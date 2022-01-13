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https://arabic.sputniknews.com/20220113/سميرة-أحمد-تعلق-على-شائعة-وفاتها-ونقابة-الفنانين-تصدر-بيانا-1055944122.html
سميرة أحمد تعلق على شائعة وفاتها... ونقابة الفنانين المصرية تصدر بيانا
سميرة أحمد تعلق على شائعة وفاتها... ونقابة الفنانين المصرية تصدر بيانا
ردت الفنانة المصرية سميرة أحمد، على ما أثير خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاتها. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T07:38+0000
2022-01-13T07:42+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وقالت سميرة أحمد، في تصريحات صحفية، إنها بخير، وأن ما تردد حولها خلال الساعات الماضية كذب"، مشيرة إلى أنها كانت متواجدة في النادي وقت الشائعات التي تحدث عن وفاتها.وأعرب عن غضبها من الشائعات التي تلاحق الفنانين، مشددة على ضرورة محاسبة من وراء هذه الأكاذيب.وأعلنت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، أنها تحضر لأعمال جديدة لكنها تفضل عدم الإعلان عنها في الوقت الحالي.في هذه الأثناء، أعرب نقيب المهن التمثيلة في مصر الفنان أشرف زكي، عن استيائه الشديد من الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول سميرة أحمد، نافيا ما تم تداوله، وقال إنه يجب أن يوضع حد لهؤلاء الأشخاص.وأكد أشرف زكي، أن الحالة الصحية لسميرة أحمد جيدة ومستقرة تماما وتقضي أغلب أوقاتها مع أسرتها في المنزل بل وأنها تقوم حاليا بقراءة عدد من النصوص الدرامية التي من الممكن أن تعود من خلالها للأعمال الفنية مجددا.يشار إلى أن آخر اعمال الفنانة سميرة أحمد كان مسلسل "ماما في القسم" مع الراحل محمود يس، كما كانت تستعد الفترة الماضية لمسلسل جديد بعنوان بالحب هنعدي.
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أخبار الفنانين في مصر

سميرة أحمد تعلق على شائعة وفاتها... ونقابة الفنانين المصرية تصدر بيانا

07:38 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 07:42 GMT 13.01.2022)
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHالقاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية
القاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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ردت الفنانة المصرية سميرة أحمد، على ما أثير خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاتها.
وقالت سميرة أحمد، في تصريحات صحفية، إنها بخير، وأن ما تردد حولها خلال الساعات الماضية كذب"، مشيرة إلى أنها كانت متواجدة في النادي وقت الشائعات التي تحدث عن وفاتها.
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وأعرب عن غضبها من الشائعات التي تلاحق الفنانين، مشددة على ضرورة محاسبة من وراء هذه الأكاذيب.
وأعلنت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، أنها تحضر لأعمال جديدة لكنها تفضل عدم الإعلان عنها في الوقت الحالي.
في هذه الأثناء، أعرب نقيب المهن التمثيلة في مصر الفنان أشرف زكي، عن استيائه الشديد من الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول سميرة أحمد، نافيا ما تم تداوله، وقال إنه يجب أن يوضع حد لهؤلاء الأشخاص.
وأكد أشرف زكي، أن الحالة الصحية لسميرة أحمد جيدة ومستقرة تماما وتقضي أغلب أوقاتها مع أسرتها في المنزل بل وأنها تقوم حاليا بقراءة عدد من النصوص الدرامية التي من الممكن أن تعود من خلالها للأعمال الفنية مجددا.
يشار إلى أن آخر اعمال الفنانة سميرة أحمد كان مسلسل "ماما في القسم" مع الراحل محمود يس، كما كانت تستعد الفترة الماضية لمسلسل جديد بعنوان بالحب هنعدي.
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07:38 GMTسميرة أحمد تعلق على شائعة وفاتها... ونقابة الفنانين المصرية تصدر بيانا
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