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https://arabic.sputniknews.com/20220113/خبيرة-تغذية-تحدد-الكمية-اليومية-المسموح-بتناولها-من-العسل-1055940773.html
خبيرة تغذية تحدد الكمية اليومية المسموح بتناولها من العسل
خبيرة تغذية تحدد الكمية اليومية المسموح بتناولها من العسل
يتميز العسل بخصائصه الكثيرة والمفيدة للجسم، غير أنه يجب تناوله بكميات محددة للحصول على أكبر فائدة منه. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T05:45+0000
2022-01-13T05:45+0000
مجتمع
العسل
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وحول فوائد العسل والكمية اليومية المسموح بتناولها، تحدثت خبيرة التغذية الروسية يكاترينا ماركوفا، لـ"سبوتنيك" قائلة: "في البداية يجب أن نعلم أن العسل ليس مادة حلوة المذاق فقط، وإنما دواء. وأساس الكربوهيدرات فيه هو الجلوكوز والفركتوز، اللذان يشكلان 90% من جميع السكريات في المنتج".وحول فوائد العسل، قالت الخبيرة: "للعسل خصائص مضادة للبكتيريا، ومضادة للالتهابات، ومضادة للسموم وهو منشط، وإن العناصر النزرة للعسل هي الأنسب لامتصاصها من قبل جسم الإنسان. بسبب زيادة محتوى الإنزيمات عالية النشاط".كما وأوصت الخبيرة الأشخاص الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية بعدم استبدال السكر بالعسل.
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مجتمع, العسل

خبيرة تغذية تحدد الكمية اليومية المسموح بتناولها من العسل

05:45 GMT 13.01.2022
© Photo / Pixabay/ Daria-Yakovlevaعسل
عسل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Photo / Pixabay/ Daria-Yakovleva
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يتميز العسل بخصائصه الكثيرة والمفيدة للجسم، غير أنه يجب تناوله بكميات محددة للحصول على أكبر فائدة منه.
وحول فوائد العسل والكمية اليومية المسموح بتناولها، تحدثت خبيرة التغذية الروسية يكاترينا ماركوفا، لـ"سبوتنيك" قائلة: "في البداية يجب أن نعلم أن العسل ليس مادة حلوة المذاق فقط، وإنما دواء. وأساس الكربوهيدرات فيه هو الجلوكوز والفركتوز، اللذان يشكلان 90% من جميع السكريات في المنتج".

وتابعت قائلة: "لذلك يجب تحديد الكمية اليومية التي من الممكن تناولها، حيث ينصح بتناول ما معدله غرام واحد لكل كيلوغرام من وزن الإنسان يوميا".

وحول فوائد العسل، قالت الخبيرة: "للعسل خصائص مضادة للبكتيريا، ومضادة للالتهابات، ومضادة للسموم وهو منشط، وإن العناصر النزرة للعسل هي الأنسب لامتصاصها من قبل جسم الإنسان. بسبب زيادة محتوى الإنزيمات عالية النشاط".
كما وأوصت الخبيرة الأشخاص الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية بعدم استبدال السكر بالعسل.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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