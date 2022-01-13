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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/لن-نصمت-وزير-الرياضة-المصري-يشن-هجوما-قويا-على-محمد-صلاح-والمحترفين-في-المنتخب-1055941447.html
"لن نصمت"... وزير الرياضة المصري يشن هجوما قويا على محمد صلاح والمحترفين في المنتخب
"لن نصمت"... وزير الرياضة المصري يشن هجوما قويا على محمد صلاح والمحترفين في المنتخب
شن وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، هجوما على لاعبي منتخب بلاده، عقب المستوى السيئ الذي قام بأدائه أحفاد الفراعنة أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T06:24+0000
2022-01-13T06:24+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
أخبار مصر الآن
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وقال صبحي في مداخلة تلفزيونية، على هامش تواجده بمنتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، إن "المشاركة في بطولة أمم أفريقيا لن تكون للتمثيل المشرف"، مؤكدا أن "أي تقصير عن أداء الواجب لن نصمت عليه".وأضاف أن "المحترفين الخمسة لم يؤدوا دورهم على الوجه الأمثل مع المنتخب خلال المباراة الأولى أمام نيجيريا"، موضحا أنهم يؤدون مع فرقهم الأوروبية أدوارا دفاعية وهجومية بكل حماس، ويجب عليهم تقديم أداء جيد مع المنتخب".وخسر منتخب مصر مباراته الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية أمام نيجيريا بهدف نظيف يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً السودان وغينيا بيساو.وتتصدر نيجيريا هذه المجموعة بثلاث نقاط بفوزها على مصر صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب، والتي تتذيل المجموعة بعد تعادل السودان، وغينيا بيساو دون أهداف.
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أخبار مصر الآن

"لن نصمت"... وزير الرياضة المصري يشن هجوما قويا على محمد صلاح والمحترفين في المنتخب

06:24 GMT 13.01.2022
© REUTERS / KIM HONG-JIمنتخب مصر لكرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020
منتخب مصر لكرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / KIM HONG-JI
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شن وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، هجوما على لاعبي منتخب بلاده، عقب المستوى السيئ الذي قام بأدائه أحفاد الفراعنة أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية.
وقال صبحي في مداخلة تلفزيونية، على هامش تواجده بمنتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، إن "المشاركة في بطولة أمم أفريقيا لن تكون للتمثيل المشرف"، مؤكدا أن "أي تقصير عن أداء الواجب لن نصمت عليه".
وأضاف أن "المحترفين الخمسة لم يؤدوا دورهم على الوجه الأمثل مع المنتخب خلال المباراة الأولى أمام نيجيريا"، موضحا أنهم يؤدون مع فرقهم الأوروبية أدوارا دفاعية وهجومية بكل حماس، ويجب عليهم تقديم أداء جيد مع المنتخب".
وخسر منتخب مصر مباراته الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية أمام نيجيريا بهدف نظيف يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً السودان وغينيا بيساو.
وتتصدر نيجيريا هذه المجموعة بثلاث نقاط بفوزها على مصر صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب، والتي تتذيل المجموعة بعد تعادل السودان، وغينيا بيساو دون أهداف.
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