https://arabic.sputniknews.com/20220113/مسؤول-من-يراهن-ضد-دبي-سيخسر-دائما-فيديو-1056090482.html

مسؤول: من يراهن ضد دبي "سيخسر دائما"... فيديو

مسؤول: من يراهن ضد دبي "سيخسر دائما"... فيديو

قال الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن من يراهن ضد دبي "سيخسر دائما". 13.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-13T18:12+0000

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جاء ذلك خلال مقابلة المسؤول الإماراتي مع شبكة "CNN" الأمريكية، يوم الأربعاء، تحدث فيها عن أعمال شركة الطيران، وما إن كانت هناك خطط للدمج مع طيران "الاتحاد".ونفى الشيخ أحمد ما يتردد عن حدوث دمج مع طيران الاتحاد.وأوضح "لنتحدث عن المملكة المتحدة، عن أستراليا، لنتحدث عن الصين. هل تعتقد أنهم يفكرون في دمج جميع شركات الطيران إلى واحدة؟، نحن نتحدث عن منافسة. المنافسة صحية، إنها جيدة".وعن سبب جاذبية دبي، أجاب "أتعرف لماذا؟ لأننا أبقينا البلد مفتوحا، بالقواعد واللوائح، وأيضا يجب أن أقول إن المساعدة تأتي أيضًا من الأشخاص الذين يعيشون هنا، والذين يتبعون القواعد حقا".

https://arabic.sputniknews.com/20220111/أسعار-الغرف-الفندقية-في-دبي-تسجل-أعلى-معدل-منذ-7-سنوات-1055210829.html

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