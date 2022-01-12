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https://arabic.sputniknews.com/20220112/وزير-الطاقة-السعودي-أشعر-بالقلق-بشأن-الانتقال-الذي-يأخذنا-من-مستقبل-معروف-إلى-مستقبل-مجهول-1055273601.html
وزير الطاقة السعودي: أشعر بالقلق بشأن الانتقال الذي يأخذنا من مستقبل معروف إلى آخر مجهول
وزير الطاقة السعودي: أشعر بالقلق بشأن الانتقال الذي يأخذنا من مستقبل معروف إلى آخر مجهول
قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، إنه ما زال يشعر بالقلق بشأن الانتقال الذي يأخذنا من مستقبل معروف إلى مستقبل مجهول. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T09:10+0000
2022-01-12T09:10+0000
2022-01-12T09:16+0000
أخبار السعودية اليوم
السعودية
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جاء ذلك خلال كلمة الوزير السعودي في مؤتمر التعدين الدولي المُنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء.وأضاف وزير الطاقة السعودي أن استراتيجية المملكة للطاقة ستنشر قريبا.وأشار إلى أن التحول في مجال الطاقة معقد للغاية والعالم بحاجة إلى مزيد من المرونة، موضحا أنها يجب أن تخضع لاعتبارات دقيقة وليس للعلاقات العامة.وكشف الوزير السعودي عن تأسيس شركة تابعة لشركة "معادن" لتأمين أي موارد تحتاجها المملكة في الخارج، لأن هناك توقعات لارتفاع الطلب على المعادن إلى 600%.وتابع: "لدينا كميات كبيرة من اليورانيوم وسنقوم باستغلالها تجاريا بالشكل الأمثل".وأكد أن المملكة يمكن أن تكون أرخص منتج للهيدروجين، لافتا إلى أن التكنولوجيات الجديدة ستجعل إنتاج الهيدروجين أكثر كفاءة وأكثر مراعاة للبيئة.وعن برامج التوطين في المملكة، قال ابن سلمان إن بلاده جادة جدا والمستثمرين أبدوا اهتماما كبيرا، وإن ذلك سيضمن استثمارات بقيمة 2.8 تريليون ريال بحلول 2030.
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أخبار السعودية اليوم, السعودية
وزير الطاقة السعودي: أشعر بالقلق بشأن الانتقال الذي يأخذنا من مستقبل معروف إلى آخر مجهول 09:10 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 09:16 GMT 12.01.2022)
قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، إنه ما زال يشعر بالقلق بشأن الانتقال الذي يأخذنا من مستقبل معروف إلى مستقبل مجهول.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير السعودي في مؤتمر التعدين الدولي المُنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء.
وأضاف
وزير الطاقة السعودي
أن استراتيجية المملكة للطاقة ستنشر قريبا.
وأشار إلى أن التحول في مجال الطاقة معقد للغاية والعالم بحاجة إلى مزيد من المرونة، موضحا أنها يجب أن تخضع لاعتبارات دقيقة وليس للعلاقات العامة.
وكشف الوزير السعودي عن تأسيس شركة تابعة لشركة "معادن" لتأمين أي موارد تحتاجها المملكة في الخارج، لأن هناك توقعات لارتفاع الطلب على المعادن إلى 600%.
وتابع: "لدينا كميات كبيرة من
اليورانيوم
وسنقوم باستغلالها تجاريا بالشكل الأمثل".
وأكد أن المملكة يمكن أن تكون أرخص منتج للهيدروجين، لافتا إلى أن التكنولوجيات الجديدة ستجعل إنتاج الهيدروجين أكثر كفاءة وأكثر مراعاة للبيئة.
وعن برامج التوطين في المملكة، قال ابن سلمان إن بلاده جادة جدا والمستثمرين أبدوا اهتماما كبيرا، وإن ذلك سيضمن استثمارات بقيمة 2.8 تريليون ريال بحلول 2030.