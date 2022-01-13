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أردوغان: نأمل بتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في 2022
أردوغان: نأمل بتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في 2022
عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن يحسن الاتحاد الأوروبي علاقاته ببلاده خلال العام الجاري. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T17:50+0000
2022-01-13T17:50+0000
الاتحاد الأوروبي
أخبار تركيا اليوم
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جاءت تصريحات أردوغان في كلمة أدلى بها، اليوم الخميس، خلال لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي إن بلاده تأمل في أن يتخلص الاتحاد الأوروبي من قصر النظر الاستراتيجي في 2022، وأن يتصرف بجرأة أكبر لتحسين العلاقات مع تركيا.واعتبر أن تركيا دولة محورية في التغلب على التهديدات التي تواجه الاتحاد الأوروبي.ورأى أن تحقيق تقدم في العلاقات بين أنقرة وبروكسل يكتسب أهمية أكبر في هذه الفترة الحساسة.وأشار إلى أن تركيا أجرت زيارات ومحادثات على مستوى رفيع، وعقدت اجتماعات حوار في مجالات المناخ والأمن والهجرة والصحة، إلا أنها تر الرد المنتظر من الاتحاد الأوروبي.وشدد أنه من غير الواقعي انتظار تراجع ضغط الهجرة ما لم يتم حل الأزمات الحالية حول تركيا وأوروبا.وأكد على أن جهود أنقرة حالت دون تفاقم أزمة المهاجرين وزيادة الخسائر في الأرواح وتصاعد الإرهاب والفوضى على رقعة جغرافية أوسع.وشدد الرئيس التركي على وجوب وضع حد لعمليات صد المهاجرين والممارسات التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/الرئيس-الإسرائيلي-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-أردوغان-1055990067.html
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الاتحاد الأوروبي, أخبار تركيا اليوم

أردوغان: نأمل بتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في 2022

17:50 GMT 13.01.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Sputnik . POOL
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عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن يحسن الاتحاد الأوروبي علاقاته ببلاده خلال العام الجاري.
جاءت تصريحات أردوغان في كلمة أدلى بها، اليوم الخميس، خلال لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
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11:52 GMT
وقال الرئيس التركي إن بلاده تأمل في أن يتخلص الاتحاد الأوروبي من قصر النظر الاستراتيجي في 2022، وأن يتصرف بجرأة أكبر لتحسين العلاقات مع تركيا.
واعتبر أن تركيا دولة محورية في التغلب على التهديدات التي تواجه الاتحاد الأوروبي.
ورأى أن تحقيق تقدم في العلاقات بين أنقرة وبروكسل يكتسب أهمية أكبر في هذه الفترة الحساسة.
وأشار إلى أن تركيا أجرت زيارات ومحادثات على مستوى رفيع، وعقدت اجتماعات حوار في مجالات المناخ والأمن والهجرة والصحة، إلا أنها تر الرد المنتظر من الاتحاد الأوروبي.
وشدد أنه من غير الواقعي انتظار تراجع ضغط الهجرة ما لم يتم حل الأزمات الحالية حول تركيا وأوروبا.
وأكد على أن جهود أنقرة حالت دون تفاقم أزمة المهاجرين وزيادة الخسائر في الأرواح وتصاعد الإرهاب والفوضى على رقعة جغرافية أوسع.
وشدد الرئيس التركي على وجوب وضع حد لعمليات صد المهاجرين والممارسات التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.
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