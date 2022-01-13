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مسؤول: من يراهن ضد دبي "سيخسر دائما"... فيديو
مسؤول: من يراهن ضد دبي "سيخسر دائما"... فيديو
قال الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن من يراهن ضد دبي "سيخسر دائما". 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T18:12+0000
2022-01-13T18:19+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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جاء ذلك خلال مقابلة المسؤول الإماراتي مع شبكة "CNN" الأمريكية، يوم الأربعاء، تحدث فيها عن أعمال شركة الطيران، وما إن كانت هناك خطط للدمج مع طيران "الاتحاد".ونفى الشيخ أحمد ما يتردد عن حدوث دمج مع طيران الاتحاد.وأوضح "لنتحدث عن المملكة المتحدة، عن أستراليا، لنتحدث عن الصين. هل تعتقد أنهم يفكرون في دمج جميع شركات الطيران إلى واحدة؟، نحن نتحدث عن منافسة. المنافسة صحية، إنها جيدة".وعن سبب جاذبية دبي، أجاب "أتعرف لماذا؟ لأننا أبقينا البلد مفتوحا، بالقواعد واللوائح، وأيضا يجب أن أقول إن المساعدة تأتي أيضًا من الأشخاص الذين يعيشون هنا، والذين يتبعون القواعد حقا".
https://arabic.sputniknews.com/20220111/أسعار-الغرف-الفندقية-في-دبي-تسجل-أعلى-معدل-منذ-7-سنوات-1055210829.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, دبي

مسؤول: من يراهن ضد دبي "سيخسر دائما"... فيديو

18:12 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 18:19 GMT 13.01.2022)
© AFP 2021 / KARIM SAHIBمشروع عجلة "عين دبي" الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة
مشروع عجلة عين دبي الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
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قال الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن من يراهن ضد دبي "سيخسر دائما".
جاء ذلك خلال مقابلة المسؤول الإماراتي مع شبكة "CNN" الأمريكية، يوم الأربعاء، تحدث فيها عن أعمال شركة الطيران، وما إن كانت هناك خطط للدمج مع طيران "الاتحاد".
ونفى الشيخ أحمد ما يتردد عن حدوث دمج مع طيران الاتحاد.
وأوضح "لنتحدث عن المملكة المتحدة، عن أستراليا، لنتحدث عن الصين. هل تعتقد أنهم يفكرون في دمج جميع شركات الطيران إلى واحدة؟، نحن نتحدث عن منافسة. المنافسة صحية، إنها جيدة".
كما أكد الشيخ أحمد على أن من يراهن ضد دبي "سيخسر دائمًا"، مشيرًا إلى أن الإمارة تستقطب الناس دائمًا من جميع أنحاء العالم.
وعن سبب جاذبية دبي، أجاب "أتعرف لماذا؟ لأننا أبقينا البلد مفتوحا، بالقواعد واللوائح، وأيضا يجب أن أقول إن المساعدة تأتي أيضًا من الأشخاص الذين يعيشون هنا، والذين يتبعون القواعد حقا".
مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
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