعمت في الرابع عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إجراء اتصالات على هامش القمة الدولية حول القضايا الليبية في باريس، قبل التاريخ نفسه بيومين، فقد أشيع عن محاولات لتدارس إقامة علاقات دبلوماسية بين اسرائيل وليبيا.وأفادت الصحيفة بأن المؤتمر قد أقيم بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.وادعت الصحيفة العبرية على موقعها العبري، آنذاك، أنه حضر عن الجانب الليبي المعترف به دوليا، رئيس مجلس الدولة خالد المشري، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
ويشار إلى أن صحيفة معاريف العبرية قد زعمت في الرابع عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إجراء اتصالات على هامش القمة الدولية حول القضايا الليبية في باريس، قبل التاريخ نفسه بيومين، فقد أشيع عن محاولات لتدارس إقامة علاقات دبلوماسية بين اسرائيل وليبيا.