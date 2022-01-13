أردوغان: نأمل بتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في 2022

جاءت تصريحات أردوغان في كلمة أدلى بها، اليوم الخميس، خلال لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي إن بلاده تأمل في أن يتخلص الاتحاد الأوروبي من قصر النظر الاستراتيجي في 2022، وأن يتصرف بجرأة أكبر لتحسين العلاقات مع تركيا.واعتبر أن تركيا دولة محورية في التغلب على التهديدات التي تواجه الاتحاد الأوروبي.ورأى أن تحقيق تقدم في العلاقات بين أنقرة وبروكسل يكتسب أهمية أكبر في هذه الفترة الحساسة.وأشار إلى أن تركيا أجرت زيارات ومحادثات على مستوى رفيع، وعقدت اجتماعات حوار في مجالات المناخ والأمن والهجرة والصحة، إلا أنها تر الرد المنتظر من الاتحاد الأوروبي.وشدد أنه من غير الواقعي انتظار تراجع ضغط الهجرة ما لم يتم حل الأزمات الحالية حول تركيا وأوروبا.وأكد على أن جهود أنقرة حالت دون تفاقم أزمة المهاجرين وزيادة الخسائر في الأرواح وتصاعد الإرهاب والفوضى على رقعة جغرافية أوسع.وشدد الرئيس التركي على وجوب وضع حد لعمليات صد المهاجرين والممارسات التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.