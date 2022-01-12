واتسآب يطور ميزة جديدة في تحديث آندرويد

وبحسب موقع "WABetaInfo" الإلكتروني، المتخصص بأخبار واتسآب، فإنه عندما تبدأ في الاستماع إلى رسالة صوتية، وتعود إلى قائمة الدردشات الخاصة بك، يظهر "واتسآب" واجهة مستخدم جديدة تتضمن القدرة على التحكم بشريط الرسالة الصوتية، من إيقاف وإعادة تشغيل، والاستئناف والرفض.ووفقا للموقع، هذه الميزة قيد التطوير، لذا فهي ليست جاهزة الآن.
يطور برنامج "واتسآب" الخاص بالمحادثات ميزة خاصة تتيح القدرة على الاستماع للرسائل الصوتية أثناء الخروج من المحادثة.
وبحسب موقع "WABetaInfo" الإلكتروني، المتخصص بأخبار واتسآب، فإنه عندما تبدأ في الاستماع إلى رسالة صوتية، وتعود إلى قائمة الدردشات الخاصة بك، يظهر "واتسآب" واجهة مستخدم جديدة تتضمن القدرة على التحكم بشريط الرسالة الصوتية، من إيقاف وإعادة تشغيل، والاستئناف والرفض.
ووفقا للموقع، هذه الميزة قيد التطوير، لذا فهي ليست جاهزة الآن.