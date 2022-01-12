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https://arabic.sputniknews.com/20220112/واتسآب-يطور-ميزة-جديدة-في-تحديث-آندرويد-1055419199.html
واتسآب يطور ميزة جديدة في تحديث آندرويد
واتسآب يطور ميزة جديدة في تحديث آندرويد
يطور برنامج "واتسآب" الخاص بالمحادثات ميزة خاصة تتيح القدرة على الاستماع للرسائل الصوتية أثناء الخروج من المحادثة. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
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2022-01-12T13:54+0000
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وبحسب موقع "WABetaInfo" الإلكتروني، المتخصص بأخبار واتسآب، فإنه عندما تبدأ في الاستماع إلى رسالة صوتية، وتعود إلى قائمة الدردشات الخاصة بك، يظهر "واتسآب" واجهة مستخدم جديدة تتضمن القدرة على التحكم بشريط الرسالة الصوتية، من إيقاف وإعادة تشغيل، والاستئناف والرفض.ووفقا للموقع، هذه الميزة قيد التطوير، لذا فهي ليست جاهزة الآن.
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منوعات, أخبار واتسآب

واتسآب يطور ميزة جديدة في تحديث آندرويد

13:23 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 13:54 GMT 12.01.2022)
© REUTERS / Dado Ruvicتطبيق "واتسآب"
تطبيق واتسآب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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يطور برنامج "واتسآب" الخاص بالمحادثات ميزة خاصة تتيح القدرة على الاستماع للرسائل الصوتية أثناء الخروج من المحادثة.
وبحسب موقع "WABetaInfo" الإلكتروني، المتخصص بأخبار واتسآب، فإنه عندما تبدأ في الاستماع إلى رسالة صوتية، وتعود إلى قائمة الدردشات الخاصة بك، يظهر "واتسآب" واجهة مستخدم جديدة تتضمن القدرة على التحكم بشريط الرسالة الصوتية، من إيقاف وإعادة تشغيل، والاستئناف والرفض.
ووفقا للموقع، هذه الميزة قيد التطوير، لذا فهي ليست جاهزة الآن.
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