https://arabic.sputniknews.com/20220113/البرلمان-الإيراني-يعلن-تسلم-مشروع-الملاحقة-الدولية-لـقتلة-قاسم-سليماني-1055943218.html

البرلمان الإيراني يعلن تسلم مشروع الملاحقة الدولية لـ"قتلة قاسم سليماني"

البرلمان الإيراني يعلن تسلم مشروع الملاحقة الدولية لـ"قتلة قاسم سليماني"

أعلن البرلمان الإيراني، تسلم مشروع نشر مدرسة قائد فيلق القدس الراحل التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والملاحقة الدولية للضالعين في جريمة اغتياله. 13.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-13T07:12+0000

2022-01-13T07:12+0000

2022-01-13T07:12+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

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وأعلنت الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني، خلال الجلسة المفتوحة، "تسلم عدة مشاريع لاتخاذ المراحل القانونية بشأنها، ومنها مشروع ترويج مدرسة الشهيد سليماني والملاحقة الدولية للضالعين في جريمة اغتيال هذا الشهيد"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وفرضت السلطات الإيرانية، السبت الماضي، عقوبات جديدة على 51 مواطنًا أمريكيًا شاركوا في العملية ضد قاسم سليماني، بمن فيهم رئيس لجنة رؤساء الأركان مارك ميلي والمستشار السابق للرئيس الأمريكي للأمن القومي، روبرت أوبراين.وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن "الأشخاص المذكورين في قائمة العقوبات شاركوا في القرار والتخطيط والتنظيم والتمويل والدعم وكذلك في قيادة أو تنفيذ العمل الإرهابي (ضد سليماني)".من جهته، قال البيت الأبيض، في بيان له، إن "إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا شنت هجمات على الأمريكيين، بمن في ذلك أي فرد من بين 52 شخصا فرضت عليهم طهران عقوبات بسبب مقتل قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة عام 2020".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.

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