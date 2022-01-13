تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220113/لجنة-التحقيق-في-اقتحام-الكابيتول-تستدعي-عمالقة-التواصل-الاجتماعي--1056095168.html
لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول تستدعي عمالقة التواصل الاجتماعي
لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول تستدعي عمالقة التواصل الاجتماعي
وجهت لجنة مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في هجوم 6 يناير/ كانون الأول 2021 على مبنى الكابيتول، مذكرات استدعاء لشركات ميتا وألفابت وتويتر وريديت اليوم الخميس. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T22:04+0000
2022-01-13T22:04+0000
الكابيتول
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054396749_0:173:3027:1875_1920x0_80_0_0_bb0fa56d79e53fe6e38ebd334f6a493c.jpg
وذكرت "رويترز" أن الهدف من مذكرات الاستدعاء هو الحصول على معلومات عن كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لهذه الشركات للمساعدة في تغذية التضليل الإعلامي خلال محاولة فاشلة لقلب نتائج انتخابات الرئاسة 2020.وقال رئيس اللجنة بيني تومسون في بيان: " هناك سؤلان للجنة سيليكت، وهما هل انتشار المعلومات المضللة والتطرف العنيف ساهما في الهجوم العنيف على ديمقراطيتنا، وما هي الخطوات، إن وجدت، التي اتخذتها شركات التواصل الاجتماعي لمنع منصاتها من أن تصبح تربة خصبة لتحويل الناس لمتطرفين يلجؤون إلى العنف".وأضاف: "إنه لأمر مخيب للآمال أنه بعد شهور من المشاركة، ما زلنا نفتقر إلى الوثائق والمعلومات اللازمة للإجابة على هذه الأسئلة الأساسية".يذكر أن مذكرات الاستدعاء لشركات التكنولوجيا هي أحدث التطورات في تحقيق لجنة اختيار مجلس النواب في أسباب الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، والدور الذي لعبه ترامب بالدفع بادعاءات كاذبة بأنه خسر انتخابات مزورة أمام جو بايدن.
https://arabic.sputniknews.com/20210211/الكونغرس-ينشر-فيديو-مفصل-لعملية-اقتحامه-من-قبل-أنصار-ترامب-1048076985.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054396749_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_54a3cbfc4f23228f84c68bbf14d1d17e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الكابيتول

لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول تستدعي عمالقة التواصل الاجتماعي

22:04 GMT 13.01.2022
© REUTERS / Leah Millis6 يناير/ كانون الثاني 2021 - انفجار ناجم عن ذخيرة للشرطة أثناء تجمع أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن.
6 يناير/ كانون الثاني 2021 - انفجار ناجم عن ذخيرة للشرطة أثناء تجمع أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / Leah Millis
تابعنا عبر
وجهت لجنة مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في هجوم 6 يناير/ كانون الأول 2021 على مبنى الكابيتول، مذكرات استدعاء لشركات ميتا وألفابت وتويتر وريديت اليوم الخميس.
وذكرت "رويترز" أن الهدف من مذكرات الاستدعاء هو الحصول على معلومات عن كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لهذه الشركات للمساعدة في تغذية التضليل الإعلامي خلال محاولة فاشلة لقلب نتائج انتخابات الرئاسة 2020.
تجهيز مبنى الكونغرس (كابيتول) في واشنطن، قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، 8 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2021
الكونغرس ينشر فيديو مفصلا لعملية اقتحام "الكابيتول" من قبل أنصار ترامب
11 فبراير 2021, 09:13 GMT
وقال رئيس اللجنة بيني تومسون في بيان: " هناك سؤلان للجنة سيليكت، وهما هل انتشار المعلومات المضللة والتطرف العنيف ساهما في الهجوم العنيف على ديمقراطيتنا، وما هي الخطوات، إن وجدت، التي اتخذتها شركات التواصل الاجتماعي لمنع منصاتها من أن تصبح تربة خصبة لتحويل الناس لمتطرفين يلجؤون إلى العنف".
وأضاف: "إنه لأمر مخيب للآمال أنه بعد شهور من المشاركة، ما زلنا نفتقر إلى الوثائق والمعلومات اللازمة للإجابة على هذه الأسئلة الأساسية".
يذكر أن مذكرات الاستدعاء لشركات التكنولوجيا هي أحدث التطورات في تحقيق لجنة اختيار مجلس النواب في أسباب الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، والدور الذي لعبه ترامب بالدفع بادعاءات كاذبة بأنه خسر انتخابات مزورة أمام جو بايدن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
22:14 GMTبعد دعوة الأردن للمساهمين بالمشاركة... هل يحل مشروع الناقل الوطني أزمة العجز المائي في الأردن؟
22:04 GMTلجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول تستدعي عمالقة التواصل الاجتماعي
21:49 GMTأمريكا تطرح كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي في السوق خلال أسابيع
21:35 GMTواشنطن: حصلنا على معلومات تفيد بأن روسيا تحاول فبركة ذريعة لتنفيذ هجوم ضد أوكرانيا
21:34 GMTبايدن "يشعر بخيبة أمل" من قرار المحكمة العليا
21:32 GMTتجريد نجل الملكة إليزابيث الثانية من ألقابه العسكرية
21:20 GMTأوستن يؤكد دعم واشنطن لبناء القدرات العسكرية لأوكرانيا
21:08 GMTالداخلية السودانية تعلن القبض على قاتل ضابط الشرطة في الخرطوم
21:06 GMTصحيفة: محمد صلاح يجد صعوبة في إقناع إدارة ليفربول بشروطه المادية
21:04 GMTرشوان توفيق يصاب بكورونا... بعد عبد الرحمن أبو زهرة ومديحة حمدي
21:03 GMTالحكومة اللبنانية تعتذر عن خطأ أدى لوضع علم الكويت بدلا من علم الإمارات
21:02 GMTبيع أراض افتراضية في عالم "ميتافيرس" بمبالغ قياسية مع تزايد إقبال المستثمرين
21:01 GMTبيل غيتس يتوقع أن يصبح "كوفيد" أشبه بالإنفلونزا الموسمية عند هذه المرحلة
20:58 GMTدراسة: زيت الزيتون يحميك من خطر الوفاة بالسرطان وأمراض القلب
20:56 GMTإيران تعلن نجاح اختبار إطلاق أول قمر صناعي يعمل بالوقود الصلب
20:28 GMTالأمم المتحدة تخصص 150 مليون دولار من صندوق الطوارئ لـ13 دولة بينها سوريا ولبنان
20:26 GMTميسي يكشف عن تطورات إصابته بكورونا ويتحدث عن "تحديات قادمة"
20:23 GMTحاكم مصرف لبنان المركزي يطالب بإبعاد قاضية من التحقيق معه
20:22 GMTملك السعودية يصدر أوامر بتعديل وزاري وتعيينات بمناصب عليا
20:20 GMTاتهام كيم كارداشيان بالاحتيال على مستثمرين أمريكيين