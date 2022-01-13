اعتقالات وإصابات خلال مواجهة الشرطة الإسرائيلية لتظاهرة حاشدة في النقب... فيديو وصور

وذكرت صحيفة القدس، مساء اليوم الخميس، أن العشرات من الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق خلال قمع القوات الشرطية الإسرائيلية للمظاهرة.وتم نقل المصابين إلى المستشفيات، منهم من تمت إصابته برصاصة معدنية، كما اعتقلت وحدات خاصة من الشرطة الإسرائيلية عددا من المتظاهرين، من بينهم فتاة تم سحلها على الأرض والاعتداء عليها.وشارك في التظاهرة الفلسطينية التي دعت إليها اللجنة التوجيهية العليا لعرب النقب في جنوب إسرائيل، أكثر من ألفي شخص قرب مفترق قريتي سعوة والأطرش، وهي التظاهرة التي رفعت فيها يافطات وشعارات منددة بالإجراءات الإسرائيلية بحقهم.وقمعت الشرطة الإسرائيلية التظاهرة الفلسطينية بإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والمياه العادمة تجاه المشاركين، ولم تكتف بذلك، بل اعتدت على الطواقم الصحفية المتواجدة في المكان، وهو ما أشارت إليه وكالة شهاب.ويذكر أن هذه التظاهرة تأتي ضمن جملة من الفعاليات الفلسطينية التي أعلنت عنها اللجنة التوجيهية العليا لعرب النقب، والتي ترمي إلى التنديد بتواصل الممارسات القمعية ضد أهالي النقب وأراضيهم وممتلكاتهم.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس إحدى مجالس منطقة النقب، أن الوضع في الضفة الغربية، اليوم، أكثر أمانا مما هو عليه في منطقة النقب، والوضع يتدهور فيها، والدولة لا تفهم ولا تدرك ذلك، موضحا أن المنطقة تمر بحالة من الفوضى
ההפגנות סביב נטיעות קק"ל בנגב | ח"כ לשעבר יוסוף אל עטאוונה, שנפצע במהלך המחאה בכביש 31, לירון וילנסקי ו-@kobisudri: "מישהו החליט שההפגנה הזו לא תתקיים. השוטרים תקפו עם גז מדמיע ומישהו שם החליט שמה שלא ילך בכוח, ילך בעוד יותר כוח" pic.twitter.com/GYdvzMG5SZ
وشارك في التظاهرة الفلسطينية التي دعت إليها اللجنة التوجيهية العليا لعرب النقب في جنوب إسرائيل، أكثر من ألفي شخص قرب مفترق قريتي سعوة والأطرش، وهي التظاهرة التي رفعت فيها يافطات وشعارات منددة بالإجراءات الإسرائيلية بحقهم.
ويذكر أن هذه التظاهرة تأتي ضمن جملة من الفعاليات الفلسطينية التي أعلنت عنها اللجنة التوجيهية العليا لعرب النقب، والتي ترمي إلى التنديد بتواصل الممارسات القمعية ضد أهالي النقب وأراضيهم وممتلكاتهم.
המהומות בנגב | ראש מועצת עומר, פיני בדש: "היום ביו"ש יותר בטוח מאשר בנגב. המדינה לא מבינה לאן אנחנו מידרדרים. מה שקורה עבר את כל התחזיות הכי שחורות שלי. אנחנו נמצאים בתוהו ובוהו, בשדה קרב. הממשלה הזו צריכה להחליט - נגמרה הסבלנות, זה לא יכול להימשך"@ZeevKam@kerenu9#כאןהערב
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس إحدى مجالس منطقة النقب، أن الوضع في الضفة الغربية، اليوم، أكثر أمانا مما هو عليه في منطقة النقب، والوضع يتدهور فيها، والدولة لا تفهم ولا تدرك ذلك، موضحا أن المنطقة تمر بحالة من الفوضى