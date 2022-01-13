https://arabic.sputniknews.com/20220113/نيجيريا-ترفع-الحظر-عن-استخدام-تويتر-بعد-حجب-استمر-أكثر-من-7-أشهر-1056066435.html

نيجيريا ترفع الحظر عن استخدام "تويتر"‏ بعد حجب استمر أكثر من 7 أشهر

نيجيريا ترفع الحظر عن استخدام "تويتر"‏ بعد حجب استمر أكثر من 7 أشهر

رفعت الحكومة النيجيرية، اليوم الخميس، الحظر المفروض على موقع التغريدات "تويتر"، وذلك بعد ‏مرور أكثر من 7 أشهر من إصدارها أوامر لمقدمي خدمات الاتصالات في البلاد... 13.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-13T14:22+0000

2022-01-13T14:22+0000

2022-01-13T14:22+0000

العالم

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ووافقت الحكومة النيجيرية على رفع الحظر عن "تويتر"، بعد أن وافق موقع التغريدات على فتح مكتب محلي لديها، وكذلك تلبية شروط أخرى حددتها، بما في ذلك "إدارة النشر المحظور بما يتماشى مع القانون النيجيري"، بالإضافة إلى سداد الضرائب المحلية، وتعيين ممثل في البلد يكون مسؤولا عن التعامل مع السلطات المحلية، وفقا لوكالة "رويترز".وأضاف: "كما يبدو أن الشبكة الاجتماعية وافقت أيضا على العمل مع حكومة البلد "لتطوير مدونة سلوك تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، المطبقة في جميع البلدان المتقدمة تقريبا".وفي يونيو/ حزيران 2021، قررت نيجيريا تعليق خدمات "تويتر" لديها، بعدما حذف الموقع تغريدة نشرها الرئيس النيجيري، محمد بخاري، والتي تشير إلى الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1967 و1970، بسبب انفصال منطقة بيافرا في أقصى جنوب شرقي نيجيريا، وهو الصراع الذي راح ضحيته مليون قتيل.وكتب الرئيس النيجيري محمد بخاري: "من كان منا في الميدان لثلاثين شهرا وخاض الحرب سيعاملهم باللغة التي يفهمونها". ولفت بيان "تويتر" إلى أن التغريدة تخالف سياسته المتعلقة بالموقع، مما دفعه لتعليق الحساب لمدة 12 ساعة.وفي ذلك الوقت، أوضح "تويتر" أن تغريدة الرئيس النيجيري انتهكت سياسة إساءة الاستخدام، وردت السلطات النيجيرية باتهامها "تويتر" بالسماح باستخدام منصتها "لأنشطة قادرة على تقويض وجود الشركات في نيجيريا"، كما أنها حذرت مواطنيها من أنهم سيحاكمون أولئك الذين حاولوا التحايل على الحظر باستخدام "VPN" وأدوات مماثلة.وكانت نيجيريا مستعدة لرفع الحظر عن استخدام "تويتر"، طالما يتم استخدامه في البلاد من أجل "الارتباطات التجارية والإيجابية"، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

https://arabic.sputniknews.com/20211001/نيجيريا-ترفع-الحظر-عن-تويتر-لكن-بشروط-1050314271.html

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العالم